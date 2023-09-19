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Почему конфликт на Украине может затянуться и кому это выгодно - мнение

Почему конфликт на Украине может затянуться и кому это выгодно - мнение - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Почему конфликт на Украине может затянуться и кому это выгодно - мнение

Главная цель коллективного Запада в украинском конфликте - взаимное уничтожение двух близких народов. При этом марионеточный Киев будет растягивать агонию ВСУ... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T06:31

2023-09-19T06:31

2023-09-19T06:31

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Политолог Ирхин назвал главную цель запада в украинском конфликте Политолог Ирхин назвал главную цель запада в украинском конфликте audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Главная цель коллективного Запада в украинском конфликте - взаимное уничтожение двух близких народов. При этом марионеточный Киев будет растягивать агонию ВСУ как можно дольше в надежде сохранить западное финансирование и продлить свое собственное существование. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин."В конечном итоге цель этого конфликта - как можно дольше поддерживать взаимное уничтожение двух близких народов. Центр легитимности этой формулы находится далеко не в Киеве, и все это отлично понимают", - констатирует политолог."Формулу "мир взамен на территории" Зеленский называет невозможной, поскольку это сразу приведет к потере власти, к его политической смерти. К такой формуле не готово само украинское общество. Если мы посмотрим на то, как живет Украина, то большие города военные действия не сильно затрагивают. Но информационная среда абсолютно антироссийская, которая работает на разведение двух народов. Не думаю, что этому народу, воспитанному в этом агрессивном инфополе, можно просто сказать "стоп", и все изменится. Поэтому формулы мира со стороны Украины нет", - говорит Ирхин.При этом Россия, по его словам, также не может закончить конфликт, не добившись поставленных целей, поскольку только их достижение может вернуть здравомыслие украинцам.Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что конфликтом на Украине управляют США. Штаты фактически ведут войну на этой территории против России "телами и руками" Киева. До этого Пентагон объявил, что в рамках пакета военной помощи Украине на 175 млн долларов США направят Киеву снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. В Кремле ответственность за все негативные последствия целиком и полностью возложили на США. Читайте также на РИА Новости Крым:Западные марионетки заканчивают одинаково: Володин о судьбе ЗеленскогоУкраинский политик оценил вероятность народного бунта против ЗеленскогоЗапад активно готовится к разделу Украины – политолог

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новости сво, политика, сша, в мире, россия, мнения, александр ирхин, общество