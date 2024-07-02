Рейтинг@Mail.ru
Секреты взрывателя ракет ATACMS раскрыты - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240702/sekrety-vzryvatelya-raket-atacms-raskryty-1138520589.html
Секреты взрывателя ракет ATACMS раскрыты
Секреты взрывателя ракет ATACMS раскрыты - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Секреты взрывателя ракет ATACMS раскрыты
Российские специалисты досконально изучили взрыватель ракеты ATACMS, раскрыв все секреты. Об этом РИА Новости сообщил эксперт по работе с вооружением. РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T09:20
2024-07-02T09:20
ракеты atacms
поставки западного оружия украине
всу (вооруженные силы украины)
безопасность
россия
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/02/1138520747_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9b8918eaa872694b2c56a1ee67e163c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Российские специалисты досконально изучили взрыватель ракеты ATACMS, раскрыв все секреты. Об этом РИА Новости сообщил эксперт по работе с вооружением.Специалисты вскрыли корпус. Внутри оказался сложный взрыватель с промежуточным детонатором и возможностью различных установок в зависимости от задач. Сейчас он полностью изучен.По его словам, боевая часть, которая используется сейчас в ATACMS, изначально была разработана для противокорабельной ракеты.Собеседник агентства добавил, что взрывчатые вещества уже переданы на экспертизу для изучения.Ранее эксперт, политолог Алексей Анпилогов рассказал РИА Новости Крым, как поставленные США для ВСУ ракеты ATACMS, начиненные кассетными суббоеприпасами, изменят ситуацию для России в контексте проведения СВО. В последнее время ВСУ усилии атаки на Крым и Севастополь в том числе с применением дальнобойных ракет ATACMS. В воскресенье, 23 июня, в результате такой атаки несколькими ракетами погибли и были ранены мирные люди, отдыхавшие на популярном пляже в курортном районе на северной стороне города. В числе четырех жертв украинского террора – двое детей. Десятки раненых попали в больницы Севастополя и Москвы с ранениями разной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый сигнал "Баллистика" в Севастополе: когда и как он будет появляться Развожаев рассказал о состоянии раненых после атаки ракетами ATACMS Еще два суббоеприпаса обнаружены в море после удара ATACMS по Севастополю Ракеты ATACMS: чем они опасны
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры внутреннего устройства ракеты ATACMS
РИА Новости впервые публикует видео внутреннего устройства ракеты ATACMS. Российские специалисты изучают систему наведения и коррекции полета американской оперативно-тактической ракеты, в их распоряжении оказались блок лазерных гироскопов и GPS модуль.
2024-07-02T09:20
true
PT2M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/02/1138520747_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_26ccda6b368c3af01ee4fba1c4e8ca57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ракеты atacms, поставки западного оружия украине, всу (вооруженные силы украины), безопасность, россия, новости сво, видео
Секреты взрывателя ракет ATACMS раскрыты
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Российские специалисты досконально изучили взрыватель ракеты ATACMS, раскрыв все секреты. Об этом РИА Новости сообщил эксперт по работе с вооружением.
2024-07-02T09:20
true
PT2M06S
Секреты взрывателя ракет ATACMS раскрыты

Российские специалисты раскрыли все секреты американских ракет ATACMS

09:20 02.07.2024
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Российские специалисты досконально изучили взрыватель ракеты ATACMS, раскрыв все секреты. Об этом РИА Новости сообщил эксперт по работе с вооружением.
Специалисты вскрыли корпус. Внутри оказался сложный взрыватель с промежуточным детонатором и возможностью различных установок в зависимости от задач. Сейчас он полностью изучен.
"У него часовая система дальнего взведения за счет подвижного маятника… Основное приведение запуска механизма – на магнитных элементах… Секретов в нем для нас не осталось никаких", – сказал эксперт.
По его словам, боевая часть, которая используется сейчас в ATACMS, изначально была разработана для противокорабельной ракеты.
Собеседник агентства добавил, что взрывчатые вещества уже переданы на экспертизу для изучения.
Ранее эксперт, политолог Алексей Анпилогов рассказал РИА Новости Крым, как поставленные США для ВСУ ракеты ATACMS, начиненные кассетными суббоеприпасами, изменят ситуацию для России в контексте проведения СВО.
В последнее время ВСУ усилии атаки на Крым и Севастополь в том числе с применением дальнобойных ракет ATACMS. В воскресенье, 23 июня, в результате такой атаки несколькими ракетами погибли и были ранены мирные люди, отдыхавшие на популярном пляже в курортном районе на северной стороне города. В числе четырех жертв украинского террора – двое детей. Десятки раненых попали в больницы Севастополя и Москвы с ранениями разной степени тяжести.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новый сигнал "Баллистика" в Севастополе: когда и как он будет появляться
Развожаев рассказал о состоянии раненых после атаки ракетами ATACMS
Еще два суббоеприпаса обнаружены в море после удара ATACMS по Севастополю
Ракеты ATACMS: чем они опасны
 
Ракеты ATACMSПоставки западного оружия УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)БезопасностьРоссияНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:20Секреты взрывателя ракет ATACMS раскрыты 2:06
09:09250 дней и ночей: героическая оборона Севастополя в цифрах
08:52Настоящий патриот: в Крыму поздравили митрополита Тихона с днем рождения
08:39Бойцы "Днепра" уничтожают диверсантов и пехоту ВСУ на Херсонщине
08:23В Севастополе начал действовать общегородской проездной: что нового
08:05Смерть на дорогах: в Крыму посчитали количество погибших в ДТП
07:47В Севастополе во вторник временно не будет света: график отключений
07:33Три беспилотника сбиты ночью над Крымом
07:16Крымский мост: обстановка на утро вторника
07:12Где в Крыму самое теплое море
06:49Часть Феодосии осталась без воды
06:38Высокий курортный сезон стартовал: сколько туристов выбирают Ялту
06:16Киев ждет "дворцовый" переворот - политолог
06:01Оборона Севастополя в годы Великой Отечественной войны
00:01Опять +35: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 2 июля
22:52Главное за день: 1 июля
22:30Главные новости Крыма: 1 июля
22:15"Теплое бурление": эксперт о протестах во Франции и их роли для Европы
21:52ВСУ обстреляли Белгород – семь мирных жителей ранены
Лента новостейМолния