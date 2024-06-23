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Обстрел синагоги и церкви в Дербенте: полицейский погиб и еще один ранен - РИА Новости Крым, 23.06.2024
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Обстрел синагоги и церкви в Дербенте: полицейский погиб и еще один ранен
Обстрел синагоги и церкви в Дербенте: полицейский погиб и еще один ранен - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Обстрел синагоги и церкви в Дербенте: полицейский погиб и еще один ранен
У церкви в Дербенте в Дагестане, предварительно, произошла стрельба, погиб полицейский, сообщает республиканское МВД. РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T19:06
2024-06-23T19:53
дагестан
дербент
происшествия
убийство
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. У церкви в Дербенте в Дагестане, предварительно, произошла стрельба, погиб полицейский, сообщает республиканское МВД.Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, объявлен в ориентировку: "Фольксваген Поло" белого цвета госномер 921. Обстоятельства уточняются. Информация о погибших и раненых сотрудниках полиции уточняется, подчеркнули в ведомстве.Исполняющий обязанности главы Дербента Ахмед Кулиев сообщил, что после нападения на православную церковь и синагогу правоохранительные органы подняты по тревоге.Погибших и пострадавших среди гражданских в результате стрельбы в дагестанских Дербенте и Махачкале нет, сообщает пресс-служба ГУМВД Дагестана.На место происшествия в Дербент для установления всех обстоятельств произошедшего выехали следователи, сообщает СУСК региона.Следственным управлением СК России по Республике Дагестан возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к терактам, их действиям будет дана правовая оценка. На месте работают следователи и следователи-криминалисты, сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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дагестан, дербент, происшествия, убийство, новости
Обстрел синагоги и церкви в Дербенте: полицейский погиб и еще один ранен

При обстреле синагоги и церкви в Дербенте один полицейский погиб и еще один ранен

19:06 23.06.2024 (обновлено: 19:53 23.06.2024)
 
© РИА Новости КрымПри обстреле синагоги и церкви в Дербенте один полицейский погиб и еще один ранен
При обстреле синагоги и церкви в Дербенте один полицейский погиб и еще один ранен - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. У церкви в Дербенте в Дагестане, предварительно, произошла стрельба, погиб полицейский, сообщает республиканское МВД.

"По информации из Дежурной части МВД Дагестана, примерно в 18 часов в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. По предварительной информации один сотрудник полиции погиб, один ранен", – сказано в сообщении.

Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, объявлен в ориентировку: "Фольксваген Поло" белого цвета госномер 921. Обстоятельства уточняются. Информация о погибших и раненых сотрудниках полиции уточняется, подчеркнули в ведомстве.
Исполняющий обязанности главы Дербента Ахмед Кулиев сообщил, что после нападения на православную церковь и синагогу правоохранительные органы подняты по тревоге.

"В Дербенте произошло нападение на православную церковь и синагогу. Правоохранительные органы подняты по тревоге, предпринимаются все необходимые меры", – сообщил Кулиев в Telegram-канале.

Погибших и пострадавших среди гражданских в результате стрельбы в дагестанских Дербенте и Махачкале нет, сообщает пресс-служба ГУМВД Дагестана.

"Среди гражданского населения погибших и пострадавших на данный момент нет. Число погибших и пострадавших полицейских устанавливается", – говорится в сообщении.

На место происшествия в Дербент для установления всех обстоятельств произошедшего выехали следователи, сообщает СУСК региона.

"На место происшествия в Дербент для установления всех обстоятельств произошедшего выехали следователи, криминалисты и руководство СУСК РФ по РД", – сообщает Telegram-канал следственного комитета республики.

Следственным управлением СК России по Республике Дагестан возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к терактам, их действиям будет дана правовая оценка. На месте работают следователи и следователи-криминалисты, сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
 
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