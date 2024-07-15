Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240715/v-sevastopole-obyavlena-raketnaya-opasnost-1138842316.html
В Севастополе объявлена ракетная опасность
В Севастополе объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 15.07.2024
В Севастополе объявлена ракетная опасность
В Севастополе звучит воздушная тревога, объявлен сигнал "Баллистика", сообщил губернатор Михаил Развожаев и призвал людей срочно пройти в укрытия или безопасные РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T06:04
2024-07-15T06:07
севастополь
новости
новости крыма
михаил развожаев
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138490917_314:0:2134:1024_1920x0_80_0_0_162a6399401d3cf79d85fa8dd50e0f6a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит воздушная тревога, объявлен сигнал "Баллистика", сообщил губернатор Михаил Развожаев и призвал людей срочно пройти в укрытия или безопасные места и не покидать домов.Информацию об угрозе с воздуха получают от военных, губернатор дублирует ее в своем Telegram-канале.Сигнал "Баллистика!" звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты. Сигнал "Баллистика" начинается с коротких отрывистых звуков, после которых следует сигнал "Воздушная тревога". На его фоне мужской голос диктора сообщает: "Внимание всем: Баллистика! Срочно проследуйте в укрытия или капитальные строения. Отойдите от окон".Утром в понедельник Развожаев сообщил об атаке на город беспилотников. По его информации, один из них сбит в районе мыса Фиолент. Осколки упали на территории частного дома.Ранее Развожаев заявил, что власти доработают систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами. Решение было принято на чрезвычайном пленарном заседании Заксобрания, проведение которого инициировал губернатор после атаки ВСУ с применением ракет ATACMS, в результате которой погибли и были ранены люди, в том числе много детей, на пляже.Также был принят еще ряд решений относительно усиления мер безопасности. Одно из них касается возведения в Севастополе более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.Читайте также на РИА Новости Крым:Секреты взрывателя ракет ATACMS раскрыты Новый сигнал "Баллистика" в Севастополе: когда и как он будет появляться Не все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138490917_598:0:1963:1024_1920x0_80_0_0_8be78e3658e6711422a35ceec30a40fb.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости, новости крыма, михаил развожаев, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе объявлена ракетная опасность

Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе

06:04 15.07.2024 (обновлено: 06:07 15.07.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСигнал баллистики в Севастополе
Сигнал баллистики в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит воздушная тревога, объявлен сигнал "Баллистика", сообщил губернатор Михаил Развожаев и призвал людей срочно пройти в укрытия или безопасные места и не покидать домов.
Информацию об угрозе с воздуха получают от военных, губернатор дублирует ее в своем Telegram-канале.

"Внимание всем. Баллистика! Срочно принять меры безопасности!" – написал губернатор.

Сигнал "Баллистика!" звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты. Сигнал "Баллистика" начинается с коротких отрывистых звуков, после которых следует сигнал "Воздушная тревога". На его фоне мужской голос диктора сообщает: "Внимание всем: Баллистика! Срочно проследуйте в укрытия или капитальные строения. Отойдите от окон".
Утром в понедельник Развожаев сообщил об атаке на город беспилотников. По его информации, один из них сбит в районе мыса Фиолент. Осколки упали на территории частного дома.
Ранее Развожаев заявил, что власти доработают систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами. Решение было принято на чрезвычайном пленарном заседании Заксобрания, проведение которого инициировал губернатор после атаки ВСУ с применением ракет ATACMS, в результате которой погибли и были ранены люди, в том числе много детей, на пляже.
Также был принят еще ряд решений относительно усиления мер безопасности. Одно из них касается возведения в Севастополе более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Секреты взрывателя ракет ATACMS раскрыты
Новый сигнал "Баллистика" в Севастополе: когда и как он будет появляться
Не все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи
СевастопольНовостиНовости КрымаМихаил РазвожаевБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:53Крымский мост открыт для проезда
06:37Где в Севастополе не будет света в понедельник
06:24Пожар под Новороссийском: эвакуированы более 500 человек
06:16В Севастополе отбой ракетной опасности
06:12Крымский мост закрыт
06:04В Севастополе объявлена ракетная опасность
05:40Беспилотники атакуют Севастополь - что известно
00:01Сухо и жарко: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 15 июля
22:03Главное за день: 14 июля
21:43Критическая стадия: почему НАТО не победить Россию – аналитик из США
21:31Мир должен знать о преступлениях Киева в отношении детей
21:07В Сербии усилят безопасность Вучича после покушения на Трампа
20:36Пожар охватил три базы отдыха на Кубани и движется дальше – МЧС
20:32В Симферополе на сутки отключат воду – список адресов
20:11Крымский мост: в очереди со стороны Тамани 600 машин
19:51Ребенок и трое взрослых в больнице после аварии у села Полтавка в Крыму
19:31Субтропическая жара в Крыму – когда ждать дождей и понижения температуры
19:10В Крыму сапбордиста унесло в море – для поиска подняли вертолет
18:52Уже более 40 гектаров – площадь лесного пожара на Кубани растет
Лента новостейМолния