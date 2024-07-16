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Пожар вспыхнул на заводе в Курской области после атаки дрона - РИА Новости Крым, 16.07.2024
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Пожар вспыхнул на заводе в Курской области после атаки дрона
Пожар вспыхнул на заводе в Курской области после атаки дрона - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Пожар вспыхнул на заводе в Курской области после атаки дрона
В Курской области горит завод низковольтной аппаратуры после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T05:59
2024-07-16T06:23
курская область
алексей смирнов
обстрелы всу
обстрелы курской области
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
пожар
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Курской области горит завод низковольтной аппаратуры после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.Он подчеркнул, что пострадавших среди сотрудников нет.ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы России при помощи дронов. Взрывчатку с беспилотников боевики скидывают на жилые дома, во дворы, на движущиеся автомобили и объекты инфраструктуры. Накануне два мирных жителя ранены при атаке дрона на машину в Белгородской области. Еще трое взрослых и 9-месячный ребенок, получили ранения при атаке из РСЗО.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ скидывают взрывчатку на детей: в Горловке ранен 12-летний мальчикПожар на нефтебазе в Ростовской области ликвидированОбстрелы Запорожской АЭС требуют особого внимания – Путин
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РИА Новости Крым
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курская область, алексей смирнов, обстрелы всу, обстрелы курской области, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пожар, новости
Пожар вспыхнул на заводе в Курской области после атаки дрона

Завод низковольтной аппаратуры горит в Курской области после сброса взрывчатки с дрона ВСУ

05:59 16.07.2024 (обновлено: 06:23 16.07.2024)
 
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея СмирноваПожар на заводе в Курской области после атаки дрона ВСУ
Пожар на заводе в Курской области после атаки дрона ВСУ
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея Смирнова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Курской области горит завод низковольтной аппаратуры после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
Он подчеркнул, что пострадавших среди сотрудников нет.
"Сегодня ночью украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в Коренево. Возгорание в одном из технологических цехов тушат пожарные расчеты из двух районов". - написал он в Telegram-канале.
ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы России при помощи дронов. Взрывчатку с беспилотников боевики скидывают на жилые дома, во дворы, на движущиеся автомобили и объекты инфраструктуры. Накануне два мирных жителя ранены при атаке дрона на машину в Белгородской области. Еще трое взрослых и 9-месячный ребенок, получили ранения при атаке из РСЗО.
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Курская областьАлексей СмирновОбстрелы ВСУОбстрелы Курской областиБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияПожарНовости
 
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