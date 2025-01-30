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Наступление ВС РФ в Курской области - противник теряет силы и технику
Наступление ВС РФ в Курской области - противник теряет силы и технику - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Наступление ВС РФ в Курской области - противник теряет силы и технику
ВСУ потеряли за сутки на Курском направлении еще 240 боевиков, а также технику, вооружение и склады боеприпасов. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T14:21
2025-01-30T14:21
2025-01-30T14:21
новости сво
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
министерство обороны рф
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли за сутки на Курском направлении еще 240 боевиков, а также технику, вооружение и склады боеприпасов. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в четверг.Подразделения группировки "Север" в ходе наступления поразили формирования танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах районах.Ударами авиации и огнем артиллерии поражены также живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 56140 военнослужащих, 325 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров, 1653 боевые бронированные машины, 1707 автомобилей, 396 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другая техника и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Порядка 100 тысяч боевиков ВСУ дезертировали с позицийВСУ каждый месяц теряют около 50 тысяч военныхПри прекращении поддержки Киева конфликт закончится через месяц – Путин
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новости сво, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, потери всу , новости
Наступление ВС РФ в Курской области - противник теряет силы и технику
ВСУ потеряли в Курской области 240 боевиков за последние сутки - Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли за сутки на Курском направлении еще 240 боевиков, а также технику, вооружение и склады боеприпасов. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в четверг.
"За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, девять минометов, две станции радиоэлектронной борьбы, а также три пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов", - сказано в сообщении.
Подразделения группировки "Север" в ходе наступления поразили формирования танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах районах.
Ударами авиации и огнем артиллерии поражены также живая сила и техника противника в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 56140 военнослужащих, 325 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров, 1653 боевые бронированные машины, 1707 автомобилей, 396 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другая техника и вооружения.
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