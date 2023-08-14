https://crimea.ria.ru/20230814/moschnyy-udar-nanesen-po-mestam-proizvodstva-bezekipazhnykh-katerov-vsu-1130727695.html

Мощный удар нанесен по местам производства безэкипажных катеров ВСУ

Мощный удар нанесен по местам производства безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Мощный удар нанесен по местам производства безэкипажных катеров ВСУ

Вооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли высокоточный ракетный удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T15:47

2023-08-14T15:47

2023-08-14T16:03

министерство обороны рф

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли высокоточный ракетный удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.Ранее российскими военными был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области. Назначенные объекты поражены.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары нанесены по складам топлива ВСУВ Ивано-Франковской области уничтожен военный аэродром ВСУ – МинобороныВКС нанесли ракетный удар по складу с иностранным вооружением на Украине

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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