https://crimea.ria.ru/20240624/chislo-pogibshikh-pri-teraktakh-v-dagestane-vyroslo-do-20--minzdrav-regiona-1138328174.html

Число погибших при терактах в Дагестане выросло до 20 – минздрав региона

Число погибших при терактах в Дагестане выросло до 20 – минздрав региона - РИА Новости Крым, 24.06.2024

Число погибших при терактах в Дагестане выросло до 20 – минздрав региона

Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20, сообщила глава минздрава региона Татьяна Беляева. РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T16:04

2024-06-24T16:04

2024-06-24T16:07

дагестан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20, сообщила глава минздрава региона Татьяна Беляева.В воскресенье, 23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.Введенные в связи с терактом режим КТО был отменен утром в понедельник, 24 июня, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел синагоги и церкви в Дербенте: полицейский погиб и еще один раненПри обстреле поста ДПС в Махачкале убит полицейский и еще шестеро раненыПри нападении в Дербенте и Махачкале убиты священник и охранник церкви

https://crimea.ria.ru/20240624/rezhim-kto-otmenen-v-makhachkale-i-derbente-1138317858.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дагестан, теракт, новости, россия, происшествия