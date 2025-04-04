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Убившего женщину в Алуште поймали спустя 12 лет
Убившего женщину в Алуште поймали спустя 12 лет - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Убившего женщину в Алуште поймали спустя 12 лет
Обвиняемого в убийстве крымчанина нашли спустя 12 лет и заключили под стражу, сообщает пресс-служба крымского главка Следственного комитета России. РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T11:17
2025-04-04T11:17
2025-04-04T11:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Обвиняемого в убийстве крымчанина нашли спустя 12 лет и заключили под стражу, сообщает пресс-служба крымского главка Следственного комитета России.По данным следователей, нетрезвый житель Алушты совершил убийство в ноябре 2013 года, нанеся множество ударов по голове знакомой в ходе ссоры. От полученных травм женщина скончалась, а злоумышленник сбросил ее тело в русло реки. После мужчина скрылся с территории республики и был объявлен в розыск.Следователи также нашли у фигуранта дела 19 патронов к огнестрельному оружию. Мужчину этапировали в Крым."Собрана достаточная доказательственная база. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве и хранении боеприпасов", - добавили в органе.На данный момент мужчина находится под стражей, уголовное дело направлено в суд, сообщают в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подростков накажут за танцы на кладбищеЗа смертельное ДТП в Севастополе 19-летнему водителю грозит пять летВ Крыму будут судить педофила-рецидивиста за переписку с 9-летней
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Убившего женщину в Алуште поймали спустя 12 лет
Крымчанина будут судить за убийство женщины в 2013 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Обвиняемого в убийстве крымчанина нашли спустя 12 лет и заключили под стражу, сообщает пресс-служба крымского главка Следственного комитета России.
По данным следователей, нетрезвый житель Алушты совершил убийство в ноябре 2013 года, нанеся множество ударов по голове знакомой в ходе ссоры. От полученных травм женщина скончалась, а злоумышленник сбросил ее тело в русло реки. После мужчина скрылся с территории республики и был объявлен в розыск.
"Все эти годы обвиняемый скрывался на территории Запорожской области, находясь на попечении у матери. Однако в ходе системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет местонахождение мужчины было установлено, он был задержан в Мелитополе сотрудниками полиции", - отметили в Следкоме.
Следователи также нашли у фигуранта дела 19 патронов к огнестрельному оружию. Мужчину этапировали в Крым.
"Собрана достаточная доказательственная база. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве и хранении боеприпасов", - добавили в органе.
На данный момент мужчина находится под стражей, уголовное дело направлено в суд, сообщают в пресс-службе.
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