https://crimea.ria.ru/20250419/vodnye-zapasy-kryma-nizhe-normy-kak-kontroliruyut-situatsiyu-1145801785.html
Водные запасы Крыма ниже нормы: как контролировать ситуацию
Водные запасы Крыма ниже нормы: как контролировать ситуацию - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Водные запасы Крыма ниже нормы: как контролировать ситуацию
Объемы воды в водохранилищах Крыма к середине апреля составляют лишь 48% от возможной емкости. Это почти вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T07:05
2025-04-19T07:05
2025-04-19T07:37
радио "спутник в крыму"
вода в крыму
крым
новости крыма
анатолий копачевский
мнения
водохранилища крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/17/1122741089_0:74:1620:985_1920x0_80_0_0_4f15f9d83397769143e674ab8f035071.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Объемы воды в водохранилищах Крыма к середине апреля составляют лишь 48% от возможной емкости. Это почти вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский в эфире программы "Детально" на радио "Спутник в Крыму".По его словам, нынешняя весна остается засушливой, а количество осадков и притоков в водохранилища значительно ниже среднемноголетних значений.Среди крупнейших водохранилищ Крыма наиболее наполненными остаются Аянское (93%) и Загорское (75%), тогда как Партизанское, Станционное и Тайганское находятся на уровне менее 35%.Эксперт отметил, что такая ситуация повторяется в Крыму циклически и связана с естественными климатическими колебаниями. Однако на фоне глобального потепления периоды засух становятся все более экстремальными, а редкие осадки приобретают характер мощных ливней, что также создает риски для инфраструктуры.В связи с этим Копачевский подчеркнул необходимость разумного использования ресурсов, модернизации систем водоснабжения и водоотведения, а также подготовки к будущим засушливым годам. Среди предложенных решений – внедрение технологий сбора дождевой воды, использование зеленых зон и внедрение энергосберегающих систем."Мы должны научиться управлять тем, чем мы можем управлять", – резюмировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Село под Алуштой без воды: мутность в источнике превысила норму в 50 разНовые водохранилища в Крыму начнут строить в этом годуКрым входит в засушливый период – ждать ли отключений воды
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/17/1122741089_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7be589b656295c8123edb4eb5cf137c1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вода в крыму, крым, новости крыма, анатолий копачевский, мнения, водохранилища крыма
Водные запасы Крыма ниже нормы: как контролировать ситуацию
Объемы воды в водохранилищах Крыма к середине апреля составляют лишь 48% – эксперт
07:05 19.04.2025 (обновлено: 07:37 19.04.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым.
Объемы воды в водохранилищах Крыма к середине апреля составляют лишь 48% от возможной емкости. Это почти вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский в эфире программы "Детально" на радио "Спутник в Крыму".
По его словам, нынешняя весна остается засушливой, а количество осадков и притоков в водохранилища значительно ниже среднемноголетних значений.
"Да, осадки в апреле были, и они позволили наполнить часть водохранилищ, особенно Симферопольское, Аянское и Белогорское. Однако притоки продолжались всего около 6–10 дней и уже пошли на спад. Если сравнивать объемы, то они соответствуют лишь минимальным значениям для этого периода года", – сказал Копачевский.
Среди крупнейших водохранилищ Крыма наиболее наполненными остаются Аянское (93%) и Загорское (75%), тогда как Партизанское, Станционное и Тайганское находятся на уровне менее 35%.
Эксперт отметил, что такая ситуация повторяется в Крыму циклически и связана с естественными климатическими колебаниями. Однако на фоне глобального потепления периоды засух становятся все более экстремальными, а редкие осадки приобретают характер мощных ливней, что также создает риски для инфраструктуры.
В связи с этим Копачевский подчеркнул необходимость разумного использования ресурсов, модернизации систем водоснабжения и водоотведения, а также подготовки к будущим засушливым годам. Среди предложенных решений – внедрение технологий сбора дождевой воды, использование зеленых зон и внедрение энергосберегающих систем.
"Мы должны научиться управлять тем, чем мы можем управлять", – резюмировал он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: