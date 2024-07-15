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Атака ВСУ на Белгородскую область - ранены два мирных жителя
Атака ВСУ на Белгородскую область - ранены два мирных жителя - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Атака ВСУ на Белгородскую область - ранены два мирных жителя
Два мирных жителя ранены при атаке Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T11:00
2024-07-15T11:00
2024-07-15T11:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены при атаке Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации Гладкова, один мужчина получил осколочные ранения правого предплечья и головы, у второго - баротравма. Обоих пострадавших доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачи оказывают им необходимую помощь.Сам автомобиль, в котором находились мужчины, уничтожен и восстановлению не подлежит. Кроме того, повреждения получила и рядом стоящая машина.Кроме того, украинские боевики атаковали еще один белгородский поселок. Обошлось без пострадавших.В понедельник утром в Минобороны России сообщили, что силы ПВО за минувшую ночь уничтожили над территорией России 22 украинских беспилотника, шесть из которых - над Крымским полуостровом.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники атакуют Севастополь - что известноПВО сбила 4 украинских БПЛА над тремя областями РоссииВозгорание произошло на нефтебазе в Ростовской области из-за атаки БПЛА
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россия, белгородская область, вячеслав гладков, новости, безопасность, обстрелы белгородской области, обстрелы всу
Атака ВСУ на Белгородскую область - ранены два мирных жителя
Два жителя Белгородской области получили ранения во время атаки дронов ВСУ - Гладков
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены при атаке Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В поселке Октябрьский в результате атаки дрона пострадали два мирных жителя. В момент атаки двое мужчин находились внутри автомобиля", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По информации Гладкова, один мужчина получил осколочные ранения правого предплечья и головы, у второго - баротравма. Обоих пострадавших доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачи оказывают им необходимую помощь.
Сам автомобиль, в котором находились мужчины, уничтожен и восстановлению не подлежит. Кроме того, повреждения получила и рядом стоящая машина.
Кроме того, украинские боевики атаковали еще один белгородский поселок. Обошлось без пострадавших.
"В поселке Политотдельский рядом с социальным объектом с беспилотника сброшены два взрывных устройства без детонации. Все оперативные службы работают на месте, проведена эвакуация всех находившихся в здании соцобъекта", - уточнил он.
В понедельник утром в Минобороны России сообщили, что силы ПВО за минувшую ночь уничтожили
над территорией России 22 украинских беспилотника, шесть из которых - над Крымским полуостровом.
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