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Президент Казахстана осудил ракетную атаку на Севастополь - РИА Новости Крым, 24.06.2024
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Президент Казахстана осудил ракетную атаку на Севастополь
Президент Казахстана осудил ракетную атаку на Севастополь - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Президент Казахстана осудил ракетную атаку на Севастополь
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил ракетный удар по мирным людям в Севастополе и выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину во время РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T16:06
2024-06-24T16:12
севастополь
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
касым-жомарт токаев
казахстан
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил ракетный удар по мирным людям в Севастополе и выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину во время телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Он также выразил солидарность с российским народом в связи с трагическими последствиями террористических атак в Дагестане и выразил готовность наращивать с двустороннее взаимодействие по борьбе с терроризмом.В понедельник стало известно, что число пострадавших при теракте выросло до 153 человек. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. 22 человека отправили в Москву на лечение.23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого, по последним данным, погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести.В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.В городе введен режим ЧС регионального характера. Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму Днем траура.Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.
https://crimea.ria.ru/20240624/kak-zhivet-sevastopol-posle-raketnogo-udara-terroristov-vsu-1138326609.html
https://crimea.ria.ru/20240624/chislo-pogibshikh-pri-teraktakh-v-dagestane-vyroslo-do-20--minzdrav-regiona-1138328174.html
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севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, касым-жомарт токаев, казахстан, владимир путин (политик), россия, дагестан, новости, общество
Президент Казахстана осудил ракетную атаку на Севастополь

Президент Казахстана Токаев осудил ракетную атаку на Севастополь

16:06 24.06.2024 (обновлено: 16:12 24.06.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил ракетный удар по мирным людям в Севастополе и выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину во время телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Касым-Жомарт Токаев решительно осудил варварский ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе. Владимир Путин поблагодарил за слова поддержки", - сказано в сообщении.

Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
15:48Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как живет Севастополь после ракетного удара террористов ВСУ
Он также выразил солидарность с российским народом в связи с трагическими последствиями террористических атак в Дагестане и выразил готовность наращивать с двустороннее взаимодействие по борьбе с терроризмом.
В понедельник стало известно, что число пострадавших при теракте выросло до 153 человек. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. 22 человека отправили в Москву на лечение.
23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого, по последним данным, погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести.
В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.
Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.
В городе введен режим ЧС регионального характера. Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму Днем траура.
Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
16:04
Число погибших при терактах в Дагестане выросло до 20 – минздрав региона
 
СевастопольАтака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 годаКасым-Жомарт ТокаевКазахстанВладимир Путин (политик)РоссияДагестанНовостиОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
16:06Президент Казахстана осудил ракетную атаку на Севастополь
16:04Число погибших при терактах в Дагестане выросло до 20 – минздрав региона
15:55Семь человек в горящем здании: в Подмосковье пылает НИИ
15:48Как живет Севастополь после ракетного удара террористов ВСУ
15:46Спецборт с 22 пострадавшими севастопольцами вылетел в Москву
15:41Армия России наступает в Донбассе: ВСУ потеряли 1860 боевиков
15:19Закрытые в Крыму пляжи после атаки ВСУ – новый фейк
15:17Стрельба возле торгового центра в Ростове-на-Дону: что известно
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15:08У Крымского моста скопилось 500 машин: сколько ждать проезда
14:54С 25 июня Европейский Союз закроет доступ к РИА Новости
14:37Когда откроют пляжи в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
14:02Двое раненных при атаке на Севастополь детей – в крайне тяжелом состоянии
14:00Силы ПВО сбили 20 американских ракет и реактивных снарядов
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13:21Поражен крупный логистический центр ВСУ с западным вооружением
13:05При атаке на Севастополь погибли трое севастопольцев и приезжая девочка
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12:44В Севастополе выросло число пострадавших при ракетной атаке ВСУ
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