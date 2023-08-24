https://crimea.ria.ru/20230824/ukrainskiy-politik-otsenil-veroyatnost-narodnogo-bunta-protiv-zelenskogo-1130933267.html

Украинский политик оценил вероятность народного бунта против Зеленского

Украинский политик оценил вероятность народного бунта против Зеленского - РИА Новости Крым, 24.08.2023

Украинский политик оценил вероятность народного бунта против Зеленского

На Украине очень много сторонников мира с Россией и несогласных с нацистской политикой киевского режима, но они запуганы репрессиями СБУ, для массовых бунтов... РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T18:32

2023-08-24T18:32

2023-08-24T18:09

александр лазарев

мнения

украина

политика

сбу (служба безопасности украины)

владимир зеленский (президент украины)

одесская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. На Украине очень много сторонников мира с Россией и несогласных с нацистской политикой киевского режима, но они запуганы репрессиями СБУ, для массовых бунтов против власти время еще не пришло. Такое мнение высказал оппозиционный украинский политик, политолог Александр Лазарев на пресс-конференции, посвященной годовщине независимости Украины, в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам политика, в руководстве страны это тоже хорошо понимают, поэтому наибольший размах мобилизация приобрела в юго-восточных регионах страны – Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской областях, где преобладает русскоязычное население, не согласное с бандеровской идеологией. Этих людей, которые потенциально могут стать ядром внутреннего протеста против правящего режима, "утилизируют" путем отправки на фронт, пояснил он.Лазарев уверен, что "огромное количество людей хочет окончания конфликта, налаживания мирной жизни и нормальных взаимоотношений с Россией, но они просто боятся".Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью СМИ призвал соотечественников готовиться к длительному военному конфликту и сопряженным с этим "мучительным потерям".Депутат Верховной рады Украины, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев не исключил, что если стране будет грозить "потеря государственности", власти могут объявить всеобщую мобилизацию.По данным украинского Telegram-канала "Резидент", осенью этого года Украину ждет новая большая волна мобилизации, в ходе которой планируется набрать 100-150 тысяч человек.Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала военнослужащим ВСУ, понимающим преступную сущность киевского режима, капитулировать перед российскими войсками или повернуть оружие против украинской власти. В этих случаях гарантируется достойное гуманное отношение ко всем украинским военным, заверила дипломат.Читайте также на РИА Новости Крым:Потеря Харькова и тотальная мобилизация: к чему готовится УкраинаСбитый летчик: политолог предрек Зеленскому скорый конецПочему всеобщая мобилизация не спасет ВСУ – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лазарев, мнения, украина, политика, сбу (служба безопасности украины), владимир зеленский (президент украины), одесская область, харьковская область, днепропетровская область, николаевская область