https://crimea.ria.ru/20230805/ataki-vsu-bespilotnymi-katerami-chem-dolzhna-otvetit-rossiya-1130555673.html

Атаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия

Атаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия - РИА Новости Крым, 05.08.2023

Атаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия

Для борьбы с надводными беспилотными катерами, которые все чаще атакуют Крымский мост и корабли Военно-Морского флота России, необходимо усилить охрану объектов РИА Новости Крым, 05.08.2023

2023-08-05T19:52

2023-08-05T19:52

2023-08-05T19:52

эксклюзивы риа новости крым

мнения

юрий кнутов

крым

севастополь

черное море

атаки всу на крым

беспилотник (бпла, дрон)

беспилотные катера

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/13/1123584394_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d832419a46e9fe991fb26ca082dd83f.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Для борьбы с надводными беспилотными катерами, которые все чаще атакуют Крымский мост и корабли Военно-Морского флота России, необходимо усилить охрану объектов в акваториях, используя боновые заграждения. Но главное – нарастить разведку и уничтожать все на Украине, хоть как-то связанное с беспилотниками. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.По его словам, поскольку Киеву сейчас нечем похвастаться на линии фронта, а докладывать и НАТО, и внутреннему потребителю новостей на Украине об успехах в ходе контрнаступления необходимо, ВСУ ужесточили атаки с применением беспилотников.Иногда успех действительно имеет место, так как используемые дроны крайне трудно засечь: "они "прозрачны" для наших РЛС (радиолокационных станций - ред.), как и беспилотники на вооружении российской армии для украинских радиолокационных станций – они их просто не видят", сказал эксперт."Это проблема общая. В свое время один из генералов Пентагона писал, что проблема беспилотников в США, вероятнее всего, будет решена к 2030 году. Поэтому не так просто с ними бороться", – пояснил Кнутов.В связи с этим и участились атаки на мирные города и гражданские объекты, добавил он. А теперь ВСУ переносят боевые действия еще и в Черное море, где есть шансы точечно "достать" корабли и суда.Основная цель таких операций – запереть Черноморский флот в бухте Севастополя, не дать ему возможности выполнять свои задачи, говорит эксперт, ведь если военные корабли не смогут свободно ходить, то гражданские тем более – и тогда "перемога"."Они об этом мечтают и пытаются так картину представить, что они заперли. На самом деле нет, и этого не будет", – уверен Кнутов.Еще одна цель Киева – посеять смуту, сейчас особенно в Крыму: "обозлить здесь население, создать атмосферу нервозности, психоза и недовольства"."В свое время их министр обороны Алексей Резников говорил о том, что Украина никогда не победит Россию – Россия намного сильнее. Но если подорвать морально-нравственные основы и обстановку доверия между народом и руководством страны, дестабилизировать ее, то это все передастся войскам, и тогда украинская армия одержит победу. Ставка примерно на то, что было в феврале 1917 года. Для этого и вот эти атаки, которые с военной точки зрения никакого значения не имеют", – сказал Кнутов.По мнению Кнутова, ВСУ используют американские беспилотные катера, сделанные на основе тех моделей, что Украина закупила в 2020-м году. Прежние были длиной более 3 метров, имели терминал Starlink, JPS, цифровую связь. Сегодня это катера, длиной 5 метров, катамараны, которые выдерживают волнение моря до четырех баллов, способны нести взрывчатку до 200 кг и могут управляться разными способами: по JPS, через беспилотник и с корабля на расстоянии прямой видимости."А когда Крымский мост атаковали, думаю, они гидроциклы использовали, и там еще сложнее все. Дальность 500-600 км. Нагрузка минимум 150 кг, а реально они и 300, и 500 могут поднять. Полностью пластиковые. Могут идти под водой и с частичным погружением со скоростью до 120 км/ч. Поэтому их сложно и обнаружить, и уничтожить", – предположил эксперт.На месте от такой угрозы спасти могут боновые заграждения, считает Кнутов."Поэтому нужно усиливать и ПВО, и охрану морской акватории: боновые заграждения развивать, отдельные участки ими закрывать в местах стоянок военных кораблей и судов, огораживая их с таким расчетом, чтобы можно было защититься", – пояснил он.Но самое главное – усилить разведку и действовать, предвосхищая события, тогда угроза будет уничтожена, уверен Кнутов.Ранее Кнутов оценил план Киева "захватить" Крым силами спецназа.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов на российский танкер: что гремело у Крымского моста ночьюГлава СБУ пообещал новые атаки на Крымский мост и корабли РоссииАтаковавший Севастополь беспилотник уничтожен флотом – Развожаев

https://crimea.ria.ru/20230805/nad-chernym-morem-obnaruzhen-dron-ssha--v-nebo-podnyat-istrebitel-su-30-1130554778.html

крым

севастополь

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

мнения, юрий кнутов, крым, севастополь, черное море, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), беспилотные катера, безопасность республики крым и севастополя, сво