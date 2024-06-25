https://crimea.ria.ru/20240625/v-gosdume-predlozhili-zakryt-chast-plyazhey-v-sevastopole-i-na-kubani-1138355272.html

В Госдуме предложили закрыть часть пляжей в Севастополе и на Кубани

В Госдуме предложили закрыть часть пляжей в Севастополе и на Кубани - РИА Новости Крым, 25.06.2024

В Госдуме предложили закрыть часть пляжей в Севастополе и на Кубани

Закрыть пляжи в Севастополе и в Краснодарском крае возле стратегических объектов предлагает депутат Госдумы Дмитрий Гусев. С соответствующей просьбой он... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T19:31

2024-06-25T19:31

2024-06-25T19:31

новости

государственная дума рф

севастополь

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

краснодарский край

пляжи

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Закрыть пляжи в Севастополе и в Краснодарском крае возле стратегических объектов предлагает депутат Госдумы Дмитрий Гусев. С соответствующей просьбой он обратился к губернаторам регионов.По его мнению, все места скопления людей вблизи стратегических объектов должны быть закрыты."Да, это принесет неудобства местным жителям и туристам. Приведет к убыткам бизнеса, особенно в жаркий летний сезон. Но так обеспечим безопасность", – подытожил депутат ГД.23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого погибли четыре человека, включая двоих детей. В понедельник стало известно, что итоговое число пострадавших составило 153 человека. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок.В городе введен режим ЧС регионального характера.Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно о состоянии раненых при ракетной атаке ВСУ на СевастопольЧетверо в реанимации: в Москве рассказали о раненных в Севастополе детях"Крики до сих пор в голове": пострадавший об атаке ВСУ на Севастополь

севастополь

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, государственная дума рф, севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, краснодарский край, пляжи, новости крыма