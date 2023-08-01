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Украинские боевики снова обстреляли Донецк – есть убитые и раненые - РИА Новости Крым, 01.08.2023
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Украинские боевики снова обстреляли Донецк – есть убитые и раненые
Украинские боевики снова обстреляли Донецк – есть убитые и раненые - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Украинские боевики снова обстреляли Донецк – есть убитые и раненые
Два мирных жителя погибли, еще семеро ранены, в их числе 13-летняя девочка, в результате украинских обстрелов Донецкой Народной Республики. Об сообщил глава... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T20:12
2023-08-01T20:12
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
обстрелы всу
новости
украина
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
россия
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли, еще семеро ранены, в их числе 13-летняя девочка, в результате украинских обстрелов Донецкой Народной Республики. Об сообщил глава региона Денис Пушилин.Кроме того, повреждены пять домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а в Докучаевске под огнем ВСУ оказался автобус следованием Макеевка - Ясиноватая.Пушилин также уточнил, что противник выпустил по территории ДНР больше 340 боеприпасов, применял реактивную артиллерию калибром 122 мм и ствольную артиллерию калибром 152 и 155 мм, зафиксировано 93 обстрела.Накануне сообщалось, что два человека погибли и шесть пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ центра Донецка.Ранее украинские войска нанесли удар по Таганрогу Ростовской области. ЧП произошло в пятницу вечером на переулке Лермонтовский. В центре города взорвалась ракета. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Погибших нет, пострадали 22 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушилин поручил наградить экипаж танка, разгромившего бронегруппу ВСУВСУ нанесли ракетный удар по администрации Волновахи в ДНР – что известноШпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное дело
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, обстрелы всу, новости, украина, всу (вооруженные силы украины), происшествия, россия, сво
Украинские боевики снова обстреляли Донецк – есть убитые и раненые

Пушилин: в ДНР два человека погибли и семеро ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ

20:12 01.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУкраинские военные обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские военные обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли, еще семеро ранены, в их числе 13-летняя девочка, в результате украинских обстрелов Донецкой Народной Республики. Об сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Сегодня в результате обстрелов территории республики погибли два мирных жителя Ясиноватой. Семеро получили ранения, среди них девочка-подросток 2010 года рождения", - написал он во вторник в своем Telegram-канале.
Кроме того, повреждены пять домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а в Докучаевске под огнем ВСУ оказался автобус следованием Макеевка - Ясиноватая.
Пушилин также уточнил, что противник выпустил по территории ДНР больше 340 боеприпасов, применял реактивную артиллерию калибром 122 мм и ствольную артиллерию калибром 152 и 155 мм, зафиксировано 93 обстрела.
Накануне сообщалось, что два человека погибли и шесть пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ центра Донецка.
Ранее украинские войска нанесли удар по Таганрогу Ростовской области. ЧП произошло в пятницу вечером на переулке Лермонтовский. В центре города взорвалась ракета. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Погибших нет, пострадали 22 человека.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинОбстрелы ВСУНовостиУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияРоссияСВО
 
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