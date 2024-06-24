https://crimea.ria.ru/20240624/chislo-pogibshikh-pri-teraktakh-v-dagestane-vyroslo-do-20--minzdrav-regiona-1138328174.html
Число погибших при терактах в Дагестане выросло до 20 – минздрав региона
Число погибших при терактах в Дагестане выросло до 20 – минздрав региона - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Число погибших при терактах в Дагестане выросло до 20 – минздрав региона
Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20, сообщила глава минздрава региона Татьяна Беляева. РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T16:04
2024-06-24T16:04
2024-06-24T16:07
дагестан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20, сообщила глава минздрава региона Татьяна Беляева.В воскресенье, 23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.Введенные в связи с терактом режим КТО был отменен утром в понедельник, 24 июня, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел синагоги и церкви в Дербенте: полицейский погиб и еще один раненПри обстреле поста ДПС в Махачкале убит полицейский и еще шестеро раненыПри нападении в Дербенте и Махачкале убиты священник и охранник церкви
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дагестан, теракт, новости, россия, происшествия
Число погибших при терактах в Дагестане выросло до 20 – минздрав региона
Число погибших при терактах в Дагестане выросло до 20 – минздрав региона
16:04 24.06.2024 (обновлено: 16:07 24.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20, сообщила глава минздрава региона Татьяна Беляева.
"К сожалению, 20 человек погибли, среди них также есть работники правоохранительных органов и гражданские лица", - говорит Беляева на видео в Telegram-канале министерства.
В воскресенье, 23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник.
В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Введенные в связи с терактом режим КТО был отменен утром в понедельник, 24 июня, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
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