Рейтинг@Mail.ru
Взрыв ракеты в центре Таганрога: что известно - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230728/vzryv-rakety-v-tsentre-taganroga-chto-izvestno-1130367663.html
Взрыв ракеты в центре Таганрога: что известно
Взрыв ракеты в центре Таганрога: что известно - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Взрыв ракеты в центре Таганрога: что известно
Мощный взрыв прогремел в пятницу вечером в центре Таганрога, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о взрыве ракеты. РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T16:48
2023-07-28T17:06
происшествия
ростовская область
общество
василий голубев
россия
безопасность
таганрог
взрыв ракеты в таганроге
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1c/1130367506_0:374:960:914_1920x0_80_0_0_691801a2b3f73869b6355608e76be33e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Мощный взрыв прогремел в пятницу вечером в центре Таганрога, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о взрыве ракеты.В результате происшествия есть пострадавшие. На месте работают сотрудники экстренных служб. В результате взрыва повреждены машины и дома, в соседних с местом ЧП зданиях выбиты стекла. По информации МЧС России, возгорания нет, пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия.На место происшествия в Таганроге также выехали следователи и криминалисты регионального следственного управления СК России.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Воронежем и рядом с Курской АЭС упали БПЛА: что известно к этому часуУкраинский БПЛА пытался атаковать Московскую область - что известноВСУ пытались ударить ракетой по Крымскому мосту
ростовская область
россия
таганрог
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1c/1130367506_0:284:960:1004_1920x0_80_0_0_b9075df224df0edee6c47d57be35c863.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, ростовская область, общество, василий голубев, россия, безопасность, таганрог, взрыв ракеты в таганроге, новости
Взрыв ракеты в центре Таганрога: что известно

Губернатор Голубев: в центре Таганрога взорвалась ракета, есть пострадавшие

16:48 28.07.2023 (обновлено: 17:06 28.07.2023)
 
© Telegram-канал Василия ГолубеваСпасатели на месте взрыва в Таганроге
Спасатели на месте взрыва в Таганроге
© Telegram-канал Василия Голубева
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Мощный взрыв прогремел в пятницу вечером в центре Таганрога, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о взрыве ракеты.
"В центре Таганрога по адресу переулок Лермонтовский, 22, у кафе "Чехов сад", взорвалась предположительно ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
В результате происшествия есть пострадавшие. На месте работают сотрудники экстренных служб.
"На данный момент за медицинской помощью обратились 15 человек, с ними работают медики. Все обратившиеся за медпомощью – с легкими травмами от осколков", - проинформировал он.
В результате взрыва повреждены машины и дома, в соседних с местом ЧП зданиях выбиты стекла. По информации МЧС России, возгорания нет, пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия.
На место происшествия в Таганроге также выехали следователи и криминалисты регионального следственного управления СК России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Под Воронежем и рядом с Курской АЭС упали БПЛА: что известно к этому часу
Украинский БПЛА пытался атаковать Московскую область - что известно
ВСУ пытались ударить ракетой по Крымскому мосту
ПроисшествияРостовская областьОбществоВасилий ГолубевРоссияБезопасностьТаганрогВзрыв ракеты в ТаганрогеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:23Киевский режим атаковал Таганрог зенитной ракетой – Минобороны
17:18Ущерб на 100 тысяч: в Крыму два рыбака получили "уголовку" за камбалу
17:07В Севастополе охранник детского сада подозревается в растлении малышей
16:48Взрыв ракеты в центре Таганрога: что известно
16:28Удары нанесены по пунктам управления ВСУ
16:17Купались на необрудованном пляже: в Севастополе шторм унес двоих мужчин
15:56Погиб мужчина и ранена девочка: боевики ВСУ обстреляли Донецк
15:46ПВО сбила два снаряда HIMARS и 17 украинских беспилотников
15:33Погиб в неравном бою: в Саках простились с героем спецоперации
15:22На Керченской переправе очередь: стоят фуры, автобусы и легковые авто
15:13Армия России продолжает углубляться в оборону противника в ЛНР
14:47ВСУ потеряли 5 танков Leopard и AMX в безуспешной атаке на Запорожье
14:39Крымский мост: оперативная информация о ситуации и очередях
14:32ВСУ потеряли 200 боевиков при попытке вернуть позиции под Красным Лиманом
14:21Путин высказался о возможности переговоров с США, НАТО и Украиной
13:42Когда в Крыму закончатся дожди и потеплеет
13:19Пугающая красота: Крым накрыла гроза с громом и молниями - ВИДЕО
13:03В РФ одобрен закон о запрете выезда за границу после повестки в военкомат
12:22Бойцы группы "Днепр" бьют по позициям ВСУ - уничтожены еще 24 боевика
12:12В Ялте шторм: пляжи закрыты для купания
Лента новостейМолния