https://crimea.ria.ru/20250419/vodnye-zapasy-kryma-nizhe-normy-kak-kontroliruyut-situatsiyu-1145801785.html

Водные запасы Крыма ниже нормы: как контролировать ситуацию

Водные запасы Крыма ниже нормы: как контролировать ситуацию - РИА Новости Крым, 19.04.2025

Водные запасы Крыма ниже нормы: как контролировать ситуацию

Объемы воды в водохранилищах Крыма к середине апреля составляют лишь 48% от возможной емкости. Это почти вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T07:05

2025-04-19T07:05

2025-04-19T07:37

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Объемы воды в водохранилищах Крыма к середине апреля составляют лишь 48% от возможной емкости. Это почти вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский в эфире программы "Детально" на радио "Спутник в Крыму".По его словам, нынешняя весна остается засушливой, а количество осадков и притоков в водохранилища значительно ниже среднемноголетних значений.Среди крупнейших водохранилищ Крыма наиболее наполненными остаются Аянское (93%) и Загорское (75%), тогда как Партизанское, Станционное и Тайганское находятся на уровне менее 35%.Эксперт отметил, что такая ситуация повторяется в Крыму циклически и связана с естественными климатическими колебаниями. Однако на фоне глобального потепления периоды засух становятся все более экстремальными, а редкие осадки приобретают характер мощных ливней, что также создает риски для инфраструктуры.В связи с этим Копачевский подчеркнул необходимость разумного использования ресурсов, модернизации систем водоснабжения и водоотведения, а также подготовки к будущим засушливым годам. Среди предложенных решений – внедрение технологий сбора дождевой воды, использование зеленых зон и внедрение энергосберегающих систем."Мы должны научиться управлять тем, чем мы можем управлять", – резюмировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Село под Алуштой без воды: мутность в источнике превысила норму в 50 разНовые водохранилища в Крыму начнут строить в этом годуКрым входит в засушливый период – ждать ли отключений воды

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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