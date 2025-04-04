https://crimea.ria.ru/20250404/kogda-vosstanovyat-kakhovskuyu-ges--otvet-saldo-1145431767.html

Когда восстановят Каховскую ГЭС – ответ Сальдо

Когда восстановят Каховскую ГЭС – ответ Сальдо - РИА Новости Крым, 04.04.2025

Когда восстановят Каховскую ГЭС – ответ Сальдо

Разрушенную боевиками ВСУ Каховскую гидроэлектростанцию нужно будет строить заново, эти работы отложены до окончания боевых действий. Об этом заявил губернатор... РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T10:10

2025-04-04T10:10

2025-04-04T10:13

херсонская область

каховская гэс

разрушение каховской гэс

владимир сальдо

северо-крымский канал

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/07/1129241161_113:196:1280:853_1920x0_80_0_0_99bddd90a2ad6446df7d97d334f3ab3a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Разрушенную боевиками ВСУ Каховскую гидроэлектростанцию нужно будет строить заново, эти работы отложены до окончания боевых действий. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости.По словам руководителя региона, сперва нужно будет проанализировать состояние плотины ГЭС и определить все повреждения, чтобы определить объем работ и необходимые для этого ресурсы.Приоритет – безопасность работников и местных жителей, но в условиях продолжающихся боевых действий обеспечить ее невозможно, добавил Сальдо.Ранее директор Херсонского филиала Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей" (ИнБЮМ), кандидат биологических наук Сергей Овечко высказал мнение, что восстановить подачу в Крым воды из Днепра можно без плотины Каховской ГЭС: делая водозабор непосредственно из русла реки и пуская по трубопроводу низкого давления там, где пролегает Северо-Крымский канал.Об этом также заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк. По его словам, наполнить Северо-Крымский канал водой можно за счет резервных русел, и этот проект обойдется в пять раз дешевле, чем восстановление дамбы Каховской ГЭС.Плотина Каховской гидроэлектростанции была разрушена украинскими боевиками в июне 2023 года. Воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра. При наводнении погибли 59 человек, госпитализированы 175 жителей, около девяти тысяч были эвакуированы в безопасные места. Пострадавшим и родственникам погибших жителей региона выплачено более 185 миллионов рублей.Уничтожены 318,6 га посевов и погибли более 12,3 тысяч животных из подсобных хозяйств.Нанесенный региону ущерб превзошел по тяжести последствия мощнейших наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее. Режим ЧС в регионе был снят 24 ноября 2023 года. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиарда рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭСМесяц после теракта на ГЭС: как теперь живет Новая КаховкаУходили, когда вода зашла в огород: как люди спаслись от потопа в КаховкеПосле схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой Каховке

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, каховская гэс, разрушение каховской гэс, владимир сальдо, северо-крымский канал, новости