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Секреты взрывателя ракет ATACMS раскрыты
Секреты взрывателя ракет ATACMS раскрыты - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Секреты взрывателя ракет ATACMS раскрыты
Российские специалисты досконально изучили взрыватель ракеты ATACMS, раскрыв все секреты. Об этом РИА Новости сообщил эксперт по работе с вооружением. РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T09:20
2024-07-02T09:20
2024-07-02T09:20
ракеты atacms
поставки западного оружия украине
всу (вооруженные силы украины)
безопасность
россия
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Российские специалисты досконально изучили взрыватель ракеты ATACMS, раскрыв все секреты. Об этом РИА Новости сообщил эксперт по работе с вооружением.Специалисты вскрыли корпус. Внутри оказался сложный взрыватель с промежуточным детонатором и возможностью различных установок в зависимости от задач. Сейчас он полностью изучен.По его словам, боевая часть, которая используется сейчас в ATACMS, изначально была разработана для противокорабельной ракеты.Собеседник агентства добавил, что взрывчатые вещества уже переданы на экспертизу для изучения.Ранее эксперт, политолог Алексей Анпилогов рассказал РИА Новости Крым, как поставленные США для ВСУ ракеты ATACMS, начиненные кассетными суббоеприпасами, изменят ситуацию для России в контексте проведения СВО. В последнее время ВСУ усилии атаки на Крым и Севастополь в том числе с применением дальнобойных ракет ATACMS. В воскресенье, 23 июня, в результате такой атаки несколькими ракетами погибли и были ранены мирные люди, отдыхавшие на популярном пляже в курортном районе на северной стороне города. В числе четырех жертв украинского террора – двое детей. Десятки раненых попали в больницы Севастополя и Москвы с ранениями разной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый сигнал "Баллистика" в Севастополе: когда и как он будет появляться Развожаев рассказал о состоянии раненых после атаки ракетами ATACMS Еще два суббоеприпаса обнаружены в море после удара ATACMS по Севастополю Ракеты ATACMS: чем они опасны
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Кадры внутреннего устройства ракеты ATACMS
РИА Новости впервые публикует видео внутреннего устройства ракеты ATACMS. Российские специалисты изучают систему наведения и коррекции полета американской оперативно-тактической ракеты, в их распоряжении оказались блок лазерных гироскопов и GPS модуль.
2024-07-02T09:20
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ракеты atacms, поставки западного оружия украине, всу (вооруженные силы украины), безопасность, россия, новости сво, видео
Секреты взрывателя ракет ATACMS раскрыты
Российские специалисты раскрыли все секреты американских ракет ATACMS
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Российские специалисты досконально изучили взрыватель ракеты ATACMS, раскрыв все секреты. Об этом РИА Новости сообщил эксперт по работе с вооружением.
Специалисты вскрыли корпус. Внутри оказался сложный взрыватель с промежуточным детонатором и возможностью различных установок в зависимости от задач. Сейчас он полностью изучен.
"У него часовая система дальнего взведения за счет подвижного маятника… Основное приведение запуска механизма – на магнитных элементах… Секретов в нем для нас не осталось никаких", – сказал эксперт.
По его словам, боевая часть, которая используется сейчас в ATACMS, изначально была разработана для противокорабельной ракеты.
Собеседник агентства добавил, что взрывчатые вещества уже переданы на экспертизу для изучения.
Ранее эксперт, политолог Алексей Анпилогов рассказал
РИА Новости Крым, как поставленные США для ВСУ ракеты ATACMS, начиненные кассетными суббоеприпасами, изменят ситуацию для России в контексте проведения СВО.
В последнее время ВСУ усилии атаки на Крым и Севастополь в том числе с применением дальнобойных ракет ATACMS. В воскресенье, 23 июня, в результате такой атаки несколькими ракетами погибли и были ранены мирные люди, отдыхавшие на популярном пляже в курортном районе на северной стороне города. В числе четырех жертв украинского террора – двое детей. Десятки раненых попали в больницы Севастополя и Москвы с ранениями разной степени тяжести.
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