https://crimea.ria.ru/20230714/pod-voronezhem-i-ryadom-s-kurskoy-aes-upali-bpla-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1130052683.html

Под Воронежем и рядом с Курской АЭС упали БПЛА: что известно к этому часу

Под Воронежем и рядом с Курской АЭС упали БПЛА: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 14.07.2023

Под Воронежем и рядом с Курской АЭС упали БПЛА: что известно к этому часу

Минувшей ночью рядом с Курской АЭС упал и сдетонировал беспилотник, также три беспилотника были уничтожены на подлете к Воронежу, сообщают власти регионов. РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T11:32

2023-07-14T11:32

2023-07-14T11:32

новости

беспилотник (бпла, дрон)

воронеж

россия

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Минувшей ночью рядом с Курской АЭС упал и сдетонировал беспилотник, также три беспилотника были уничтожены на подлете к Воронежу, сообщают власти регионов.Дрон взорвался возле Курской АЭСБеспилотник со взрывчаткой упал в городе Курчатове Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман СтаровойтПо информации губернатора, в результате случившегося посечены фасад и выбиты окна в жилом многоквартирном доме. Жителям помогут с ремонтом в самое ближайшее время, заверил губернатор.БПЛА сбиты под ВоронежемМинувшей ночью жители Воронежа слышали взрывы: в нескольких километрах от города средствами ПВО сбиты три беспилотника.По уточненной информации, жертв и пострадавших нет, инфраструктурные объекты не разрушеныТакже губернатор заверил, что держит ситуацию на личном контроле.В воскресенье, 9 июля, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что система ПВО сбила украинскую ракету в регионе, есть повреждения инфраструктуры.Также глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российская система противовоздушной обороны сбила над Керчью крылатую ракету. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым защищен от ударов ракетами Storm Shadow и HIMARS – властиПлан Киева ударить по Крыму ракетами Storm Shadow: эксперт оценил угрозуКрыму не грозит сухопутная операция ВСУ - Аксенов

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россия

курская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, беспилотник (бпла, дрон), воронеж, россия, курская область