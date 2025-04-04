https://crimea.ria.ru/20250404/dorogaya-molochka-v-sevastopole-kak-reshit-problemu-1145431591.html

Дорогая молочка в Севастополе: как решить проблему

Дорогая молочка в Севастополе: как решить проблему - РИА Новости Крым, 04.04.2025

Дорогая молочка в Севастополе: как решить проблему

Проблему высоких цен в Севастополе, в частности на молочную продукцию, решит приход крупных сетей. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам... РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T09:55

2025-04-04T09:55

2025-04-04T09:55

севастополь

новости севастополя

цены в крыму

продукты

торговля

михаил развожаев

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111695/35/1116953586_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_963f7dc8a2f7656426bdc3a95ae13614.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Проблему высоких цен в Севастополе, в частности на молочную продукцию, решит приход крупных сетей. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам встречи с замглавы Минпромторга России Романом Чекушовым, соответствующие решения прорабатываются.По его словам, проблему ценообразования в городе поможет решить приход крупных игроков в сфере ретейла."Обсудили перспективы открытия магазинов крупных ретейлеров. Со стороны города мы, безусловно, поддержим новые сети, которые готовятся к нам зайти. Закон экономики простой: чем больше игроков будет на рынке, тем ниже цены", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Несколько крупных федеральных ретейлеров рассматривают возможность захода в Крым, перспективы очень хорошие. Об этом ранее сообщал Чекушов в ходе рабочей поездки в республику. Это, по его словам, потребует развития и увеличения площадей оптово-распределительных центров. Тех площадей, которые будут введены в эксплуатацию в 2025 и 2026 годах, будет достаточно для реализации планов по развитию торговых точек, полагает он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что поможет стабилизировать цены в Крыму на местные овощи зимойОт крупы до шампуня: в Севастополе расширен список социальных товаров"Скачки" цен на картофель: как в Крыму решают вопрос

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, цены в крыму, продукты, торговля, михаил развожаев, новости крыма