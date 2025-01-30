Рейтинг@Mail.ru
Наступление ВС РФ в Курской области - противник теряет силы и технику - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250130/nastuplenie-vs-rf-v-kurskoy-oblasti---protivnik-teryaet-sily-i-tekhniku-1143804604.html
Наступление ВС РФ в Курской области - противник теряет силы и технику
Наступление ВС РФ в Курской области - противник теряет силы и технику - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Наступление ВС РФ в Курской области - противник теряет силы и технику
ВСУ потеряли за сутки на Курском направлении еще 240 боевиков, а также технику, вооружение и склады боеприпасов. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T14:21
2025-01-30T14:21
новости сво
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
министерство обороны рф
потери всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0c/1141793107_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c10e2db2bf2e3d6a4777b7230572f655.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли за сутки на Курском направлении еще 240 боевиков, а также технику, вооружение и склады боеприпасов. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в четверг.Подразделения группировки "Север" в ходе наступления поразили формирования танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах районах.Ударами авиации и огнем артиллерии поражены также живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 56140 военнослужащих, 325 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров, 1653 боевые бронированные машины, 1707 автомобилей, 396 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другая техника и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Порядка 100 тысяч боевиков ВСУ дезертировали с позицийВСУ каждый месяц теряют около 50 тысяч военныхПри прекращении поддержки Киева конфликт закончится через месяц – Путин
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0c/1141793107_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_e9adc72a5fe787e421415e6d8fb62c15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, потери всу , новости
Наступление ВС РФ в Курской области - противник теряет силы и технику

ВСУ потеряли в Курской области 240 боевиков за последние сутки - Минобороны

14:21 30.01.2025
 
© AP Photo Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo Oleg Petrasiuk
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли за сутки на Курском направлении еще 240 боевиков, а также технику, вооружение и склады боеприпасов. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в четверг.
"За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, девять минометов, две станции радиоэлектронной борьбы, а также три пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов", - сказано в сообщении.
Подразделения группировки "Север" в ходе наступления поразили формирования танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах районах.
Ударами авиации и огнем артиллерии поражены также живая сила и техника противника в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 56140 военнослужащих, 325 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров, 1653 боевые бронированные машины, 1707 автомобилей, 396 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другая техника и вооружения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Порядка 100 тысяч боевиков ВСУ дезертировали с позиций
ВСУ каждый месяц теряют около 50 тысяч военных
При прекращении поддержки Киева конфликт закончится через месяц – Путин
 
Новости СВОСитуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьМинистерство обороны РФПотери ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40В Крыму установлен коллективный иммунитет к COVID-19
15:16Житель Херсонщины получил срок за экстремизм и хранение взрывчатки
14:58Юго-Восточный обход Симферополя – как движется строительство
14:4610 лет без дороги: СК заинтересовался нарушением прав севастопольцев
14:32В детских лагерях Крыма построили шесть новых корпусов на 300 мест
14:21Наступление ВС РФ в Курской области - противник теряет силы и технику
13:58Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму – когда ждать
13:46Совместные учения: силы ОДКБ объединяются против угроз
13:33В Саках и в пяти селах под Алуштой отключили свет из-за аварии на сетях
13:14Три школы Крыма перевели на дистант из-за ОРВИ и микоплазменной пневмонии
13:02Новости СВО: Украина за день потеряла 1275 солдат
12:51Программу модернизации детских лагерей расширят на новые регионы
12:37Российские фигуристы были в разбившемся в США самолете
12:27Порядка 100 тысяч боевиков ВСУ дезертировали с позиций
12:21ВСУ каждый месяц теряют около 50 тысяч военных
12:15Перенестись в XIX век - в Феодосии открывается новый музей
12:01Курортный сезон 2025 в Крыму после разлива мазута – каким он будет
11:55Подрыв электрички предотвратили в Ставропольском крае
11:20Юные крымчане стали чаще расплачиваться детскими картами
11:15Катастрофу можно было предотвратить: заявление Трампа о ЧП с самолетом
Лента новостейМолния