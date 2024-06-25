https://crimea.ria.ru/20240625/kakim-dolzhen-byt-otvet-na-terakt-vsu-v-krymu--mneniya-1138332991.html
Каким должен быть ответ на теракт ВСУ в Крыму – мнения
Каким должен быть ответ на теракт ВСУ в Крыму – мнения - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Каким должен быть ответ на теракт ВСУ в Крыму – мнения
Удар ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю в минувшее воскресенье доказал невозможность переговоров с действующим режимом в Киеве, который является... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T06:01
2024-06-25T06:01
2024-06-25T06:05
георгий мурадов
эксклюзивы риа новости крым
денис денисов
политика
крым
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
мнения
теракт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/18/1138319636_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_d7357abfcda1802854273441ec10f5ad.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Удар ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю в минувшее воскресенье доказал невозможность переговоров с действующим режимом в Киеве, который является террористическим. И ответ на него должен последовать не только на поле боя. Своими мнениями об очередном теракте в Крыму с РИА Новости Крым поделились вице-премьер правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ, профессор МГИМО Георгий Мурадов и политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.А следовательно, ни о каких переговорах с действующей властью на Украине не может быть и речи, считает он."Они нацелены на одно: зализать раны, которые появились, набраться сил, перевооружиться, получив очередные порции разрушительного вооружения от Запада и, конечно, побольше денег, потому что это купленные власти, для того, чтобы продолжать подрыв безопасности России и добиваться реализации интересов Запада. В том числе организовать его военное присутствие на Крымском полуострове", – заявил постпред Крыма при президенте РФ.Он добавил, что это "им никогда не удастся". И подчеркнул, что, когда руководство страны и лично президент РФ Владимир Путин говорит о готовности России к переговорам, речь не идет о диалоге с действующими в Киеве во власти преступниками."Сначала надо эту гидру нацистскую убивать, срубать ей голову. И только тогда разговаривать с теми здравомыслящими политиками на Украине, которые заботятся о сохранении малорусской ветви русского народа, на уничтожение которой точно так же направлены действия агрессивных западных кураторов нынешней украинской власти. Только так мы сможем добиться целей, который выдвигал наш президент", – сказал Мурадов.Все об атаке ВСУ на мирный пляж в Севастополе читайте по ссылке >>Аналогичного мнения относительно действующей киевской власти и ее угроз, в частности Крыму и Севастополю, придерживается политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов."Эти нарративы мы слышим уже давно, на протяжении последних десяти лет, в этом отношении они не меняются. И не заслуживают ничего, кроме асимметричного эффективного ответа со стороны России", – сказал Денисов.Под ассиметричным ответом Денисов понимает в том числе "переключение на работу по украинской элите", ускорение ее обрушения и капитуляции преступников в Киеве.23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого, по последним данным, погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести. В понедельник стало известно, что число пострадавших при теракте выросло до 153 человек. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок.В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.В городе введен режим ЧС регионального характера.Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам, заверив, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям.Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму Днем траура.Как живет Севастополь после ракетного удара террористов ВСУ >>Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.Читайте также на РИА Новости Крым:"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУРитуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на СевастопольФедеральные медцентры подключат для помощи раненым в СевастополеЛавров: причастность США к теракту в Севастополе не подвергается сомнению
https://crimea.ria.ru/20240624/kriki-do-sikh-por-v-golove-postradavshiy-ob-atake-vsu-na-sevastopol-1138329827.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/18/1138319636_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_22932d986efb7dc27e8299667b9a778c.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
георгий мурадов, денис денисов, политика, крым, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, мнения, теракт
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Удар ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю в минувшее воскресенье доказал невозможность переговоров с действующим режимом в Киеве, который является террористическим. И ответ на него должен последовать не только на поле боя.
Своими мнениями об очередном теракте в Крыму с РИА Новости Крым поделились вице-премьер правительства Крыма – постпред республики при президенте РФ, профессор МГИМО Георгий Мурадов и политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.
"Они безусловно продолжают дело "майдана", когда кричали "Москалей на ножи", и будут этим путем действовать и дальше. Такие нелюди не остановятся ни перед чем. Они коварны и подлы. Поэтому продолжение различного рода акций и диверсий мы можем ожидать и далее", – заявил Мурадов.
А следовательно, ни о каких переговорах с действующей властью на Украине не может быть и речи, считает он.
"Они нацелены на одно: зализать раны, которые появились, набраться сил, перевооружиться, получив очередные порции разрушительного вооружения от Запада и, конечно, побольше денег, потому что это купленные власти, для того, чтобы продолжать подрыв безопасности России и добиваться реализации интересов Запада. В том числе организовать его военное присутствие на Крымском полуострове", – заявил постпред Крыма при президенте РФ.
Он добавил, что это "им никогда не удастся". И подчеркнул, что, когда руководство страны и лично президент РФ Владимир Путин говорит о готовности России к переговорам, речь не идет о диалоге с действующими в Киеве во власти преступниками.
"Сначала надо эту гидру нацистскую убивать, срубать ей голову. И только тогда разговаривать с теми здравомыслящими политиками на Украине, которые заботятся о сохранении малорусской ветви русского народа, на уничтожение которой точно так же направлены действия агрессивных западных кураторов нынешней украинской власти. Только так мы сможем добиться целей, который выдвигал наш президент", – сказал Мурадов.
Аналогичного мнения относительно действующей киевской власти и ее угроз, в частности Крыму и Севастополю, придерживается политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.
"Эти нарративы мы слышим уже давно, на протяжении последних десяти лет, в этом отношении они не меняются. И не заслуживают ничего, кроме асимметричного эффективного ответа со стороны России", – сказал Денисов.
Под ассиметричным ответом Денисов понимает в том числе "переключение на работу по украинской элите", ускорение ее обрушения и капитуляции преступников в Киеве.
23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю
, в результате которого, по последним данным, погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести. В понедельник стало известно, что число пострадавших при теракте выросло до 153 человек
. Среди погибших
трое севастопольцев и один приезжий ребенок.
В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города
.
Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам, заверив, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям.
Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе
и Крыму Днем траура
.
Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.
Читайте также на РИА Новости Крым: