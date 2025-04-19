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Водные запасы Крыма ниже нормы: как контролировать ситуацию - РИА Новости Крым, 19.04.2025
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Водные запасы Крыма ниже нормы: как контролировать ситуацию
Водные запасы Крыма ниже нормы: как контролировать ситуацию - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Водные запасы Крыма ниже нормы: как контролировать ситуацию
Объемы воды в водохранилищах Крыма к середине апреля составляют лишь 48% от возможной емкости. Это почти вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T07:05
2025-04-19T07:37
радио "спутник в крыму"
вода в крыму
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новости крыма
анатолий копачевский
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Объемы воды в водохранилищах Крыма к середине апреля составляют лишь 48% от возможной емкости. Это почти вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский в эфире программы "Детально" на радио "Спутник в Крыму".По его словам, нынешняя весна остается засушливой, а количество осадков и притоков в водохранилища значительно ниже среднемноголетних значений.Среди крупнейших водохранилищ Крыма наиболее наполненными остаются Аянское (93%) и Загорское (75%), тогда как Партизанское, Станционное и Тайганское находятся на уровне менее 35%.Эксперт отметил, что такая ситуация повторяется в Крыму циклически и связана с естественными климатическими колебаниями. Однако на фоне глобального потепления периоды засух становятся все более экстремальными, а редкие осадки приобретают характер мощных ливней, что также создает риски для инфраструктуры.В связи с этим Копачевский подчеркнул необходимость разумного использования ресурсов, модернизации систем водоснабжения и водоотведения, а также подготовки к будущим засушливым годам. Среди предложенных решений – внедрение технологий сбора дождевой воды, использование зеленых зон и внедрение энергосберегающих систем."Мы должны научиться управлять тем, чем мы можем управлять", – резюмировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Село под Алуштой без воды: мутность в источнике превысила норму в 50 разНовые водохранилища в Крыму начнут строить в этом годуКрым входит в засушливый период – ждать ли отключений воды
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вода в крыму, крым, новости крыма, анатолий копачевский, мнения, водохранилища крыма
Водные запасы Крыма ниже нормы: как контролировать ситуацию

Объемы воды в водохранилищах Крыма к середине апреля составляют лишь 48% – эксперт

07:05 19.04.2025 (обновлено: 07:37 19.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМежгорное водохранилище
Межгорное водохранилище - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Объемы воды в водохранилищах Крыма к середине апреля составляют лишь 48% от возможной емкости. Это почти вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский в эфире программы "Детально" на радио "Спутник в Крыму".
По его словам, нынешняя весна остается засушливой, а количество осадков и притоков в водохранилища значительно ниже среднемноголетних значений.
"Да, осадки в апреле были, и они позволили наполнить часть водохранилищ, особенно Симферопольское, Аянское и Белогорское. Однако притоки продолжались всего около 6–10 дней и уже пошли на спад. Если сравнивать объемы, то они соответствуют лишь минимальным значениям для этого периода года", – сказал Копачевский.
Среди крупнейших водохранилищ Крыма наиболее наполненными остаются Аянское (93%) и Загорское (75%), тогда как Партизанское, Станционное и Тайганское находятся на уровне менее 35%.
Эксперт отметил, что такая ситуация повторяется в Крыму циклически и связана с естественными климатическими колебаниями. Однако на фоне глобального потепления периоды засух становятся все более экстремальными, а редкие осадки приобретают характер мощных ливней, что также создает риски для инфраструктуры.
В связи с этим Копачевский подчеркнул необходимость разумного использования ресурсов, модернизации систем водоснабжения и водоотведения, а также подготовки к будущим засушливым годам. Среди предложенных решений – внедрение технологий сбора дождевой воды, использование зеленых зон и внедрение энергосберегающих систем.
"Мы должны научиться управлять тем, чем мы можем управлять", – резюмировал он.
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