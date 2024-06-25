https://crimea.ria.ru/20240625/v-gosdume-predlozhili-zakryt-chast-plyazhey-v-sevastopole-i-na-kubani-1138355272.html
В Госдуме предложили закрыть часть пляжей в Севастополе и на Кубани
В Госдуме предложили закрыть часть пляжей в Севастополе и на Кубани - РИА Новости Крым, 25.06.2024
В Госдуме предложили закрыть часть пляжей в Севастополе и на Кубани
Закрыть пляжи в Севастополе и в Краснодарском крае возле стратегических объектов предлагает депутат Госдумы Дмитрий Гусев. С соответствующей просьбой он... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T19:31
2024-06-25T19:31
2024-06-25T19:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Закрыть пляжи в Севастополе и в Краснодарском крае возле стратегических объектов предлагает депутат Госдумы Дмитрий Гусев. С соответствующей просьбой он обратился к губернаторам регионов.По его мнению, все места скопления людей вблизи стратегических объектов должны быть закрыты."Да, это принесет неудобства местным жителям и туристам. Приведет к убыткам бизнеса, особенно в жаркий летний сезон. Но так обеспечим безопасность", – подытожил депутат ГД.23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого погибли четыре человека, включая двоих детей. В понедельник стало известно, что итоговое число пострадавших составило 153 человека. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок.В городе введен режим ЧС регионального характера.Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно о состоянии раненых при ракетной атаке ВСУ на СевастопольЧетверо в реанимации: в Москве рассказали о раненных в Севастополе детях"Крики до сих пор в голове": пострадавший об атаке ВСУ на Севастополь
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новости, государственная дума рф, севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, краснодарский край, пляжи, новости крыма
В Госдуме предложили закрыть часть пляжей в Севастополе и на Кубани
В Госдуме предложили закрыть часть мест отдыха в Севастополе и на Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Закрыть пляжи в Севастополе и в Краснодарском крае возле стратегических объектов предлагает депутат Госдумы Дмитрий Гусев. С соответствующей просьбой он обратился к губернаторам регионов.
"Направил письма губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с предложением закрыть для массового посещения людей пляжи, места отдыха, парки развлечений и другие места скопления людей вблизи всех стратегических объектов", – написал Гусев в своем Telegram-канале.
По его мнению, все места скопления людей вблизи стратегических объектов должны быть закрыты.
"Да, это принесет неудобства местным жителям и туристам. Приведет к убыткам бизнеса, особенно в жаркий летний сезон. Но так обеспечим безопасность", – подытожил депутат ГД.
23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю
, в результате которого погибли четыре человека, включая двоих детей. В понедельник стало известно, что итоговое число пострадавших составило 153 человека. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок
.
Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.
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