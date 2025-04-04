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Дорогая молочка в Севастополе: как решить проблему
Дорогая молочка в Севастополе: как решить проблему - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Дорогая молочка в Севастополе: как решить проблему
Проблему высоких цен в Севастополе, в частности на молочную продукцию, решит приход крупных сетей. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам... РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T09:55
2025-04-04T09:55
2025-04-04T09:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Проблему высоких цен в Севастополе, в частности на молочную продукцию, решит приход крупных сетей. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам встречи с замглавы Минпромторга России Романом Чекушовым, соответствующие решения прорабатываются.По его словам, проблему ценообразования в городе поможет решить приход крупных игроков в сфере ретейла."Обсудили перспективы открытия магазинов крупных ретейлеров. Со стороны города мы, безусловно, поддержим новые сети, которые готовятся к нам зайти. Закон экономики простой: чем больше игроков будет на рынке, тем ниже цены", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Несколько крупных федеральных ретейлеров рассматривают возможность захода в Крым, перспективы очень хорошие. Об этом ранее сообщал Чекушов в ходе рабочей поездки в республику. Это, по его словам, потребует развития и увеличения площадей оптово-распределительных центров. Тех площадей, которые будут введены в эксплуатацию в 2025 и 2026 годах, будет достаточно для реализации планов по развитию торговых точек, полагает он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что поможет стабилизировать цены в Крыму на местные овощи зимойОт крупы до шампуня: в Севастополе расширен список социальных товаров"Скачки" цен на картофель: как в Крыму решают вопрос
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севастополь, новости севастополя, цены в крыму, продукты, торговля, михаил развожаев, новости крыма
Дорогая молочка в Севастополе: как решить проблему
Проблему высоких цен в Севастополе решит приход крупных торговых сетей - Развожаев