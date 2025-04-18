https://crimea.ria.ru/20250418/platnaya-trassa-iz-krasnodara-i-zakrytie-anapskikh-plyazhey--glavnoe-za-den-1145808833.html

Платная трасса из Краснодара и закрытие Анапских пляжей – главное за день

Платная трасса из Краснодара и закрытие Анапских пляжей – главное за день - РИА Новости Крым, 18.04.2025

Платная трасса из Краснодара и закрытие Анапских пляжей – главное за день

Трасса А-289 от Краснодара к Крымскому мосту станет платной с 22 апреля. В Кремле отметили прогресс в урегулировании ситуации на Украине. Крым получит... РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T22:33

2025-04-18T22:33

2025-04-18T22:33

главное за день

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Трасса А-289 от Краснодара к Крымскому мосту станет платной с 22 апреля. В Кремле отметили прогресс в урегулировании ситуации на Украине. Крым получит дополнительный туристический поток. На Украине групповым высокоточным ударом поражена инфраструктура военных аэродромов. Экс-мэр Симферополя Демидов идет добровольцем в "Барс". О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Платная трасса Краснодар – Крымский мостФедеральная трасса А-289 с 22 апреля станет платной. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор". Речь идет о дороге, которая проходит от Краснодара через Славянск-на-Кубани и Темрюк и выходит к Крымскому мосту.По этой трассе от Краснодара до Крымского моста можно доехать за два часа, а не за шесть, как по старой. На дороге установлены три рамки с камерами и датчиками. Они будут фиксировать номер автомобиля. Позже владельцу придет счет. Оплатить его нужно в течение пяти дней на сайте Автодора или через банковские приложения.Больше туристов в КрымКрым получит дополнительный туристический поток после сообщения Роспотребнадзора о безопасности пляжей полуострова и ситуации на соседних курортах Краснодарского края. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам внутреннего туризма, генеральный директор крупнейшего туроператора Сергей Ромашкин.Закрытие пляжейГлава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в пятницу, что побережье Темрюкского района и Анапы в Краснодарском крае не соответствуют требованиям для организации летнего курортного отдыха. Туроператоры полагают, что после этого заявления планы россиян на отдых скорректируются."Конечно, такое заявление переориентирует какую-то часть туриста. Впрочем, туристы и без этого заявления уже переориентируются в последние три месяца с анапских пляжей на крымские. В районе Феодосии, Судака есть песчаные пляжи, западный берег Крыма также ассоциируется с песчаным побережьем. Поэтому – да, Крым получит какую-то часть анапских туристов", – рассказал Ромашкин.Групповой удар по УкраинеВооруженные силы России в пятницу утром нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного и оборонного комплексов Украины. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, добавили в Минобороны.Экс-мэр идет в "Барс"Глава администрации Белгорода, а также бывший мэр Симферополя Валентин Демидов заявил в своем Telegram-канале, что идет служить в добровольческое формирование "Барс-Белгород" с 21 апреля."Барс-Белгород" выполняет важные задачи. Считаю, что необходимо повышать военные навыки на учебно-тренировочных полигонах, получать опыт оперативного взаимодействия внутри подразделения. Хочу пройти слаживание в полевых условиях плечом к плечу с теми, кто защищает наш регион и наш Белгород", - написал Демидов."Прогресс по Украине"Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу заявил, что в урегулировании конфликта на Украине есть определенный прогресс."Это прогресс, связанный с временным мораторием, которого придерживалась Россия, по не нанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Поэтому определенные наработки уже есть, но, конечно же, впереди еще много сложных обсуждений", – сказал представитель Кремля.Он также подчеркнул, что Россия стремится к урегулированию конфликта с учетом собственных интересов и по-прежнему открыта для диалога.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250418/platnaya-trassa-krasnodar---krymskiy-most-chto-nuzhno-znat-1145807029.html

https://crimea.ria.ru/20250418/ssha-bolshe-ne-budut-okazyvat-voennuyu-podderzhku-ukraine---tramp-1145808426.html

https://crimea.ria.ru/20250418/v-sevastopole-uvolili-nachalnika-goszhilnadzora--prokuratura-1145808136.html

https://crimea.ria.ru/20250418/v-mae-na-vystavke-v-khersonese-predstavyat-sensatsionnye-nakhodki-1145802183.html

https://crimea.ria.ru/20250418/mikhail-boyarskiy-popal-v-bolnitsu-posle-padeniya-s-vysoty-1145809289.html

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главное за день