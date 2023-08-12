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Крым атакован двумя десятками дронов - МО - РИА Новости Крым, 12.08.2023
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Крым атакован двумя десятками дронов - МО
Крым атакован двумя десятками дронов - МО - РИА Новости Крым, 12.08.2023
Крым атакован двумя десятками дронов - МО
В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима осуществить теракт 20 беспилотниками по объектам на территории полуострова Крым, сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T06:58
2023-08-12T07:03
министерство обороны рф
крым
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима осуществить теракт 20 беспилотниками по объектам на территории полуострова Крым, сообщает Минобороны России.Добавляется, что 14 украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО, еще шесть БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.Отмечается, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия13 украинских БПЛА пытались осуществить теракт в КрымуКак защитить пляжи Севастополя от беспилотников и мин
https://crimea.ria.ru/20230810/massirovannaya-ataka-bpla-na-sevastopol-i-moskvu---chto-izvestno-1130642743.html
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, крым, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости
Крым атакован двумя десятками дронов - МО

Минобороны: пресечена попытка киевского режима осуществить теракт в Крыму 20 дронами

06:58 12.08.2023 (обновлено: 07:03 12.08.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима осуществить теракт 20 беспилотниками по объектам на территории полуострова Крым, сообщает Минобороны России.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым", - говорится в сообщении.
Добавляется, что 14 украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО, еще шесть БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Отмечается, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
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