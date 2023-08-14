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Мощный удар нанесен по местам производства безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 14.08.2023
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Мощный удар нанесен по местам производства безэкипажных катеров ВСУ
Мощный удар нанесен по местам производства безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Мощный удар нанесен по местам производства безэкипажных катеров ВСУ
Вооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли высокоточный ракетный удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T15:47
2023-08-14T16:03
министерство обороны рф
потери всу
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли высокоточный ракетный удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.Ранее российскими военными был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области. Назначенные объекты поражены.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары нанесены по складам топлива ВСУВ Ивано-Франковской области уничтожен военный аэродром ВСУ – МинобороныВКС нанесли ракетный удар по складу с иностранным вооружением на Украине
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министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, вооруженные силы россии
Мощный удар нанесен по местам производства безэкипажных катеров ВСУ

ВС России нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ

15:47 14.08.2023 (обновлено: 16:03 14.08.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли высокоточный ракетный удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак", - отметили в ведомстве.
Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.
Ранее российскими военными был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области. Назначенные объекты поражены.
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