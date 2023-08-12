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В Ивано-Франсковской области уничтожен военный аэродром ВСУ – Минобороны - РИА Новости Крым, 12.08.2023
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В Ивано-Франсковской области уничтожен военный аэродром ВСУ – Минобороны
В Ивано-Франсковской области уничтожен военный аэродром ВСУ – Минобороны - РИА Новости Крым, 12.08.2023
В Ивано-Франсковской области уничтожен военный аэродром ВСУ – Минобороны
Российские войска нанесли удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области. В Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского... РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T15:10
2023-08-12T15:10
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Российские войска нанесли удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области. В Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ и уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того в районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ, а в районе города Запорожья и населенного пункта Малая Токмачка области уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения противника.Также за сутки уничтожено 29 украинских беспилотников на населенными пунктами Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской области, а также над акваторией черного моря.Ранее в Минобороны сообщали, что в ночь на субботу была пресечена попытка киевского режима осуществить теракт 20 беспилотниками по объектам на территории Крыма. Так, 14 украинских дрона были уничтожены средствами ПВО, еще шесть беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары нанесены по складам топлива ВСУВ зоне спецоперации сбит украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8ВКС нанесли ракетный удар по складу с иностранным вооружением на Украине
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, армия и флот
В Ивано-Франсковской области уничтожен военный аэродром ВСУ – Минобороны

Российская армия нанесла удар по военному аэродрому ВСУ, складам и командному пункту

15:10 12.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Российские войска нанесли удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области. В Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ и уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщили в Минобороны.
"11 августа Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области", – говорится в сообщении. Уточняется, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
Кроме того в районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ, а в районе города Запорожья и населенного пункта Малая Токмачка области уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения противника.
Также за сутки уничтожено 29 украинских беспилотников на населенными пунктами Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской области, а также над акваторией черного моря.
Ранее в Минобороны сообщали, что в ночь на субботу была пресечена попытка киевского режима осуществить теракт 20 беспилотниками по объектам на территории Крыма. Так, 14 украинских дрона были уничтожены средствами ПВО, еще шесть беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
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Министерство обороны РФПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОАрмия и флот
 
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