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Эксперт объяснил стратегическое значение ударов по портам на Украине - РИА Новости Крым, 14.08.2023
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Эксперт объяснил стратегическое значение ударов по портам на Украине
Эксперт объяснил стратегическое значение ударов по портам на Украине - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Эксперт объяснил стратегическое значение ударов по портам на Украине
Полное уничтожение инфраструктуры портов Одесской и Николаевской областей лишит Украину выхода к морю и создаст для киевского режима существенные проблемы в... РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T20:47
2023-08-14T18:00
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алексей живов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Полное уничтожение инфраструктуры портов Одесской и Николаевской областей лишит Украину выхода к морю и создаст для киевского режима существенные проблемы в части доставки натовских военных грузов. Такое мнение высказал военный волонтер и политолог Алексей Живов в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Живова, киевский режим и его западные союзники пытаются прорвать военную блокаду своих портов. В этой ситуации, по его мнению, Вооруженным силам РФ "гораздо проще разрушить всю портовую инфраструктуру в Одессе, Измаиле и Рени, чтобы кораблям просто некуда было причалить, чем топить суда, идущие в эти порты и отказывающиеся подчиняться российским силам".Волонтер выразил уверенность, что полное уничтожение портовой инфраструктуры Одесской и Николаевской областей фактически лишить Украину выхода к морю.Живов также убежден, что ответом на непрекращающиеся попытки атаковать Крымский мост должны быть наши удары по мостовой инфраструктуре на Украине.Вооруженные силы РФ периодически наносят удары высокоточным оружием по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Николаеве. В частности, удары наносятся по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников, с помощью которых киевский режим пытается осуществить теракты против гражданских объектов РФ, а также по объектам топливной инфраструктуры и складов боеприпасов, расположенных на территории украинских портов.Кроме того, как заявили в Минобороны РФ, после прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар нанесен по местам производства безэкипажных катеров ВСУМощные удары по Одессе и Киеву – повреждены порты и промышленные объектыКорабль ЧФ открыл предупредительный огонь по идущему на Украину сухогрузу
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украина, мнения, алексей живов, россия, политика, новости сво
Эксперт объяснил стратегическое значение ударов по портам на Украине

Живов: уничтожение портовой инфраструктуры Одессы и Николаева лишит Украину выхода к морю

20:47 14.08.2023
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПорт Одессы
Порт Одессы - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости . Игорь Маслов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Полное уничтожение инфраструктуры портов Одесской и Николаевской областей лишит Украину выхода к морю и создаст для киевского режима существенные проблемы в части доставки натовских военных грузов. Такое мнение высказал военный волонтер и политолог Алексей Живов в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Одесса является крупным экономическим и военным хабом Украины. Через нее идет до половины всего военного трафика, туда приходят боеприпасы, танки, там размещаются наемники, там у них до сих пор функционирует одна из крупнейших американских биолабораторий. Кроме того, там – инфраструктура зерновой сделки", - сказал эксперт.
По словам Живова, киевский режим и его западные союзники пытаются прорвать военную блокаду своих портов. В этой ситуации, по его мнению, Вооруженным силам РФ "гораздо проще разрушить всю портовую инфраструктуру в Одессе, Измаиле и Рени, чтобы кораблям просто некуда было причалить, чем топить суда, идущие в эти порты и отказывающиеся подчиняться российским силам".
Волонтер выразил уверенность, что полное уничтожение портовой инфраструктуры Одесской и Николаевской областей фактически лишить Украину выхода к морю.
Живов также убежден, что ответом на непрекращающиеся попытки атаковать Крымский мост должны быть наши удары по мостовой инфраструктуре на Украине.
"Мы все ждем этого дня, когда уже мы начнем уничтожать их мостовую инфраструктуру, через которую идет снабжение группировок, и которая для них критически важна. Понятно, что уничтожением какого-то одно моста полностью отрезать группировку от снабжения невозможно. Но в какой-то момент надо тоже начать бить по мостам, потому что я не знаю, как еще отвадить их от попыток атаковать Крымский мост", – заявил волонтер.
Вооруженные силы РФ периодически наносят удары высокоточным оружием по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Николаеве. В частности, удары наносятся по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников, с помощью которых киевский режим пытается осуществить теракты против гражданских объектов РФ, а также по объектам топливной инфраструктуры и складов боеприпасов, расположенных на территории украинских портов.
Кроме того, как заявили в Минобороны РФ, после прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.
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