Рейтинг@Mail.ru
Еще два суббоеприпаса обнаружены в море после удара ATACMS по Севастополю - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240627/tri-subboepripasa-obnaruzheny-v-more-posle-udara-po-sevastopolyu-atacms-1138400295.html
Еще два суббоеприпаса обнаружены в море после удара ATACMS по Севастополю
Еще два суббоеприпаса обнаружены в море после удара ATACMS по Севастополю - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Еще два суббоеприпаса обнаружены в море после удара ATACMS по Севастополю
Три неразорвавшихся кассетных боеприпаса обнаружены водолазами в море после атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T14:07
2024-06-27T14:46
новости
новости крыма
севастополь
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
черное море
ракеты atacms
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1b/1138392860_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_a4283f79f85b0ac9c6dd42be85a7dc03.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Три неразорвавшихся кассетных боеприпаса обнаружены водолазами в море после атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщили в МЧС России.Сотрудники специализированного отряда МЧС России работают на пляже "Учкуевка". Уже обследована половина запланированного района поиска. За сутки в воде обнаружено два суббоеприпаса, всего с начала поиска – три, уточнили в МЧС. Они будут уничтожены на месте при соблюдении мер безопасности.На месте работают 19 специалистов группы подводного разминирования, три автомобиля и плавсредства.Накануне неразорвавшийся кассетный боеприпас был обнаружен водолазами в море. Пиротехники МЧС России обследовали береговую линию в зоне удара.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией.В результате происшествия пострадали 153 человека. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. В городе введен режим ЧС регионального характера. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме предложили закрыть часть пляжей в Севастополе и на КубаниПляж в Севастополе не был целью ракетного удара – ПентагонУдар по Севастополю как сакральной жертве дорого обойдется Киеву – мнение
севастополь
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1b/1138392860_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_037d4203ed96d98262cbe8866a5aaa2e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), черное море, ракеты atacms
Еще два суббоеприпаса обнаружены в море после удара ATACMS по Севастополю

Еще два неразорвавшихся кассетных боеприпаса нашли водолазы в акватории пляжа "Учкуевка"

14:07 27.06.2024 (обновлено: 14:46 27.06.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России обследует береговую линию в районе пляжа Учкуевка в Севастополе после атаки ВСУ
Сотрудник МЧС России обследует береговую линию в районе пляжа Учкуевка в Севастополе после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Три неразорвавшихся кассетных боеприпаса обнаружены водолазами в море после атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщили в МЧС России.
Сотрудники специализированного отряда МЧС России работают на пляже "Учкуевка". Уже обследована половина запланированного района поиска. За сутки в воде обнаружено два суббоеприпаса, всего с начала поиска – три, уточнили в МЧС. Они будут уничтожены на месте при соблюдении мер безопасности.
На месте работают 19 специалистов группы подводного разминирования, три автомобиля и плавсредства.
Накануне неразорвавшийся кассетный боеприпас был обнаружен водолазами в море. Пиротехники МЧС России обследовали береговую линию в зоне удара.
23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией.
В результате происшествия пострадали 153 человека. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. В городе введен режим ЧС регионального характера. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Госдуме предложили закрыть часть пляжей в Севастополе и на Кубани
Пляж в Севастополе не был целью ракетного удара – Пентагон
Удар по Севастополю как сакральной жертве дорого обойдется Киеву – мнение
 
НовостиНовости КрымаСевастопольАтака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 годаМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Черное мореРакеты ATACMS
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:34В Севастополе отбой воздушной тревоги
15:32Крымские спортсмены на играх БРИКС завоевали семь медалей
15:20Получил взятку в 1,7 млн: экс-чиновник Севастополя осужден на 8 лет
15:10Угроза баллистики: в Севастополе объявлена воздушная тревога
15:06Крымский мост закрыт для автотранспорта
15:04На Кубани столкнулись КамАЗ и две легковушки – есть погибший
14:52Бьем врага по всем фронтам: в зоне СВО уничтожено 1955 боевиков
14:41В Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ Александрой Гурьевой
14:18Мигрант сжег мужчину в Ялте: Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве
14:07Еще два суббоеприпаса обнаружены в море после удара ATACMS по Севастополю
14:02Образовательный кредит: как с помощью него облегчить учебу в вузах
13:43Аксенов рекомендовал инициировать выговоры главам Керчи и Феодосии
13:33Российские системы ПВО сбили два украинских МиГ-29
13:27В Боливии военные попытались свергнуть власть: что известно
13:15Россия ударила "Кинжалом" по аэродромам для стоянки западных самолетов
13:06У Крымского моста снова выросла очередь
12:54В Алуште пьяный турист без прав угнал микроавтобус и попал в ДТП
12:41На восток от "Тавриды" – как в Крыму строят новую дорогу
12:14Качество морской воды на пляжах в Крыму: как узнать о нем туристам
11:56"Артек" под санкциями ЕС и Севастополь под ударом ATACMS – в чем связь
Лента новостейМолния