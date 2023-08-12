https://crimea.ria.ru/20230812/v-ivano-franskovskoy-oblasti-unichtozhen-voennyy-aerodrom-vsu--minoborony-1130695623.html

В Ивано-Франсковской области уничтожен военный аэродром ВСУ – Минобороны

В Ивано-Франсковской области уничтожен военный аэродром ВСУ – Минобороны - РИА Новости Крым, 12.08.2023

В Ивано-Франсковской области уничтожен военный аэродром ВСУ – Минобороны

Российские войска нанесли удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области. В Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского... РИА Новости Крым, 12.08.2023

2023-08-12T15:10

2023-08-12T15:10

2023-08-12T15:10

министерство обороны рф

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/1d/1128439566_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d1f8879de4ff0c3f91f61e64987348cb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Российские войска нанесли удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области. В Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ и уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того в районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ, а в районе города Запорожья и населенного пункта Малая Токмачка области уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения противника.Также за сутки уничтожено 29 украинских беспилотников на населенными пунктами Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской области, а также над акваторией черного моря.Ранее в Минобороны сообщали, что в ночь на субботу была пресечена попытка киевского режима осуществить теракт 20 беспилотниками по объектам на территории Крыма. Так, 14 украинских дрона были уничтожены средствами ПВО, еще шесть беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары нанесены по складам топлива ВСУВ зоне спецоперации сбит украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8ВКС нанесли ракетный удар по складу с иностранным вооружением на Украине

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, армия и флот