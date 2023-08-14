https://crimea.ria.ru/20230814/moschnyy-udar-nanesen-po-mestam-proizvodstva-bezekipazhnykh-katerov-vsu-1130727695.html
Мощный удар нанесен по местам производства безэкипажных катеров ВСУ
Мощный удар нанесен по местам производства безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Мощный удар нанесен по местам производства безэкипажных катеров ВСУ
Вооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли высокоточный ракетный удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T15:47
2023-08-14T15:47
2023-08-14T16:03
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/14/1123590950_0:1:1799:1012_1920x0_80_0_0_09c255b6c4f2befb8f35791b5010b214.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли высокоточный ракетный удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.Ранее российскими военными был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области. Назначенные объекты поражены.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары нанесены по складам топлива ВСУВ Ивано-Франковской области уничтожен военный аэродром ВСУ – МинобороныВКС нанесли ракетный удар по складу с иностранным вооружением на Украине
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/14/1123590950_144:0:1493:1012_1920x0_80_0_0_ad05b1fd740d8e12631e3e6963563734.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, вооруженные силы россии
Мощный удар нанесен по местам производства безэкипажных катеров ВСУ
ВС России нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ
15:47 14.08.2023 (обновлено: 16:03 14.08.2023)