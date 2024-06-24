https://crimea.ria.ru/20240624/lavrov-prichastnost-ssha-k-teraktu-v-sevastopole-ne-podvergaetsya-somneniyu-1138330374.html

Лавров: причастность США к теракту в Севастополе не подвергается сомнению

Лавров: причастность США к теракту в Севастополе не подвергается сомнению - РИА Новости Крым, 24.06.2024

Лавров: причастность США к теракту в Севастополе не подвергается сомнению

Причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Сергеем РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T18:10

2024-06-24T18:10

2024-06-24T18:11

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

белоруссия

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником."Спасибо за соболезнования, которые вы высказали в связи со вчерашним терактом в Севастополе. Параллельно была еще одна террористическая атака - в Дагестане. Есть жертвы. Соответствующие компетентные органы делают все, чтобы незамедлительно установить заказчиков. Причастность США и их украинских подопечных нами не подвергается сомнению", - сказал Лавров .Министр подчеркнул, что американское вооружение, которое США поставляют украинскому режиму, "не может быть использовано без прямого участия американских военных, включая спутниковые возможности".Лавров находится с официальным визитом в Минске 24-25 июня. У министра запланированы переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также главой МИД Сергеем Алейником.Все об атаке ВСУ на мирный пляж в Севастополе читайте по ссылке >>23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого, по последним данным, погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести.В понедельник стало известно, что число пострадавших при теракте выросло до 153 человек. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок.В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города.В городе введен режим ЧС регионального характера.Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам, заверив, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям.Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму Днем траура.Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.Читайте также на РИА Новости Крым:9-летняя дочь замглавы Магадана погибла при ударе ВСУ по Севастополю"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУФедеральные медцентры подключат для помощи раненым в СевастополеСпецборт с 22 пострадавшими севастопольцами вылетел в Москву

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