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НАТО не участник конфликта: заявление Столтенберга после теракта в Крыму - РИА Новости Крым, 24.06.2024
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НАТО не участник конфликта: заявление Столтенберга после теракта в Крыму
НАТО не участник конфликта: заявление Столтенберга после теракта в Крыму - РИА Новости Крым, 24.06.2024
НАТО не участник конфликта: заявление Столтенберга после теракта в Крыму
Генсек НАТО Йенс Столтенберг после теракта в Севастополе с использованием ракет ATACMS повторил свою позицию о том, что военная помощь НАТО Киеву не делает... РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T20:02
2024-06-24T20:02
нато
йенс столтенберг
крым
севастополь
атаки всу на крым
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Генсек НАТО Йенс Столтенберг после теракта в Севастополе с использованием ракет ATACMS повторил свою позицию о том, что военная помощь НАТО Киеву не делает альянс участником конфликта.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником заявил, что причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://crimea.ria.ru/20240624/lavrov-prichastnost-ssha-k-teraktu-v-sevastopole-ne-podvergaetsya-somneniyu-1138330374.html
https://crimea.ria.ru/20240624/es-utverdil-peredachu-14-mlrd-evro-dokhodov-ot-aktivov-rf-na-pomosch-vsu-1138331684.html
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нато, йенс столтенберг, крым, севастополь, атаки всу на крым, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, новости, политика, украина
НАТО не участник конфликта: заявление Столтенберга после теракта в Крыму

Генсек НАТО на фоне теракта в Крыму заявил, что альянс - не участник конфликта

20:02 24.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Генсек НАТО Йенс Столтенберг после теракта в Севастополе с использованием ракет ATACMS повторил свою позицию о том, что военная помощь НАТО Киеву не делает альянс участником конфликта.
"Наша поддержка не делает альянс участником конфликта, она позволяет гарантировать, что Украина может реализовать свое право на самозащиту", - сказал Столтенберг в совместном заявлении для прессы в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
18:10
Лавров: причастность США к теракту в Севастополе не подвергается сомнению
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником заявил, что причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
19:55
ЕС утвердил передачу 1,4 млрд евро доходов от активов РФ на помощь ВСУ
 
НАТОЙенс СтолтенбергКрымСевастопольАтаки ВСУ на КрымАтака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 годаНовостиПолитикаУкраина
 
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20:02НАТО не участник конфликта: заявление Столтенберга после теракта в Крыму
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