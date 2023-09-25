https://crimea.ria.ru/20230925/zapad-proigral-rossii--volodin-privel-sem-dokazatelstv-1131640155.html

Запад проиграл России – Володин привел семь доказательств

Запад проиграл России – Володин привел семь доказательств - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Запад проиграл России – Володин привел семь доказательств

Вашингтон и Брюссель проиграли "войну на истощение" против России. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин и привел семь... РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T08:50

2023-09-25T08:50

2023-09-25T08:50

россия

государственная дума рф

вячеслав володин

сша

нато

европа

политика

экономика

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/18/1125051413_0:0:2583:1452_1920x0_80_0_0_cdbdb87cd9589e98a6895a81b1e6d7d1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Вашингтон и Брюссель проиграли "войну на истощение" против России. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин и привел семь фактов, доказывающих это заявление."В июне этого года министр обороны Британии Уоллес заявил, что у западных стран закончились национальные запасы оружия, которое можно поставить Киеву. В июле Байден со своей стороны признал, что решение передать Украине кассетные боеприпасы принято, потому что обычные снаряды исчерпаны", - приводит Володин в качестве первого факта нехватку оружия и боеприпасов у Запада.Вторым критерием он называет утраченное доверие населения к политикам - сейчас рейтинги недоверия к главам государств ЕС и США на историческом максимуме. Третьим - провал "контрнаступления" киевского режима и огромные потери ВСУ в технике и живой силе."Киевский режим мобилизует мужчин старше 50 лет, а также больных туберкулезом, вирусными гепатитами, ВИЧ и др. С 1 октября 2023 года на воинский учет будут ставить еще и женщин. Медсестрам, врачам, аптекарям закроют выезд за пределы Украины", - приводит очередной аргумент Володин.Кроме того, он подчеркивает экономические проблемы стран еврозоны, а также фактическое банкротство Украины, которая утратила финансовую самостоятельность, и напоминает о демографической катастрофе Украины, откуда бежало более 10,5 млн человек. Еще 11,2 млн жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:Западные марионетки заканчивают одинаково: Володин о судьбе ЗеленскогоПочему конфликт на Украине может затянуться и кому это выгодно - мнениеМедведев объяснил, почему российские ракеты не закончатся

https://crimea.ria.ru/20230924/zekovatty-svobody-i-provalnye-ze-gastroli-chto-tam-u-sosedey-1131635950.html

россия

сша

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, государственная дума рф, вячеслав володин, сша, нато, европа, политика, экономика, в мире, новости