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В Крыму подростков накажут за танцы на кладбище
В Крыму подростков накажут за танцы на кладбище - РИА Новости Крым, 04.04.2025
В Крыму подростков накажут за танцы на кладбище
В Ленинском районе Крыма привлекли к ответственности родителей, чьи дети снимали видео с танцами на кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T09:33
2025-04-04T09:33
2025-04-04T09:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма привлекли к ответственности родителей, чьи дети снимали видео с танцами на кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.Кадры со странными плясками сотрудники полиции выявили в интернете. На них подростки в вечернее время танцевали на могиле неизвестного на сельском кладбище.В отделение подростков доставили вместе с родителями. В ходе разъяснительной беседы дети признались, что сняли видео, чтобы собрать подписчиков, сообщают в полиции.В пресс-службе уточнили, что собранные материалы также переданы в Комиссию по делам несовершеннолетних администрации Ленинского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подростка из Севастополя будут судить за убийство материРоссийские подростки помогали мошенникам с Украины: МВД раскрыла сетьУголовное дело возбудили после нападения на детей в Нижнем Новгороде
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В Крыму подростков накажут за танцы на кладбище
В Крыму накажут подростков за танцы на кладбище в Ленинском районе – МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма привлекли к ответственности родителей, чьи дети снимали видео с танцами на кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
Кадры со странными плясками сотрудники полиции выявили в интернете. На них подростки в вечернее время танцевали на могиле неизвестного на сельском кладбище.
"Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ленинскому району незамедлительно отреагировали на данный факт. В результате проведенного комплекса мероприятий установлены двое несовершеннолетних жителей одного из сел района", – сообщают в пресс-службе.
В отделение подростков доставили вместе с родителями. В ходе разъяснительной беседы дети признались, что сняли видео, чтобы собрать подписчиков, сообщают в полиции.
"Учитывая возраст школьников, их законные представители привлечены к административной ответственности", – добавили в МВД Крыма.
В пресс-службе уточнили, что собранные материалы также переданы в Комиссию по делам несовершеннолетних администрации Ленинского района.
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