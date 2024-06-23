https://crimea.ria.ru/20240623/pri-napadenii-v-derbente-i-makhachkale-ubity-svyaschennik-i-okhrannik-tserkvi-1138311610.html

При нападении в Дербенте и Махачкале убиты священник и охранник церкви

При нападении в Дербенте и Махачкале убиты священник и охранник церкви - РИА Новости Крым, 23.06.2024

При нападении в Дербенте и Махачкале убиты священник и охранник церкви

Священник в церкви в Дербенте отец Николай и охранник церкви в Махачкале были убиты, сообщил зампредседателя общественной наблюдательной комиссии республики,... РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T19:46

2024-06-23T19:46

2024-06-23T19:57

дербент

махачкала

дагестан

новости

происшествия

убийство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Священник в церкви в Дербенте отец Николай и охранник церкви в Махачкале были убиты, сообщил зампредседателя общественной наблюдательной комиссии республики, член общественного совета при региональном УФСИН Шамиль Хадулаев.Ранее руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева сообщила, что в Махачкале в результате стрельбы один сотрудник полиции убит, еще шестеро ранены. Глава Дагестана сообщил о создании оперативного штаба из-за ЧП в республике, пообещал предоставить подробную информацию позднее.

дербент

махачкала

дагестан

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дербент, махачкала, дагестан, новости, происшествия, убийство