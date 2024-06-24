https://crimea.ria.ru/20240624/prezident-kazakhstana-osudil-raketnuyu-ataku-na-sevastopol-1138328127.html

Президент Казахстана осудил ракетную атаку на Севастополь

Президент Казахстана осудил ракетную атаку на Севастополь - РИА Новости Крым, 24.06.2024

Президент Казахстана осудил ракетную атаку на Севастополь

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил ракетный удар по мирным людям в Севастополе и выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину во время РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T16:06

2024-06-24T16:06

2024-06-24T16:12

севастополь

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

касым-жомарт токаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил ракетный удар по мирным людям в Севастополе и выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину во время телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Он также выразил солидарность с российским народом в связи с трагическими последствиями террористических атак в Дагестане и выразил готовность наращивать с двустороннее взаимодействие по борьбе с терроризмом.В понедельник стало известно, что число пострадавших при теракте выросло до 153 человек. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. 22 человека отправили в Москву на лечение.23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого, по последним данным, погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести.В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.В городе введен режим ЧС регионального характера. Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму Днем траура.Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.

https://crimea.ria.ru/20240624/kak-zhivet-sevastopol-posle-raketnogo-udara-terroristov-vsu-1138326609.html

https://crimea.ria.ru/20240624/chislo-pogibshikh-pri-teraktakh-v-dagestane-vyroslo-do-20--minzdrav-regiona-1138328174.html

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севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, касым-жомарт токаев, казахстан, владимир путин (политик), россия, дагестан, новости, общество