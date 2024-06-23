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При нападении в Дербенте и Махачкале убиты священник и охранник церкви
При нападении в Дербенте и Махачкале убиты священник и охранник церкви - РИА Новости Крым, 23.06.2024
При нападении в Дербенте и Махачкале убиты священник и охранник церкви
Священник в церкви в Дербенте отец Николай и охранник церкви в Махачкале были убиты, сообщил зампредседателя общественной наблюдательной комиссии республики,... РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T19:46
2024-06-23T19:46
2024-06-23T19:57
дербент
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происшествия
убийство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Священник в церкви в Дербенте отец Николай и охранник церкви в Махачкале были убиты, сообщил зампредседателя общественной наблюдательной комиссии республики, член общественного совета при региональном УФСИН Шамиль Хадулаев.Ранее руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева сообщила, что в Махачкале в результате стрельбы один сотрудник полиции убит, еще шестеро ранены. Глава Дагестана сообщил о создании оперативного штаба из-за ЧП в республике, пообещал предоставить подробную информацию позднее.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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дербент, махачкала, дагестан, новости, происшествия, убийство
При нападении в Дербенте и Махачкале убиты священник и охранник церкви
В Дербенте и Махачкале при нападении убиты священник и охранник церкви
19:46 23.06.2024 (обновлено: 19:57 23.06.2024)