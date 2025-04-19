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Как в 1941 году спасали сокровища Херсонеса Таврического

Как в 1941 году спасали сокровища Херсонеса Таврического - РИА Новости Крым, 19.04.2025

Как в 1941 году спасали сокровища Херсонеса Таврического

В годы Великой Отечественной войны бесценное херсонесское наследие спас от неминуемой гибели историк и археолог Станислав Стржелецкий. Об этом в пресс-центре... РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T07:52

2025-04-19T07:52

2025-04-19T07:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В годы Великой Отечественной войны бесценное херсонесское наследие спас от неминуемой гибели историк и археолог Станислав Стржелецкий. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал старший научный сотрудник отдела "Хора Херсонеса" Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Валентин Дорошко.В ходе видеоморста Москва — Санкт-Петербург — Симферополь — Екатеринбург на тему: "Как спасали шедевры. История сохранения музейных коллекций в годы Великой Отечественной войны", он рассказал, что летом 1941 года из коллектива херсонесского музея были сформированы добровольческие бригады, некоторые записываются на фронт. В их числе и директор Херсонесского музея Иван Максименко. Он отправляется в армию, но в скором времени возвращается. И уже в августе 1941 года, благодаря его кипучей энергии, начинается подготовка экспонатов музея к эвакуации.Откомандирован в Свердловск был историк и археолог Станислав Стржелецкий. Именно он в одиночку обеспечил эвакуацию бесценных коллекций учреждения на Урал в годы Великой Отечественной войны.18 сентября 1941 года экспонаты и коллекции Древнего Херсонеса погрузили на судно "Волга". Пусть до Свердловска занял долгих три месяца, наполненных тяготами, лишениями и невероятными сложностями.23 декабря 1941 года изголодавшийся, грязный и оборванный хранитель коллекции Стржелецкий прибыл к месту назначения. В Свердловске, несмотря на военное время, его приняли тепло, нашли комнату, поставили на питание и разместили коллекцию музея в областном музее краеведения, резюмировал ДорошкоЗаведующая научно-архивным отделом Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Татьяна Прохорова, в свою очередь, уточнила, что в Свердловск удалось вывезти более одиннадцати тысяч единиц хранения фондовых коллекций, более 500 дел научного архива, порядка 600 единиц чертежного фонда, почти восемь тысяч негативов различного времени и 3500 книг научной библиотеки.В течение нескольких лет Станислав Францевич Стржелецкий оставался единственным хранителем коллекции Херсонесского музея в эвакуации, в одиночку сопровождал ценный груз на Урал и обратно. Уже после войны, в 1960 году, он защитил кандидатскую диссертацию "Клеры Херсонеса Таврического", был организатором объединенных экспедиций в древний город Херсонесского музея, Харьковского, Уральского и Ленинградского университетов. До конца своих дней ученый пользовался абсолютным авторитетом среди коллег и последователей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В музее "Херсонес Таврический" оценили риски от новых санкций ЗеленскогоНи за кем не числится: куда попадет скифское золото с Украины – мнениеВ Крыму исследуют древности с помощью ИИ – археологи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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