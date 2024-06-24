Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при терактах в Дагестане выросло до 20 – минздрав региона - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240624/chislo-pogibshikh-pri-teraktakh-v-dagestane-vyroslo-do-20--minzdrav-regiona-1138328174.html
Число погибших при терактах в Дагестане выросло до 20 – минздрав региона
Число погибших при терактах в Дагестане выросло до 20 – минздрав региона - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Число погибших при терактах в Дагестане выросло до 20 – минздрав региона
Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20, сообщила глава минздрава региона Татьяна Беляева. РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T16:04
2024-06-24T16:07
дагестан
теракт
новости
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_0:101:3283:1947_1920x0_80_0_0_03c80704a1cf7b0e67c12296947d1607.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20, сообщила глава минздрава региона Татьяна Беляева.В воскресенье, 23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.Введенные в связи с терактом режим КТО был отменен утром в понедельник, 24 июня, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел синагоги и церкви в Дербенте: полицейский погиб и еще один раненПри обстреле поста ДПС в Махачкале убит полицейский и еще шестеро раненыПри нападении в Дербенте и Махачкале убиты священник и охранник церкви
https://crimea.ria.ru/20240624/rezhim-kto-otmenen-v-makhachkale-i-derbente-1138317858.html
дагестан
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_8f46b928e1dce4649c7cec9b8345f838.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дагестан, теракт, новости, россия, происшествия
Число погибших при терактах в Дагестане выросло до 20 – минздрав региона

Число погибших при терактах в Дагестане выросло до 20 – минздрав региона

16:04 24.06.2024 (обновлено: 16:07 24.06.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20, сообщила глава минздрава региона Татьяна Беляева.
"К сожалению, 20 человек погибли, среди них также есть работники правоохранительных органов и гражданские лица", - говорит Беляева на видео в Telegram-канале министерства.
В воскресенье, 23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник.
В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Введенные в связи с терактом режим КТО был отменен утром в понедельник, 24 июня, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обстрел синагоги и церкви в Дербенте: полицейский погиб и еще один ранен
При обстреле поста ДПС в Махачкале убит полицейский и еще шестеро ранены
При нападении в Дербенте и Махачкале убиты священник и охранник церкви
При нападении в Дербенте и Махачкале убиты священник и охранник церкви - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
09:04
Режим КТО отменен в Махачкале и Дербенте
ДагестанТерактНовостиРоссияПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:06Президент Казахстана осудил ракетную атаку на Севастополь
16:04Число погибших при терактах в Дагестане выросло до 20 – минздрав региона
15:55Семь человек в горящем здании: в Подмосковье пылает НИИ
15:48Как живет Севастополь после ракетного удара террористов ВСУ
15:46Спецборт с 22 пострадавшими севастопольцами вылетел в Москву
15:41Армия России наступает в Донбассе: ВСУ потеряли 1860 боевиков
15:19Закрытые в Крыму пляжи после атаки ВСУ – новый фейк
15:17Стрельба возле торгового центра в Ростове-на-Дону: что известно
15:12Хищение оружия: в дело о теракте в Дагестане добавили статьи
15:08У Крымского моста скопилось 500 машин: сколько ждать проезда
14:54С 25 июня Европейский Союз закроет доступ к РИА Новости
14:37Когда откроют пляжи в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
14:02Двое раненных при атаке на Севастополь детей – в крайне тяжелом состоянии
14:00Силы ПВО сбили 20 американских ракет и реактивных снарядов
13:54Когда Киев получит первую помощь из доходов замороженных активов РФ
13:51"Артек" попал под санкции Евросоюза
13:21Поражен крупный логистический центр ВСУ с западным вооружением
13:05При атаке на Севастополь погибли трое севастопольцев и приезжая девочка
12:56Пострадавшие при ракетной атаке ВСУ на Севастополь получат выплаты
12:44В Севастополе выросло число пострадавших при ракетной атаке ВСУ
Лента новостейМолния