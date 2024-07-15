https://crimea.ria.ru/20240715/v-sevastopole-obyavlena-raketnaya-opasnost-1138842316.html

В Севастополе объявлена ракетная опасность

В Севастополе объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 15.07.2024

В Севастополе объявлена ракетная опасность

В Севастополе звучит воздушная тревога, объявлен сигнал "Баллистика", сообщил губернатор Михаил Развожаев и призвал людей срочно пройти в укрытия или безопасные РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T06:04

2024-07-15T06:04

2024-07-15T06:07

севастополь

новости

новости крыма

михаил развожаев

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

воздушная тревога в севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138490917_314:0:2134:1024_1920x0_80_0_0_162a6399401d3cf79d85fa8dd50e0f6a.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит воздушная тревога, объявлен сигнал "Баллистика", сообщил губернатор Михаил Развожаев и призвал людей срочно пройти в укрытия или безопасные места и не покидать домов.Информацию об угрозе с воздуха получают от военных, губернатор дублирует ее в своем Telegram-канале.Сигнал "Баллистика!" звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты. Сигнал "Баллистика" начинается с коротких отрывистых звуков, после которых следует сигнал "Воздушная тревога". На его фоне мужской голос диктора сообщает: "Внимание всем: Баллистика! Срочно проследуйте в укрытия или капитальные строения. Отойдите от окон".Утром в понедельник Развожаев сообщил об атаке на город беспилотников. По его информации, один из них сбит в районе мыса Фиолент. Осколки упали на территории частного дома.Ранее Развожаев заявил, что власти доработают систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами. Решение было принято на чрезвычайном пленарном заседании Заксобрания, проведение которого инициировал губернатор после атаки ВСУ с применением ракет ATACMS, в результате которой погибли и были ранены люди, в том числе много детей, на пляже.Также был принят еще ряд решений относительно усиления мер безопасности. Одно из них касается возведения в Севастополе более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.Читайте также на РИА Новости Крым:Секреты взрывателя ракет ATACMS раскрыты Новый сигнал "Баллистика" в Севастополе: когда и как он будет появляться Не все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, новости крыма, михаил развожаев, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе