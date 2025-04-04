https://crimea.ria.ru/20250404/putin-i-tramp-mogut-sozvonitsya-v-blizhayshee-vremya---smi-1145432091.html

Путин и Трамп могут созвониться в ближайшее время - СМИ

Путин и Трамп могут созвониться в ближайшее время - СМИ - РИА Новости Крым, 04.04.2025

Путин и Трамп могут созвониться в ближайшее время - СМИ

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут созвониться на этой неделе или в начале следующей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T10:47

2025-04-04T10:47

2025-04-04T10:49

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут созвониться на этой неделе или в начале следующей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом, который продолжался около двух часов. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер также положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.До этого главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личного саммита.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белом доме заявили об "огромных экономических сделках" с РоссиейКогда США снимут санкции против РоссииПереговоры России и США в Вашингтоне: главные заявления

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), дональд трамп, политика, россия, сша, новости