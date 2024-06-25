https://crimea.ria.ru/20240625/udar-po-sevastopolyu-kak-sakralnoy-zhertve-dorogo-oboydetsya-kievu--mnenie-1138342783.html

Удар по Севастополю как сакральной жертве дорого обойдется Киеву – мнение

Удар по Севастополю как сакральной жертве дорого обойдется Киеву – мнение - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Удар по Севастополю как сакральной жертве дорого обойдется Киеву – мнение

Заявления украинских политиков о Крыме после ударов ракетами ATACMS доказывают истинную цель режима Зеленского, под которую "сатанисты в Киеве выбрали... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T20:11

2024-06-25T20:11

2024-06-25T20:29

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

радио "спутник в крыму"

александр гусев

мнения

севастополь

россия

украина

европа

сша

ракеты atacms

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Заявления украинских политиков о Крыме после даров ракетами ATACMS доказывают истинную цель режима Зеленского Заявления украинских политиков о Крыме после даров ракетами ATACMS доказывают истинную цель режима Зеленского audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Заявления украинских политиков о Крыме после ударов ракетами ATACMS доказывают истинную цель режима Зеленского, под которую "сатанисты в Киеве выбрали Севастополь сакральной жертвой". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Гусев напомнил вчерашние слова Михаил Подоляка (советника главы офиса бывшего президента Украины Владимира Зеленского) о том, что "в Крыму не может быть никаких пляжей, туристических зон и других фиктивных признаков мирной жизни.А потому для удара ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами Крым – и конкретно Севастополь – был выбран не случайно, считает Гусев."Это удар по великому русскому городу, городу воинской славы, городу-победителю, городу-герою. Конечно, сатанисты в Киеве выбрали Севастополь в качестве некой сакральной жертвы", – сказал эксперт.Преступный киевский режим прекрасно знал, что пляж не военный объект и в результате такого удара погибнут и пострадают многие мирные люди, но это преступников не остановило."Крики до сих пор в голове": пострадавший об атаке ВСУ на Севастополь>>На фоне этого настоящим кощунством выглядят и заявления представителей американских военных служб, прежде всего Пентагона, и заявления ЕС, где сразу после трагедии в Севастополе оповестили, что "киевский режим получит 1,5 миллиарда из Фонда мира Европейского союза "для войны против российских агрессоров", сказал политолог.НАТО не участник конфликта: заявление Столтенберга после теракта в Крыму>>Не меньший шок, по словам Гусева, вызывает и молчание о произошедшем властей в США и Европе, добавил Гусев."В США посольство выразило соболезнование, но не государственный департамент. Европейцы – и честно говоря это вызывает раздражение – ни одна европейская страна фактически не выразила соболезнование в связи с атакой украинских вооруженных сил по отношению к мирным гражданам Крыма и Севастополя. Это все зашкаливает. Нормальный человек воспринимать ни эти слова, ни и действия просто не может", – прокомментировал политолог.При этом главы государств постсоветского пространства – за исключением Грузии, Молдавии и Украины – все в разговоре с президентом России выразили российскому народу глубокое соболезнование, и это о многом говорит, считает Гусев.Президент Казахстана осудил ракетную атаку на Севастополь>>"Это трагедия для всей нашей страны, для всего нашего многонационального народа. Жители Крыма должны это понимать и ощущать. Мы все скорбим и мы с вами. Это высокие слова, но это правда", – сказал Гусев.По мнению эксперта, трагедия в Севастополе не останется без последствий для киевского режима, и он заплатит дорого.Мнениями о том, каким может и должен быть ответ России на теракт ВСУ в Севастополе, ранее с РИА Новости Крым поделились вице-премьер правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ, профессор МГИМО Георгий Мурадов и политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.Читайте также на РИА Новости Крым: Лавров: причастность США к теракту в Севастополе не подвергается сомнению Власти США встали на путь международного терроризма – Антонов

https://crimea.ria.ru/20240624/kak-zhivet-sevastopol-posle-raketnogo-udara-terroristov-vsu-1138326609.html

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атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, александр гусев, мнения, севастополь, россия, украина, европа, сша, ракеты atacms