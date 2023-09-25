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Запад проиграл России – Володин привел семь доказательств - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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Запад проиграл России – Володин привел семь доказательств
Запад проиграл России – Володин привел семь доказательств - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Запад проиграл России – Володин привел семь доказательств
Вашингтон и Брюссель проиграли "войну на истощение" против России. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин и привел семь... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T08:50
2023-09-25T08:50
россия
государственная дума рф
вячеслав володин
сша
нато
европа
политика
экономика
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Вашингтон и Брюссель проиграли "войну на истощение" против России. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин и привел семь фактов, доказывающих это заявление."В июне этого года министр обороны Британии Уоллес заявил, что у западных стран закончились национальные запасы оружия, которое можно поставить Киеву. В июле Байден со своей стороны признал, что решение передать Украине кассетные боеприпасы принято, потому что обычные снаряды исчерпаны", - приводит Володин в качестве первого факта нехватку оружия и боеприпасов у Запада.Вторым критерием он называет утраченное доверие населения к политикам - сейчас рейтинги недоверия к главам государств ЕС и США на историческом максимуме. Третьим - провал "контрнаступления" киевского режима и огромные потери ВСУ в технике и живой силе."Киевский режим мобилизует мужчин старше 50 лет, а также больных туберкулезом, вирусными гепатитами, ВИЧ и др. С 1 октября 2023 года на воинский учет будут ставить еще и женщин. Медсестрам, врачам, аптекарям закроют выезд за пределы Украины", - приводит очередной аргумент Володин.Кроме того, он подчеркивает экономические проблемы стран еврозоны, а также фактическое банкротство Украины, которая утратила финансовую самостоятельность, и напоминает о демографической катастрофе Украины, откуда бежало более 10,5 млн человек. Еще 11,2 млн жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:Западные марионетки заканчивают одинаково: Володин о судьбе ЗеленскогоПочему конфликт на Украине может затянуться и кому это выгодно - мнениеМедведев объяснил, почему российские ракеты не закончатся
https://crimea.ria.ru/20230924/zekovatty-svobody-i-provalnye-ze-gastroli-chto-tam-u-sosedey-1131635950.html
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россия, государственная дума рф, вячеслав володин, сша, нато, европа, политика, экономика, в мире, новости
Запад проиграл России – Володин привел семь доказательств

Володин назвал семь доказательств проигрыша Запада перед Россией в "войне на истощение"

08:50 25.09.2023
 
© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Вашингтон и Брюссель проиграли "войну на истощение" против России. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин и привел семь фактов, доказывающих это заявление.
"В июне этого года министр обороны Британии Уоллес заявил, что у западных стран закончились национальные запасы оружия, которое можно поставить Киеву. В июле Байден со своей стороны признал, что решение передать Украине кассетные боеприпасы принято, потому что обычные снаряды исчерпаны", - приводит Володин в качестве первого факта нехватку оружия и боеприпасов у Запада.
Вторым критерием он называет утраченное доверие населения к политикам - сейчас рейтинги недоверия к главам государств ЕС и США на историческом максимуме. Третьим - провал "контрнаступления" киевского режима и огромные потери ВСУ в технике и живой силе.
"Киевский режим мобилизует мужчин старше 50 лет, а также больных туберкулезом, вирусными гепатитами, ВИЧ и др. С 1 октября 2023 года на воинский учет будут ставить еще и женщин. Медсестрам, врачам, аптекарям закроют выезд за пределы Украины", - приводит очередной аргумент Володин.
Кроме того, он подчеркивает экономические проблемы стран еврозоны, а также фактическое банкротство Украины, которая утратила финансовую самостоятельность, и напоминает о демографической катастрофе Украины, откуда бежало более 10,5 млн человек. Еще 11,2 млн жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть с Россией.
"Эти семь фактов говорят сами за себя: либо капитуляция киевского режима на условиях Российской Федерации, либо Украина перестанет существовать как государство", - подытожил спикер российского парламента.
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