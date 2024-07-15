https://crimea.ria.ru/20240715/v-sevastopole-obyavlena-raketnaya-opasnost-1138842316.html
В Севастополе объявлена ракетная опасность
В Севастополе объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 15.07.2024
В Севастополе объявлена ракетная опасность
В Севастополе звучит воздушная тревога, объявлен сигнал "Баллистика", сообщил губернатор Михаил Развожаев и призвал людей срочно пройти в укрытия или безопасные РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T06:04
2024-07-15T06:04
2024-07-15T06:07
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михаил развожаев
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воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит воздушная тревога, объявлен сигнал "Баллистика", сообщил губернатор Михаил Развожаев и призвал людей срочно пройти в укрытия или безопасные места и не покидать домов.Информацию об угрозе с воздуха получают от военных, губернатор дублирует ее в своем Telegram-канале.Сигнал "Баллистика!" звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты. Сигнал "Баллистика" начинается с коротких отрывистых звуков, после которых следует сигнал "Воздушная тревога". На его фоне мужской голос диктора сообщает: "Внимание всем: Баллистика! Срочно проследуйте в укрытия или капитальные строения. Отойдите от окон".Утром в понедельник Развожаев сообщил об атаке на город беспилотников. По его информации, один из них сбит в районе мыса Фиолент. Осколки упали на территории частного дома.Ранее Развожаев заявил, что власти доработают систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами. Решение было принято на чрезвычайном пленарном заседании Заксобрания, проведение которого инициировал губернатор после атаки ВСУ с применением ракет ATACMS, в результате которой погибли и были ранены люди, в том числе много детей, на пляже.Также был принят еще ряд решений относительно усиления мер безопасности. Одно из них касается возведения в Севастополе более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.Читайте также на РИА Новости Крым:Секреты взрывателя ракет ATACMS раскрыты Новый сигнал "Баллистика" в Севастополе: когда и как он будет появляться Не все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости, новости крыма, михаил развожаев, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе объявлена ракетная опасность
Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе
06:04 15.07.2024 (обновлено: 06:07 15.07.2024)