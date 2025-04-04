https://crimea.ria.ru/20250404/v-krymu-podrostkov-nakazhut-za-tantsy-na-kladbische-1145431294.html

В Крыму подростков накажут за танцы на кладбище

В Крыму подростков накажут за танцы на кладбище - РИА Новости Крым, 04.04.2025

В Крыму подростков накажут за танцы на кладбище

В Ленинском районе Крыма привлекли к ответственности родителей, чьи дети снимали видео с танцами на кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T09:33

2025-04-04T09:33

2025-04-04T09:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма привлекли к ответственности родителей, чьи дети снимали видео с танцами на кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.Кадры со странными плясками сотрудники полиции выявили в интернете. На них подростки в вечернее время танцевали на могиле неизвестного на сельском кладбище.В отделение подростков доставили вместе с родителями. В ходе разъяснительной беседы дети признались, что сняли видео, чтобы собрать подписчиков, сообщают в полиции.В пресс-службе уточнили, что собранные материалы также переданы в Комиссию по делам несовершеннолетних администрации Ленинского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подростка из Севастополя будут судить за убийство материРоссийские подростки помогали мошенникам с Украины: МВД раскрыла сетьУголовное дело возбудили после нападения на детей в Нижнем Новгороде

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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