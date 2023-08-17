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Потеря Харькова и тотальная мобилизация: к чему готовится Украина - РИА Новости Крым, 17.08.2023
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https://crimea.ria.ru/20230817/poterya-kharkova-i-totalnaya-mobilizatsiya-k-chemu-gotovitsya-ukraina-1130769765.html
Потеря Харькова и тотальная мобилизация: к чему готовится Украина
Потеря Харькова и тотальная мобилизация: к чему готовится Украина - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Потеря Харькова и тотальная мобилизация: к чему готовится Украина
Провал контрнаступления украинских войск чреват для киевского режима потерей Харькова, а в дальнейшем, возможно, и всего Левобережья, поэтому тотальная... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T07:47
2023-08-17T07:47
радио "спутник в крыму"
вадим петров
мнения
всу (вооруженные силы украины)
украина
новости сво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Провал контрнаступления украинских войск чреват для киевского режима потерей Харькова, а в дальнейшем, возможно, и всего Левобережья, поэтому тотальная мобилизация на Украине может быть объявлена уже в самое ближайшее время. Такое мнение высказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров в эфире радио "Спутник в Крыму"."На Харьковском направлении складывается ситуация, когда Киев вынужден перебрасывать туда практически все то, что было в свое время предназначено для проведения операции на Запорожском и Донецком направлениях. Сегодня вырисовывается картина, при которой угроза потери Харькова становится реальной, а это не просто удар по репутации и престижу, это – стратегическое поражение, которое чревато фактически потерей всей восточной части Украины", - сказал эксперт.Он отметил, что в этой ситуации украинское командование вынуждено перебрасывать в Харьковскую область боеспособную живую силу и технику с других направлений.В то же время, констатирует аналитик, на сегодняшний день киевский режим пока обладает достаточными ресурсами для оказания сопротивления, но его возможности оперативно пополнять свои соединения на линии фронта истощаются.Об этом говорит не только руководство Минобороны России, но и ряд западных СМИ. В частности, обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщил, что Киев бросил на фронт последнее крупное подразделение, которое ВСУ держали в резерве – 82-ю десантно-штурмовую бригаду численностью две тысячи человек, укомплектованную боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2.В этих условиях, по мнению Петрова, не исключено привлечение к конфликту воинских соединений иностранных государств под видом наемников."Что касается людских резервов, Киев еще может мобилизовать 20-30 тысяч человек. Боеспособность таких частей можно себе представить, но для Киева важна любая возможность, чтобы заткнуть те дыры, которые образуются то на одном, то на другом участке фронта. При этом сохраняется возможность привлечения к боевым действиям на стороне Киева новых групп "наемников", которые лихорадочно формируются на Западе", - считает политолог.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности заявил: предварительные итоги боевых действий в зоне специальной военной операции показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан.При этом, по его словам, среди поставляемых Украине образцов западной военной техники и вооружения нет ничего уникального и неуязвимого для российского оружия.Читайте также на РИА Новости Крым:К чему готовится армия России в зоне СВО – мнение экспертаВ Купянском районе Харьковщины обязательная эвакуация: что известно
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https://crimea.ria.ru/20230816/demoralizovannyy-kontrnastup-pochemu-u-vsu-net-shansov-na-uspekh-1130767242.html
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вадим петров, мнения, всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво, вооруженные силы россии
Потеря Харькова и тотальная мобилизация: к чему готовится Украина

Эксперт Петров: провал "контрнаступа" чреват для ВСУ потерей Харькова и всего Левобережья

07:47 17.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ в зоне спецоперации
Солдаты ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Провал контрнаступления украинских войск чреват для киевского режима потерей Харькова, а в дальнейшем, возможно, и всего Левобережья, поэтому тотальная мобилизация на Украине может быть объявлена уже в самое ближайшее время. Такое мнение высказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров в эфире радио "Спутник в Крыму".
"На Харьковском направлении складывается ситуация, когда Киев вынужден перебрасывать туда практически все то, что было в свое время предназначено для проведения операции на Запорожском и Донецком направлениях. Сегодня вырисовывается картина, при которой угроза потери Харькова становится реальной, а это не просто удар по репутации и престижу, это – стратегическое поражение, которое чревато фактически потерей всей восточной части Украины", - сказал эксперт.
Он отметил, что в этой ситуации украинское командование вынуждено перебрасывать в Харьковскую область боеспособную живую силу и технику с других направлений.
"Если Харьков падет, то открывается прямая дорога к Днепропетровску, и если мы приступим к освобождению Днепропетровской области, то это будет означать для Киева утрату всей Левобережной Украины. Скорее всего, Киев сейчас перейдет к той самой тотальной мобилизации, которую они давно обещали провести", - предположил Петров.
В то же время, констатирует аналитик, на сегодняшний день киевский режим пока обладает достаточными ресурсами для оказания сопротивления, но его возможности оперативно пополнять свои соединения на линии фронта истощаются.
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Об этом говорит не только руководство Минобороны России, но и ряд западных СМИ. В частности, обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщил, что Киев бросил на фронт последнее крупное подразделение, которое ВСУ держали в резерве – 82-ю десантно-штурмовую бригаду численностью две тысячи человек, укомплектованную боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2.
В этих условиях, по мнению Петрова, не исключено привлечение к конфликту воинских соединений иностранных государств под видом наемников.
"Что касается людских резервов, Киев еще может мобилизовать 20-30 тысяч человек. Боеспособность таких частей можно себе представить, но для Киева важна любая возможность, чтобы заткнуть те дыры, которые образуются то на одном, то на другом участке фронта. При этом сохраняется возможность привлечения к боевым действиям на стороне Киева новых групп "наемников", которые лихорадочно формируются на Западе", - считает политолог.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности заявил: предварительные итоги боевых действий в зоне специальной военной операции показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан.
При этом, по его словам, среди поставляемых Украине образцов западной военной техники и вооружения нет ничего уникального и неуязвимого для российского оружия.
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