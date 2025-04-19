Рейтинг@Mail.ru
Как в 1941 году спасали сокровища Херсонеса Таврического - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250419/kak-v-1941-godu-spasali-sokrovischa-khersonesa-tavricheskogo-1145802318.html
Как в 1941 году спасали сокровища Херсонеса Таврического
Как в 1941 году спасали сокровища Херсонеса Таврического - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Как в 1941 году спасали сокровища Херсонеса Таврического
В годы Великой Отечественной войны бесценное херсонесское наследие спас от неминуемой гибели историк и археолог Станислав Стржелецкий. Об этом в пресс-центре... РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T07:52
2025-04-19T07:52
крым
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
херсонес
история
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110416/35/1104163596_0:220:2859:1828_1920x0_80_0_0_e8c916534d3d46d7bc17b80eb8b41f7f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В годы Великой Отечественной войны бесценное херсонесское наследие спас от неминуемой гибели историк и археолог Станислав Стржелецкий. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал старший научный сотрудник отдела "Хора Херсонеса" Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Валентин Дорошко.В ходе видеоморста Москва — Санкт-Петербург — Симферополь — Екатеринбург на тему: "Как спасали шедевры. История сохранения музейных коллекций в годы Великой Отечественной войны", он рассказал, что летом 1941 года из коллектива херсонесского музея были сформированы добровольческие бригады, некоторые записываются на фронт. В их числе и директор Херсонесского музея Иван Максименко. Он отправляется в армию, но в скором времени возвращается. И уже в августе 1941 года, благодаря его кипучей энергии, начинается подготовка экспонатов музея к эвакуации.Откомандирован в Свердловск был историк и археолог Станислав Стржелецкий. Именно он в одиночку обеспечил эвакуацию бесценных коллекций учреждения на Урал в годы Великой Отечественной войны.18 сентября 1941 года экспонаты и коллекции Древнего Херсонеса погрузили на судно "Волга". Пусть до Свердловска занял долгих три месяца, наполненных тяготами, лишениями и невероятными сложностями.23 декабря 1941 года изголодавшийся, грязный и оборванный хранитель коллекции Стржелецкий прибыл к месту назначения. В Свердловске, несмотря на военное время, его приняли тепло, нашли комнату, поставили на питание и разместили коллекцию музея в областном музее краеведения, резюмировал ДорошкоЗаведующая научно-архивным отделом Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Татьяна Прохорова, в свою очередь, уточнила, что в Свердловск удалось вывезти более одиннадцати тысяч единиц хранения фондовых коллекций, более 500 дел научного архива, порядка 600 единиц чертежного фонда, почти восемь тысяч негативов различного времени и 3500 книг научной библиотеки.В течение нескольких лет Станислав Францевич Стржелецкий оставался единственным хранителем коллекции Херсонесского музея в эвакуации, в одиночку сопровождал ценный груз на Урал и обратно. Уже после войны, в 1960 году, он защитил кандидатскую диссертацию "Клеры Херсонеса Таврического", был организатором объединенных экспедиций в древний город Херсонесского музея, Харьковского, Уральского и Ленинградского университетов. До конца своих дней ученый пользовался абсолютным авторитетом среди коллег и последователей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В музее "Херсонес Таврический" оценили риски от новых санкций ЗеленскогоНи за кем не числится: куда попадет скифское золото с Украины – мнениеВ Крыму исследуют древности с помощью ИИ – археологи
крым
херсонес
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110416/35/1104163596_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_119a4d409e6ae661a35e756a8cfcd811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, херсонес, история, новости крыма
Как в 1941 году спасали сокровища Херсонеса Таврического

Сокровища Херсонеса в начале Великой Отечественной войны спасал историк Стржелецкий

07:52 19.04.2025
 
© РИА Новости . Марченко / Перейти в фотобанкКрым в ч/б фото. Базилика 1935 года
Крым в ч/б фото. Базилика 1935 года - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Марченко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В годы Великой Отечественной войны бесценное херсонесское наследие спас от неминуемой гибели историк и археолог Станислав Стржелецкий. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал старший научный сотрудник отдела "Хора Херсонеса" Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Валентин Дорошко.
В ходе видеоморста Москва — Санкт-Петербург — Симферополь — Екатеринбург на тему: "Как спасали шедевры. История сохранения музейных коллекций в годы Великой Отечественной войны", он рассказал, что летом 1941 года из коллектива херсонесского музея были сформированы добровольческие бригады, некоторые записываются на фронт. В их числе и директор Херсонесского музея Иван Максименко. Он отправляется в армию, но в скором времени возвращается. И уже в августе 1941 года, благодаря его кипучей энергии, начинается подготовка экспонатов музея к эвакуации.
"Нужно было отобрать предметы, которые отправятся в эвакуацию, все эвакуировать было невозможно. В начале разрешили три тонны груза, затем добились пяти, ну а по факту получилось восемь тонн груза. В качестве ящиков для перевозки служили монастырские сундуки, окованные железом, всего их получилось 108, из которых 51 был занят археологическими предметами, в остальных был архив и библиотека", - рассказал Дорошко.
Откомандирован в Свердловск был историк и археолог Станислав Стржелецкий. Именно он в одиночку обеспечил эвакуацию бесценных коллекций учреждения на Урал в годы Великой Отечественной войны.
18 сентября 1941 года экспонаты и коллекции Древнего Херсонеса погрузили на судно "Волга". Пусть до Свердловска занял долгих три месяца, наполненных тяготами, лишениями и невероятными сложностями.
"Так, в Баку, произошел случай, когда похитили ящик с ценнейшими стеклянными фотонегативами. Злую роль сыграли этикетки: ящике был из-под масла, и его украли, думая, что там продукты. Но Стржелецкий поднял на уши всех и ящик с ценным грузом был найден, экспонаты спасены", - отметил Дорошко.
23 декабря 1941 года изголодавшийся, грязный и оборванный хранитель коллекции Стржелецкий прибыл к месту назначения. В Свердловске, несмотря на военное время, его приняли тепло, нашли комнату, поставили на питание и разместили коллекцию музея в областном музее краеведения, резюмировал Дорошко
Заведующая научно-архивным отделом Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Татьяна Прохорова, в свою очередь, уточнила, что в Свердловск удалось вывезти более одиннадцати тысяч единиц хранения фондовых коллекций, более 500 дел научного архива, порядка 600 единиц чертежного фонда, почти восемь тысяч негативов различного времени и 3500 книг научной библиотеки.
В течение нескольких лет Станислав Францевич Стржелецкий оставался единственным хранителем коллекции Херсонесского музея в эвакуации, в одиночку сопровождал ценный груз на Урал и обратно.
Уже после войны, в 1960 году, он защитил кандидатскую диссертацию "Клеры Херсонеса Таврического", был организатором объединенных экспедиций в древний город Херсонесского музея, Харьковского, Уральского и Ленинградского университетов. До конца своих дней ученый пользовался абсолютным авторитетом среди коллег и последователей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В музее "Херсонес Таврический" оценили риски от новых санкций Зеленского
Ни за кем не числится: куда попадет скифское золото с Украины – мнение
В Крыму исследуют древности с помощью ИИ – археологи
 
КрымКрым в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная войнаХерсонесИсторияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:14Завышают ли цены на продукты в магазинах Крыма: как проверить
09:50Судьбоносное решение: крымчан поздравили с Днем принятия в состав России
09:30Отдали приказ атаковать Курск: Следком установил виновных командиров ВСУ
09:13Удары по Украине сегодня: полыхает Одесса и Запорожье
08:47Генетические проблемы: в ГД оценили угрозы Мерца Крымскому мосту
08:19Присоединение Крыма к России Екатериной II: как это было
07:52Как в 1941 году спасали сокровища Херсонеса Таврического
07:23США готовы признать Крым частью России
07:05Водные запасы Крыма ниже нормы: как контролировать ситуацию
00:01Чего ждать от погоды в Крыму 19 апреля
00:00Какой сегодня праздник: 19 апреля
22:33Платная трасса из Краснодара и закрытие Анапских пляжей – главное за день
21:55Рекорд щедрости: трое севастопольцев отдали аферистам 6,5 млн
21:44Михаил Боярский попал в больницу после падения с высоты
21:21В Севастополе на Пасху катера будут работать всю ночь
20:41В мае на выставке в Херсонесе представят сенсационные находки
20:35Где в Крыму отдыхают на майские праздники сами крымчане
20:15США могут прекратить военную поддержку Украине - Трамп
19:58В Севастополе уволили начальника Госжилнадзора – прокуратура
19:46Какая погода ждет крымчан на Пасху – прогноз от ФОБОС
Лента новостейМолния