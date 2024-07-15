https://crimea.ria.ru/20240715/ataka-vsu-na-belgorodskuyu-oblast---raneny-dva-mirnykh-zhitelya-1138862833.html

Атака ВСУ на Белгородскую область - ранены два мирных жителя

Атака ВСУ на Белгородскую область - ранены два мирных жителя - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Атака ВСУ на Белгородскую область - ранены два мирных жителя

Два мирных жителя ранены при атаке Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T11:00

2024-07-15T11:00

2024-07-15T11:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены при атаке Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации Гладкова, один мужчина получил осколочные ранения правого предплечья и головы, у второго - баротравма. Обоих пострадавших доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачи оказывают им необходимую помощь.Сам автомобиль, в котором находились мужчины, уничтожен и восстановлению не подлежит. Кроме того, повреждения получила и рядом стоящая машина.Кроме того, украинские боевики атаковали еще один белгородский поселок. Обошлось без пострадавших.В понедельник утром в Минобороны России сообщили, что силы ПВО за минувшую ночь уничтожили над территорией России 22 украинских беспилотника, шесть из которых - над Крымским полуостровом.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники атакуют Севастополь - что известноПВО сбила 4 украинских БПЛА над тремя областями РоссииВозгорание произошло на нефтебазе в Ростовской области из-за атаки БПЛА

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белгородская область, вячеслав гладков, новости, безопасность, обстрелы белгородской области, обстрелы всу