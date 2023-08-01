https://crimea.ria.ru/20230801/ukrainskie-boeviki-snova-obstrelyali-donetsk--est-ubitye-i-ranenye-1130478159.html

Украинские боевики снова обстреляли Донецк – есть убитые и раненые

Украинские боевики снова обстреляли Донецк – есть убитые и раненые - РИА Новости Крым, 01.08.2023

Украинские боевики снова обстреляли Донецк – есть убитые и раненые

Два мирных жителя погибли, еще семеро ранены, в их числе 13-летняя девочка, в результате украинских обстрелов Донецкой Народной Республики. Об сообщил глава... РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T20:12

2023-08-01T20:12

2023-08-01T20:12

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли, еще семеро ранены, в их числе 13-летняя девочка, в результате украинских обстрелов Донецкой Народной Республики. Об сообщил глава региона Денис Пушилин.Кроме того, повреждены пять домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а в Докучаевске под огнем ВСУ оказался автобус следованием Макеевка - Ясиноватая.Пушилин также уточнил, что противник выпустил по территории ДНР больше 340 боеприпасов, применял реактивную артиллерию калибром 122 мм и ствольную артиллерию калибром 152 и 155 мм, зафиксировано 93 обстрела.Накануне сообщалось, что два человека погибли и шесть пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ центра Донецка.Ранее украинские войска нанесли удар по Таганрогу Ростовской области. ЧП произошло в пятницу вечером на переулке Лермонтовский. В центре города взорвалась ракета. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Погибших нет, пострадали 22 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушилин поручил наградить экипаж танка, разгромившего бронегруппу ВСУВСУ нанесли ракетный удар по администрации Волновахи в ДНР – что известноШпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное дело

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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, обстрелы всу, новости, украина, всу (вооруженные силы украины), происшествия, россия, сво