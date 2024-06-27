https://crimea.ria.ru/20240627/tri-subboepripasa-obnaruzheny-v-more-posle-udara-po-sevastopolyu-atacms-1138400295.html

Еще два суббоеприпаса обнаружены в море после удара ATACMS по Севастополю

Еще два суббоеприпаса обнаружены в море после удара ATACMS по Севастополю - РИА Новости Крым, 27.06.2024

Еще два суббоеприпаса обнаружены в море после удара ATACMS по Севастополю

Три неразорвавшихся кассетных боеприпаса обнаружены водолазами в море после атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T14:07

2024-06-27T14:07

2024-06-27T14:46

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севастополь

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

черное море

ракеты atacms

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Три неразорвавшихся кассетных боеприпаса обнаружены водолазами в море после атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщили в МЧС России.Сотрудники специализированного отряда МЧС России работают на пляже "Учкуевка". Уже обследована половина запланированного района поиска. За сутки в воде обнаружено два суббоеприпаса, всего с начала поиска – три, уточнили в МЧС. Они будут уничтожены на месте при соблюдении мер безопасности.На месте работают 19 специалистов группы подводного разминирования, три автомобиля и плавсредства.Накануне неразорвавшийся кассетный боеприпас был обнаружен водолазами в море. Пиротехники МЧС России обследовали береговую линию в зоне удара.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией.В результате происшествия пострадали 153 человека. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. В городе введен режим ЧС регионального характера. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме предложили закрыть часть пляжей в Севастополе и на КубаниПляж в Севастополе не был целью ракетного удара – ПентагонУдар по Севастополю как сакральной жертве дорого обойдется Киеву – мнение

севастополь

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), черное море, ракеты atacms