https://crimea.ria.ru/20230812/krym-atakovan-dvumya-desyatkami-dronov---mo-1130690624.html
Крым атакован двумя десятками дронов - МО
Крым атакован двумя десятками дронов - МО - РИА Новости Крым, 12.08.2023
Крым атакован двумя десятками дронов - МО
В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима осуществить теракт 20 беспилотниками по объектам на территории полуострова Крым, сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T06:58
2023-08-12T06:58
2023-08-12T07:03
министерство обороны рф
крым
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима осуществить теракт 20 беспилотниками по объектам на территории полуострова Крым, сообщает Минобороны России.Добавляется, что 14 украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО, еще шесть БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.Отмечается, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия13 украинских БПЛА пытались осуществить теракт в КрымуКак защитить пляжи Севастополя от беспилотников и мин
https://crimea.ria.ru/20230810/massirovannaya-ataka-bpla-na-sevastopol-i-moskvu---chto-izvestno-1130642743.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, крым, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости
Крым атакован двумя десятками дронов - МО
Минобороны: пресечена попытка киевского режима осуществить теракт в Крыму 20 дронами
06:58 12.08.2023 (обновлено: 07:03 12.08.2023)