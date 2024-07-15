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Над Крымом сбили шесть беспилотников

Над Крымом сбили шесть беспилотников - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Над Крымом сбили шесть беспилотников

Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили над территорией России 22 украинских беспилотника, шесть из которых - над Крымским полуостровом. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T07:22

2024-07-15T07:22

2024-07-15T07:22

министерство обороны рф

новости крыма

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу на крым

пво

всу (вооруженные силы украины)

брянская область

липецкая область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили над территорией России 22 украинских беспилотника, шесть из которых - над Крымским полуостровом. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что 15 дронов сбиты над территорией Брянской области, шесть – над территорией Республики Крым и один – над Липецкой областью.Утром в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке на город беспилотников. По его информации, один из них сбит в районе мыса Фиолент. Осколки упали на территории частного дома. Позже был объявлен сигнал "Баллистика", что означает угрозу удара со стороны ВСУ баллистическими ракетами, в частности ATACMS с кассетными суббоеприпасами.Читайте также на РИА Новости Крым:Секреты взрывателя ракет ATACMS раскрыты Новый сигнал "Баллистика" в Севастополе: когда и как он будет появляться Не все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи

брянская область

липецкая область

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2024

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министерство обороны рф, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, пво, всу (вооруженные силы украины), брянская область, липецкая область