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США готовы признать Крым частью России - РИА Новости Крым, 19.04.2025
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США готовы признать Крым частью России
США готовы признать Крым частью России - РИА Новости Крым, 19.04.2025
США готовы признать Крым частью России
США рассматривает возможность признать Крым частью России в рамках сделки о мире на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg. РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T07:23
2025-04-19T07:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. США рассматривает возможность признать Крым частью России в рамках сделки о мире на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg.При этом уточняется, что окончательное решение по этому вопросу Вашингтон еще не принял.Это уже не первое подобное заявление, которое делают американские СМИ. В марте издание Semafor завило, что в США якобы обсуждается вариант, при котором Штаты обратятся к ООН с призывом признать Крым частью России, что совпадает с позицией президента РФ Владимира Путина. В публикации уточняется, что ни одно решение пока не принято, и этот вариант один из возможных шагов на пути к завершению конфликта на Украине.Международное признание Крыма частью российской территории рассматривается президентом США Дональдом Трампом в качестве одного из компонентов "бизнес-сделки", которую, как заявил американский лидер, он намерен заключить с Российской Федерацией по Украине, предполагал ранее доктор политических наук Андрей Манойло.В свою очередь политический аналитик Павел Шипилин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что в ходе переговоров Вашингтон признает полуостров территорий России. Это доказывают разговоры о том, что президент США Дональд Трамп хотел бы превратить Крым в международный курорт.На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Исполняющим обязанности президента был назначен спикер парламента Александр Турчинов. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом ФедерацииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, россия, сша, в мире, политика, внешняя политика, новости, сми
США готовы признать Крым частью России

США готовы признать российский статус Крыма в рамках сделки о мире на Украине – СМИ

07:23 19.04.2025 (обновлено: 07:30 19.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГурзуф улица горы российский флаг
Гурзуф улица горы российский флаг - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. США рассматривает возможность признать Крым частью России в рамках сделки о мире на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg.
"США готовы признать российский контроль над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом", — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что окончательное решение по этому вопросу Вашингтон еще не принял.
Это уже не первое подобное заявление, которое делают американские СМИ. В марте издание Semafor завило, что в США якобы обсуждается вариант, при котором Штаты обратятся к ООН с призывом признать Крым частью России, что совпадает с позицией президента РФ Владимира Путина. В публикации уточняется, что ни одно решение пока не принято, и этот вариант один из возможных шагов на пути к завершению конфликта на Украине.
Международное признание Крыма частью российской территории рассматривается президентом США Дональдом Трампом в качестве одного из компонентов "бизнес-сделки", которую, как заявил американский лидер, он намерен заключить с Российской Федерацией по Украине, предполагал ранее доктор политических наук Андрей Манойло.
В свою очередь политический аналитик Павел Шипилин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что в ходе переговоров Вашингтон признает полуостров территорий России. Это доказывают разговоры о том, что президент США Дональд Трамп хотел бы превратить Крым в международный курорт.
На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Исполняющим обязанности президента был назначен спикер парламента Александр Турчинов. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.
Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.
16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.
18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации
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