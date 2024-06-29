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Развожаев рассказал о состоянии раненых после атаки ракетами ATACMS
Развожаев рассказал о состоянии раненых после атаки ракетами ATACMS - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Развожаев рассказал о состоянии раненых после атаки ракетами ATACMS
Трое детей и 20 взрослых остаются в больницах Севастополя после ракетной атаки ВСУ на город 23 июня, еще 22 человека, в том числе 10 детей, продолжают... РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T10:19
2024-06-29T10:19
2024-06-29T10:19
михаил развожаев
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
больница
севастополь
москва
скорая помощь
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Трое детей и 20 взрослых остаются в больницах Севастополя после ракетной атаки ВСУ на город 23 июня, еще 22 человека, в том числе 10 детей, продолжают оставаться в медучреждениях Москвы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Развожаев напомнил, что на лечение в ведущие московские медучреждения были направлены 22 человека: 12 детей и 10 взрослых.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.В результате происшествия пострадали 153 человека. Погибли четыре человека, включая двоих детей. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.
https://crimea.ria.ru/20240629/iz-za-raketnoy-ataki-postradali-na-sevastopol-postradali-3-mirnykh-zhitelya-1138450219.html
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михаил развожаев, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, больница, севастополь, москва, скорая помощь, новости
Развожаев рассказал о состоянии раненых после атаки ракетами ATACMS
45 пострадавших при атаке на Севастополь ATACMS остаются в местных и московских больницах