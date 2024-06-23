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Обстрел синагоги и церкви в Дербенте: полицейский погиб и еще один ранен

Обстрел синагоги и церкви в Дербенте: полицейский погиб и еще один ранен - РИА Новости Крым, 23.06.2024

Обстрел синагоги и церкви в Дербенте: полицейский погиб и еще один ранен

У церкви в Дербенте в Дагестане, предварительно, произошла стрельба, погиб полицейский, сообщает республиканское МВД. РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T19:06

2024-06-23T19:06

2024-06-23T19:53

дагестан

дербент

происшествия

убийство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. У церкви в Дербенте в Дагестане, предварительно, произошла стрельба, погиб полицейский, сообщает республиканское МВД.Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, объявлен в ориентировку: "Фольксваген Поло" белого цвета госномер 921. Обстоятельства уточняются. Информация о погибших и раненых сотрудниках полиции уточняется, подчеркнули в ведомстве.Исполняющий обязанности главы Дербента Ахмед Кулиев сообщил, что после нападения на православную церковь и синагогу правоохранительные органы подняты по тревоге.Погибших и пострадавших среди гражданских в результате стрельбы в дагестанских Дербенте и Махачкале нет, сообщает пресс-служба ГУМВД Дагестана.На место происшествия в Дербент для установления всех обстоятельств произошедшего выехали следователи, сообщает СУСК региона.Следственным управлением СК России по Республике Дагестан возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к терактам, их действиям будет дана правовая оценка. На месте работают следователи и следователи-криминалисты, сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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дербент

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дагестан, дербент, происшествия, убийство, новости