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Когда восстановят Каховскую ГЭС – ответ Сальдо - РИА Новости Крым, 04.04.2025
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Когда восстановят Каховскую ГЭС – ответ Сальдо
Когда восстановят Каховскую ГЭС – ответ Сальдо - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Когда восстановят Каховскую ГЭС – ответ Сальдо
Разрушенную боевиками ВСУ Каховскую гидроэлектростанцию нужно будет строить заново, эти работы отложены до окончания боевых действий. Об этом заявил губернатор... РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T10:10
2025-04-04T10:13
херсонская область
каховская гэс
разрушение каховской гэс
владимир сальдо
северо-крымский канал
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Разрушенную боевиками ВСУ Каховскую гидроэлектростанцию нужно будет строить заново, эти работы отложены до окончания боевых действий. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости.По словам руководителя региона, сперва нужно будет проанализировать состояние плотины ГЭС и определить все повреждения, чтобы определить объем работ и необходимые для этого ресурсы.Приоритет – безопасность работников и местных жителей, но в условиях продолжающихся боевых действий обеспечить ее невозможно, добавил Сальдо.Ранее директор Херсонского филиала Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей" (ИнБЮМ), кандидат биологических наук Сергей Овечко высказал мнение, что восстановить подачу в Крым воды из Днепра можно без плотины Каховской ГЭС: делая водозабор непосредственно из русла реки и пуская по трубопроводу низкого давления там, где пролегает Северо-Крымский канал.Об этом также заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк. По его словам, наполнить Северо-Крымский канал водой можно за счет резервных русел, и этот проект обойдется в пять раз дешевле, чем восстановление дамбы Каховской ГЭС.Плотина Каховской гидроэлектростанции была разрушена украинскими боевиками в июне 2023 года. Воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра. При наводнении погибли 59 человек, госпитализированы 175 жителей, около девяти тысяч были эвакуированы в безопасные места. Пострадавшим и родственникам погибших жителей региона выплачено более 185 миллионов рублей.Уничтожены 318,6 га посевов и погибли более 12,3 тысяч животных из подсобных хозяйств.Нанесенный региону ущерб превзошел по тяжести последствия мощнейших наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее. Режим ЧС в регионе был снят 24 ноября 2023 года. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиарда рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭСМесяц после теракта на ГЭС: как теперь живет Новая КаховкаУходили, когда вода зашла в огород: как люди спаслись от потопа в КаховкеПосле схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой Каховке
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РИА Новости Крым
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херсонская область, каховская гэс, разрушение каховской гэс, владимир сальдо, северо-крымский канал, новости
Когда восстановят Каховскую ГЭС – ответ Сальдо

Каховскую ГЭС нужно будет строить заново после завершения военных действий – Сальдо

10:10 04.04.2025 (обновлено: 10:13 04.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРазрушенная дамба Каховской ГЭС
Разрушенная дамба Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Разрушенную боевиками ВСУ Каховскую гидроэлектростанцию нужно будет строить заново, эти работы отложены до окончания боевых действий. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости.

"Предварительно, станция разрушена полностью, и ее надо будет просто строить заново. Технически это даже проще, чем чинить разрушенное сооружение… Решение (о восстановлении ГЭС – ред.) однозначно откладывается на послевоенное время", - сказал он.

По словам руководителя региона, сперва нужно будет проанализировать состояние плотины ГЭС и определить все повреждения, чтобы определить объем работ и необходимые для этого ресурсы.
Приоритет – безопасность работников и местных жителей, но в условиях продолжающихся боевых действий обеспечить ее невозможно, добавил Сальдо.
Ранее директор Херсонского филиала Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей" (ИнБЮМ), кандидат биологических наук Сергей Овечко высказал мнение, что восстановить подачу в Крым воды из Днепра можно без плотины Каховской ГЭС: делая водозабор непосредственно из русла реки и пуская по трубопроводу низкого давления там, где пролегает Северо-Крымский канал.
Об этом также заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк. По его словам, наполнить Северо-Крымский канал водой можно за счет резервных русел, и этот проект обойдется в пять раз дешевле, чем восстановление дамбы Каховской ГЭС.
Плотина Каховской гидроэлектростанции была разрушена украинскими боевиками в июне 2023 года.
Воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра. При наводнении погибли 59 человек, госпитализированы 175 жителей, около девяти тысяч были эвакуированы в безопасные места. Пострадавшим и родственникам погибших жителей региона выплачено более 185 миллионов рублей.
Уничтожены 318,6 га посевов и погибли более 12,3 тысяч животных из подсобных хозяйств.
Нанесенный региону ущерб превзошел по тяжести последствия мощнейших наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее. Режим ЧС в регионе был снят 24 ноября 2023 года. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиарда рублей.
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Херсонская областьКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСВладимир СальдоСеверо-Крымский каналНовости
 
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