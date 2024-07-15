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Над Крымом сбили шесть беспилотников - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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Над Крымом сбили шесть беспилотников
Над Крымом сбили шесть беспилотников - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Над Крымом сбили шесть беспилотников
Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили над территорией России 22 украинских беспилотника, шесть из которых - над Крымским полуостровом. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T07:22
2024-07-15T07:22
министерство обороны рф
новости крыма
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
пво
всу (вооруженные силы украины)
брянская область
липецкая область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили над территорией России 22 украинских беспилотника, шесть из которых - над Крымским полуостровом. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что 15 дронов сбиты над территорией Брянской области, шесть – над территорией Республики Крым и один – над Липецкой областью.Утром в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке на город беспилотников. По его информации, один из них сбит в районе мыса Фиолент. Осколки упали на территории частного дома. Позже был объявлен сигнал "Баллистика", что означает угрозу удара со стороны ВСУ баллистическими ракетами, в частности ATACMS с кассетными суббоеприпасами.Читайте также на РИА Новости Крым:Секреты взрывателя ракет ATACMS раскрыты Новый сигнал "Баллистика" в Севастополе: когда и как он будет появляться Не все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи
брянская область
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, пво, всу (вооруженные силы украины), брянская область, липецкая область
Над Крымом сбили шесть беспилотников

Над Крымом за ночь сбили шесть беспилотников - Минобороны

07:22 15.07.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили над территорией России 22 украинских беспилотника, шесть из которых - над Крымским полуостровом. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 БПЛА", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что 15 дронов сбиты над территорией Брянской области, шесть – над территорией Республики Крым и один – над Липецкой областью.
Утром в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке на город беспилотников. По его информации, один из них сбит в районе мыса Фиолент. Осколки упали на территории частного дома. Позже был объявлен сигнал "Баллистика", что означает угрозу удара со стороны ВСУ баллистическими ракетами, в частности ATACMS с кассетными суббоеприпасами.
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Министерство обороны РФНовости КрымаБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Брянская областьЛипецкая область
 
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