https://crimea.ria.ru/20230728/vzryv-rakety-v-tsentre-taganroga-chto-izvestno-1130367663.html

Взрыв ракеты в центре Таганрога: что известно

Взрыв ракеты в центре Таганрога: что известно - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Взрыв ракеты в центре Таганрога: что известно

Мощный взрыв прогремел в пятницу вечером в центре Таганрога, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о взрыве ракеты. РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T16:48

2023-07-28T16:48

2023-07-28T17:06

происшествия

ростовская область

общество

василий голубев

россия

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таганрог

взрыв ракеты в таганроге

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Мощный взрыв прогремел в пятницу вечером в центре Таганрога, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о взрыве ракеты.В результате происшествия есть пострадавшие. На месте работают сотрудники экстренных служб. В результате взрыва повреждены машины и дома, в соседних с местом ЧП зданиях выбиты стекла. По информации МЧС России, возгорания нет, пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия.На место происшествия в Таганроге также выехали следователи и криминалисты регионального следственного управления СК России.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Воронежем и рядом с Курской АЭС упали БПЛА: что известно к этому часуУкраинский БПЛА пытался атаковать Московскую область - что известноВСУ пытались ударить ракетой по Крымскому мосту

ростовская область

россия

таганрог

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2023

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