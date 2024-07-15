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Над Крымом сбили шесть беспилотников
Над Крымом сбили шесть беспилотников - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Над Крымом сбили шесть беспилотников
Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили над территорией России 22 украинских беспилотника, шесть из которых - над Крымским полуостровом. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T07:22
2024-07-15T07:22
2024-07-15T07:22
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новости крыма
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили над территорией России 22 украинских беспилотника, шесть из которых - над Крымским полуостровом. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что 15 дронов сбиты над территорией Брянской области, шесть – над территорией Республики Крым и один – над Липецкой областью.Утром в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке на город беспилотников. По его информации, один из них сбит в районе мыса Фиолент. Осколки упали на территории частного дома. Позже был объявлен сигнал "Баллистика", что означает угрозу удара со стороны ВСУ баллистическими ракетами, в частности ATACMS с кассетными суббоеприпасами.Читайте также на РИА Новости Крым:Секреты взрывателя ракет ATACMS раскрыты Новый сигнал "Баллистика" в Севастополе: когда и как он будет появляться Не все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, пво, всу (вооруженные силы украины), брянская область, липецкая область
Над Крымом сбили шесть беспилотников
Над Крымом за ночь сбили шесть беспилотников - Минобороны