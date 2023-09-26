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Ракеты ATACMS для Киева: что о них известно и чем они опасны
Ракеты ATACMS для Киева: что о них известно и чем они опасны - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Ракеты ATACMS для Киева: что о них известно и чем они опасны
Американские ракеты ATACMS, которые, по данным СМИ, Пентагон намерен передать Киеву, не изменят ситуацию на поле боя для Украины. Такое мнение РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T07:55
2023-09-26T07:55
2023-09-26T07:55
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поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Американские ракеты ATACMS, которые, по данным СМИ, Пентагон намерен передать Киеву, не изменят ситуацию на поле боя для Украины. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов."Нужно понимать, какие ракеты будут поставлены. Источники в СМИ подтвердили, что это будут боеприпасы с кассетной боевой частью. Это ракеты с головной частью М-39, она была разработана в 80-х годах. Точность этих головных частей составляет около 150-200 метров, то есть это не высокоточное оружие. Дальность этих ракет составляет не 300 километров, а около 160", – сказал аналитик.Он отметил, что принцип кассетного боеприпаса подразумевает поражение площадной и слабозащищенной цели, то есть это может быть живая сила противника, какие-то легкие ангары и укрытия, стоящие на открытых площадках самолеты и вертолеты."Попытки ВСУ с помощью "Точек У" поразить нашу бронированную технику ничем не закончились. Поэтому я крайне скептически отношусь к тому, что поставка ракет ATACMS может как-то изменить ситуацию на поле боя, хотя это, конечно, тоже является элементом затягивание конфликта в попытке поддержать Украину в тупиковом развитии событий", - заключил военный эксперт.Ранее американский телеканал NBC News сообщил, что президент США Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS.В свою очередь источники газеты The Washington Post утверждают, что в администрации Байдена близки к решению предоставить Украине версию ракет ATACMS, оснащенную кассетными суббоеприпасами, а не одиночной боеголовкой.При этом пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер заявила, что вопрос о поставках Украине ракет ATACMS находится на рассмотрении Джо Байдена, но никакого решения принято не было.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад проиграл России – Володин привел семь доказательствПять крылатых ракет Storm Shadow сбиты системами ПВО – МинобороныЛавров: США ведут войну против России руками и телами Украины
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Алексей Гончаров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Алексей Гончаров
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поставки западного оружия украине, мнения, алексей анпилогов, украина, сша, всу (вооруженные силы украины), ракеты atacms
Ракеты ATACMS для Киева: что о них известно и чем они опасны
Военный эксперт Анпилогов: ракеты ATACMS не изменят ситуацию на поле боя для Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Американские ракеты ATACMS, которые, по данным СМИ, Пентагон намерен передать Киеву, не изменят ситуацию на поле боя для Украины. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
"Нужно понимать, какие ракеты будут поставлены. Источники в СМИ подтвердили, что это будут боеприпасы с кассетной боевой частью. Это ракеты с головной частью М-39, она была разработана в 80-х годах. Точность этих головных частей составляет около 150-200 метров, то есть это не высокоточное оружие. Дальность этих ракет составляет не 300 километров, а около 160", – сказал аналитик.
Он отметил, что принцип кассетного боеприпаса подразумевает поражение площадной и слабозащищенной цели, то есть это может быть живая сила противника, какие-то легкие ангары и укрытия, стоящие на открытых площадках самолеты и вертолеты.
Оказать какое-то радикальное воздействие на ход боевых действий этих ракеты не в силах, потому что они фактически являются аналогами уже задействованных в свое время на украинском театре военных действий ракет "Точка У", которые российские средства ПВО успешно сбивали, указал Анпилогов.
"Попытки ВСУ с помощью "Точек У" поразить нашу бронированную технику ничем не закончились. Поэтому я крайне скептически отношусь к тому, что поставка ракет ATACMS может как-то изменить ситуацию на поле боя, хотя это, конечно, тоже является элементом затягивание конфликта в попытке поддержать Украину в тупиковом развитии событий", - заключил военный эксперт.
Ранее американский телеканал NBC News сообщил, что президент США Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS.
В свою очередь источники газеты The Washington Post утверждают, что в администрации Байдена близки к решению предоставить Украине версию ракет ATACMS, оснащенную кассетными суббоеприпасами, а не одиночной боеголовкой.
При этом пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер заявила, что вопрос о поставках Украине ракет ATACMS находится на рассмотрении Джо Байдена, но никакого решения принято не было.
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