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Военный ресурс Украины почти исчерпан – Шойгу
Военный ресурс Украины почти исчерпан – Шойгу - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Военный ресурс Украины почти исчерпан – Шойгу
Предварительные итоги боевых действий в зоне специальной военной операции показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан. Об этом заявил министр обороны... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T10:30
2023-08-15T10:30
2023-08-15T10:45
сергей шойгу
новости сво
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всу (вооруженные силы украины)
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московская конференция по международной безопасности
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Предварительные итоги боевых действий в зоне специальной военной операции показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии XI Московской конференции по международной безопасности.Однако, по словам Шойгу, за новое вооружение партнерам придется заплатить Штатам немалые деньги и согласиться на ограничение суверенитета в сфере безопасности. Он отметил, что сегодня России противостоят не вооруженные силы Украины, а весь коллективный Запад, к которому в последнее время присоединились отдельные государства Азиатско-Тихоокеанского региона. "В ходе СВО российская армия развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов. Стало очевидно, что использование западного вооружения якобы передовых натовских методов планирования операций, способов управления войсками и их подготовки не может обеспечить превосходство на поле боя", – подчеркнул министр. При этом украинские военнослужащие используются иностранными советниками для отработки различных вариантов ведения боевых действий с применением западных образцов вооружения, а правящий киевский режим поставляет для этих экспериментов живую силу, добавил Шойгу. В то же время уровень потерь среди украинских военнослужащих зарубежные советники в расчет не принимают.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия будет строить ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД - ШойгуШойгу дал характеристику военной технике НАТОЭксперт объяснил стратегическое значение ударов по портам на Украине
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сергей шойгу, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, московская конференция по международной безопасности
Военный ресурс Украины почти исчерпан – Шойгу
Шойгу: боевые действия показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан
10:30 15.08.2023 (обновлено: 10:45 15.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Предварительные итоги боевых действий в зоне специальной военной операции показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии XI Московской конференции по международной безопасности.
"Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан. Под лозунгом поддержки Киева Соединенные Штаты Америки зачищают военные арсеналы партнеров в разных регионах мира, обещая за это льготные поставки техники западного производства. По сути, происходит расчистка рынка для продукции американского военно-промышленного комплекса", - сказал глава Минобороны России.
Однако, по словам Шойгу, за новое вооружение партнерам придется заплатить Штатам немалые деньги и согласиться на ограничение суверенитета в сфере безопасности. Он отметил, что сегодня России противостоят не вооруженные силы Украины, а весь коллективный Запад, к которому в последнее время присоединились отдельные государства Азиатско-Тихоокеанского региона.
"В ходе СВО российская армия развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов. Стало очевидно, что использование западного вооружения якобы передовых натовских методов планирования операций, способов управления войсками и их подготовки не может обеспечить превосходство на поле боя", – подчеркнул министр.
При этом украинские военнослужащие используются иностранными советниками для отработки различных вариантов ведения боевых действий с применением западных образцов вооружения, а правящий киевский режим поставляет для этих экспериментов живую силу, добавил Шойгу. В то же время уровень потерь среди украинских военнослужащих зарубежные советники в расчет не принимают.
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