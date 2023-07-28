https://crimea.ria.ru/20230728/vzryv-rakety-v-tsentre-taganroga-chto-izvestno-1130367663.html
Взрыв ракеты в центре Таганрога: что известно
Взрыв ракеты в центре Таганрога: что известно - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Взрыв ракеты в центре Таганрога: что известно
Мощный взрыв прогремел в пятницу вечером в центре Таганрога, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о взрыве ракеты. РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T16:48
2023-07-28T16:48
2023-07-28T17:06
происшествия
ростовская область
общество
василий голубев
россия
безопасность
таганрог
взрыв ракеты в таганроге
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1c/1130367506_0:374:960:914_1920x0_80_0_0_691801a2b3f73869b6355608e76be33e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Мощный взрыв прогремел в пятницу вечером в центре Таганрога, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о взрыве ракеты.В результате происшествия есть пострадавшие. На месте работают сотрудники экстренных служб. В результате взрыва повреждены машины и дома, в соседних с местом ЧП зданиях выбиты стекла. По информации МЧС России, возгорания нет, пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия.На место происшествия в Таганроге также выехали следователи и криминалисты регионального следственного управления СК России.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Воронежем и рядом с Курской АЭС упали БПЛА: что известно к этому часуУкраинский БПЛА пытался атаковать Московскую область - что известноВСУ пытались ударить ракетой по Крымскому мосту
ростовская область
россия
таганрог
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1c/1130367506_0:284:960:1004_1920x0_80_0_0_b9075df224df0edee6c47d57be35c863.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, общество, василий голубев, россия, безопасность, таганрог, взрыв ракеты в таганроге, новости
Взрыв ракеты в центре Таганрога: что известно
Губернатор Голубев: в центре Таганрога взорвалась ракета, есть пострадавшие
16:48 28.07.2023 (обновлено: 17:06 28.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Мощный взрыв прогремел в пятницу вечером в центре Таганрога, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о взрыве ракеты.
"В центре Таганрога по адресу переулок Лермонтовский, 22, у кафе "Чехов сад", взорвалась предположительно ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
В результате происшествия есть пострадавшие. На месте работают сотрудники экстренных служб.
"На данный момент за медицинской помощью обратились 15 человек, с ними работают медики. Все обратившиеся за медпомощью – с легкими травмами от осколков", - проинформировал он.
В результате взрыва повреждены машины и дома, в соседних с местом ЧП зданиях выбиты стекла. По информации МЧС России, возгорания нет, пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия.
На место происшествия в Таганроге также выехали следователи и криминалисты регионального следственного управления СК России.
Читайте также на РИА Новости Крым: