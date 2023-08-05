https://crimea.ria.ru/20230805/ataki-vsu-bespilotnymi-katerami-chem-dolzhna-otvetit-rossiya-1130555673.html
Атаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия
Атаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Атаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия
Для борьбы с надводными беспилотными катерами, которые все чаще атакуют Крымский мост и корабли Военно-Морского флота России, необходимо усилить охрану объектов РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T19:52
2023-08-05T19:52
2023-08-05T19:52
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мнения
юрий кнутов
крым
севастополь
черное море
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
беспилотные катера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Для борьбы с надводными беспилотными катерами, которые все чаще атакуют Крымский мост и корабли Военно-Морского флота России, необходимо усилить охрану объектов в акваториях, используя боновые заграждения. Но главное – нарастить разведку и уничтожать все на Украине, хоть как-то связанное с беспилотниками. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.По его словам, поскольку Киеву сейчас нечем похвастаться на линии фронта, а докладывать и НАТО, и внутреннему потребителю новостей на Украине об успехах в ходе контрнаступления необходимо, ВСУ ужесточили атаки с применением беспилотников.Иногда успех действительно имеет место, так как используемые дроны крайне трудно засечь: "они "прозрачны" для наших РЛС (радиолокационных станций - ред.), как и беспилотники на вооружении российской армии для украинских радиолокационных станций – они их просто не видят", сказал эксперт."Это проблема общая. В свое время один из генералов Пентагона писал, что проблема беспилотников в США, вероятнее всего, будет решена к 2030 году. Поэтому не так просто с ними бороться", – пояснил Кнутов.В связи с этим и участились атаки на мирные города и гражданские объекты, добавил он. А теперь ВСУ переносят боевые действия еще и в Черное море, где есть шансы точечно "достать" корабли и суда.Основная цель таких операций – запереть Черноморский флот в бухте Севастополя, не дать ему возможности выполнять свои задачи, говорит эксперт, ведь если военные корабли не смогут свободно ходить, то гражданские тем более – и тогда "перемога"."Они об этом мечтают и пытаются так картину представить, что они заперли. На самом деле нет, и этого не будет", – уверен Кнутов.Еще одна цель Киева – посеять смуту, сейчас особенно в Крыму: "обозлить здесь население, создать атмосферу нервозности, психоза и недовольства"."В свое время их министр обороны Алексей Резников говорил о том, что Украина никогда не победит Россию – Россия намного сильнее. Но если подорвать морально-нравственные основы и обстановку доверия между народом и руководством страны, дестабилизировать ее, то это все передастся войскам, и тогда украинская армия одержит победу. Ставка примерно на то, что было в феврале 1917 года. Для этого и вот эти атаки, которые с военной точки зрения никакого значения не имеют", – сказал Кнутов.По мнению Кнутова, ВСУ используют американские беспилотные катера, сделанные на основе тех моделей, что Украина закупила в 2020-м году. Прежние были длиной более 3 метров, имели терминал Starlink, JPS, цифровую связь. Сегодня это катера, длиной 5 метров, катамараны, которые выдерживают волнение моря до четырех баллов, способны нести взрывчатку до 200 кг и могут управляться разными способами: по JPS, через беспилотник и с корабля на расстоянии прямой видимости."А когда Крымский мост атаковали, думаю, они гидроциклы использовали, и там еще сложнее все. Дальность 500-600 км. Нагрузка минимум 150 кг, а реально они и 300, и 500 могут поднять. Полностью пластиковые. Могут идти под водой и с частичным погружением со скоростью до 120 км/ч. Поэтому их сложно и обнаружить, и уничтожить", – предположил эксперт.На месте от такой угрозы спасти могут боновые заграждения, считает Кнутов."Поэтому нужно усиливать и ПВО, и охрану морской акватории: боновые заграждения развивать, отдельные участки ими закрывать в местах стоянок военных кораблей и судов, огораживая их с таким расчетом, чтобы можно было защититься", – пояснил он.Но самое главное – усилить разведку и действовать, предвосхищая события, тогда угроза будет уничтожена, уверен Кнутов.Ранее Кнутов оценил план Киева "захватить" Крым силами спецназа.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов на российский танкер: что гремело у Крымского моста ночьюГлава СБУ пообещал новые атаки на Крымский мост и корабли РоссииАтаковавший Севастополь беспилотник уничтожен флотом – Развожаев
https://crimea.ria.ru/20230805/nad-chernym-morem-obnaruzhen-dron-ssha--v-nebo-podnyat-istrebitel-su-30-1130554778.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, юрий кнутов, крым, севастополь, черное море, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), беспилотные катера, безопасность республики крым и севастополя, сво
Атаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия
Эксперт Кнутов: на атаки ВСУ беспилотными катерами Россия должна ответить новыми ударами
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым
. Для борьбы с надводными беспилотными катерами, которые все чаще атакуют Крымский мост и корабли Военно-Морского флота России, необходимо усилить охрану объектов в акваториях, используя боновые заграждения. Но главное – нарастить разведку и уничтожать все на Украине, хоть как-то связанное с беспилотниками. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
По его словам, поскольку Киеву сейчас нечем похвастаться на линии фронта, а докладывать и НАТО, и внутреннему потребителю новостей на Украине об успехах в ходе контрнаступления необходимо, ВСУ ужесточили атаки с применением беспилотников.
Иногда успех действительно имеет место, так как используемые дроны крайне трудно засечь: "они "прозрачны" для наших РЛС (радиолокационных станций - ред.), как и беспилотники на вооружении российской армии для украинских радиолокационных станций – они их просто не видят", сказал эксперт.
"Это проблема общая. В свое время один из генералов Пентагона писал, что проблема беспилотников в США, вероятнее всего, будет решена к 2030 году. Поэтому не так просто с ними бороться", – пояснил Кнутов.
В связи с этим и участились атаки на мирные города и гражданские объекты, добавил он. А теперь ВСУ переносят боевые действия еще и в Черное море, где есть шансы точечно "достать" корабли и суда.
"Они все понимают и что могут сделать? Атаковать гражданские объекты в Таганроге
, в Москве
, обстреливать Донецк
, именно гражданские кварталы. И плюс – принести боевые действия на территорию Черного моря. Атаки такие уже были, когда гражданские суда шли под охраной наших военных. И вот теперь пошли атаки морских дронов в сторону Севастополя и в целом Крыма", – сказал Кнутов.
Основная цель таких операций – запереть Черноморский флот в бухте Севастополя, не дать ему возможности выполнять свои задачи, говорит эксперт, ведь если военные корабли не смогут свободно ходить, то гражданские тем более – и тогда "перемога".
"Они об этом мечтают и пытаются так картину представить, что они заперли. На самом деле нет, и этого не будет", – уверен Кнутов.
Еще одна цель Киева – посеять смуту, сейчас особенно в Крыму: "обозлить здесь население, создать атмосферу нервозности, психоза и недовольства".
"В свое время их министр обороны Алексей Резников говорил о том, что Украина никогда не победит Россию – Россия намного сильнее. Но если подорвать морально-нравственные основы и обстановку доверия между народом и руководством страны, дестабилизировать ее, то это все передастся войскам, и тогда украинская армия одержит победу. Ставка примерно на то, что было в феврале 1917 года. Для этого и вот эти атаки, которые с военной точки зрения никакого значения не имеют", – сказал Кнутов.
По мнению Кнутова, ВСУ используют американские беспилотные катера, сделанные на основе тех моделей, что Украина закупила в 2020-м году. Прежние были длиной более 3 метров, имели терминал Starlink, JPS, цифровую связь. Сегодня это катера, длиной 5 метров, катамараны, которые выдерживают волнение моря до четырех баллов, способны нести взрывчатку до 200 кг и могут управляться разными способами: по JPS, через беспилотник и с корабля на расстоянии прямой видимости.
"А когда Крымский мост атаковали, думаю, они гидроциклы использовали, и там еще сложнее все. Дальность 500-600 км. Нагрузка минимум 150 кг, а реально они и 300, и 500 могут поднять. Полностью пластиковые. Могут идти под водой и с частичным погружением со скоростью до 120 км/ч. Поэтому их сложно и обнаружить, и уничтожить", – предположил эксперт.
На месте от такой угрозы спасти могут боновые заграждения, считает Кнутов.
"Поэтому нужно усиливать и ПВО, и охрану морской акватории: боновые заграждения развивать, отдельные участки ими закрывать в местах стоянок военных кораблей и судов, огораживая их с таким расчетом, чтобы можно было защититься", – пояснил он.
Но самое главное – усилить разведку и действовать, предвосхищая события, тогда угроза будет уничтожена, уверен Кнутов.
"Надо искать места их складирования на территории Украины, места сборки и те места, где обучают операторов. И работать по ним – уничтожать это все хозяйство еще до того, как оно будет спущено на воду", – заключил эксперт.
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