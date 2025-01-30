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Наступление ВС РФ в Курской области - противник теряет силы и технику

Наступление ВС РФ в Курской области - противник теряет силы и технику - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Наступление ВС РФ в Курской области - противник теряет силы и технику

ВСУ потеряли за сутки на Курском направлении еще 240 боевиков, а также технику, вооружение и склады боеприпасов. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T14:21

2025-01-30T14:21

2025-01-30T14:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли за сутки на Курском направлении еще 240 боевиков, а также технику, вооружение и склады боеприпасов. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в четверг.Подразделения группировки "Север" в ходе наступления поразили формирования танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах районах.Ударами авиации и огнем артиллерии поражены также живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 56140 военнослужащих, 325 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров, 1653 боевые бронированные машины, 1707 автомобилей, 396 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другая техника и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Порядка 100 тысяч боевиков ВСУ дезертировали с позицийВСУ каждый месяц теряют около 50 тысяч военныхПри прекращении поддержки Киева конфликт закончится через месяц – Путин

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, потери всу , новости