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Под Воронежем и рядом с Курской АЭС упали БПЛА: что известно к этому часу
Под Воронежем и рядом с Курской АЭС упали БПЛА: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 14.07.2023
Под Воронежем и рядом с Курской АЭС упали БПЛА: что известно к этому часу
Минувшей ночью рядом с Курской АЭС упал и сдетонировал беспилотник, также три беспилотника были уничтожены на подлете к Воронежу, сообщают власти регионов. РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T11:32
2023-07-14T11:32
2023-07-14T11:32
новости
беспилотник (бпла, дрон)
воронеж
россия
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Минувшей ночью рядом с Курской АЭС упал и сдетонировал беспилотник, также три беспилотника были уничтожены на подлете к Воронежу, сообщают власти регионов.Дрон взорвался возле Курской АЭСБеспилотник со взрывчаткой упал в городе Курчатове Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман СтаровойтПо информации губернатора, в результате случившегося посечены фасад и выбиты окна в жилом многоквартирном доме. Жителям помогут с ремонтом в самое ближайшее время, заверил губернатор.БПЛА сбиты под ВоронежемМинувшей ночью жители Воронежа слышали взрывы: в нескольких километрах от города средствами ПВО сбиты три беспилотника.По уточненной информации, жертв и пострадавших нет, инфраструктурные объекты не разрушеныТакже губернатор заверил, что держит ситуацию на личном контроле.В воскресенье, 9 июля, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что система ПВО сбила украинскую ракету в регионе, есть повреждения инфраструктуры.Также глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российская система противовоздушной обороны сбила над Керчью крылатую ракету. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым защищен от ударов ракетами Storm Shadow и HIMARS – властиПлан Киева ударить по Крыму ракетами Storm Shadow: эксперт оценил угрозуКрыму не грозит сухопутная операция ВСУ - Аксенов
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новости, беспилотник (бпла, дрон), воронеж, россия, курская область
Под Воронежем и рядом с Курской АЭС упали БПЛА: что известно к этому часу
Власти: ВСУ пытались атаковать город Курчатов, также три БПЛА уничтожены под Воронежем
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Минувшей ночью рядом с Курской АЭС упал и сдетонировал беспилотник, также три беспилотника были уничтожены на подлете к Воронежу, сообщают власти регионов.
Дрон взорвался возле Курской АЭС
Беспилотник со взрывчаткой упал в городе Курчатове Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт
"Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были", - написал он.
По информации губернатора, в результате случившегося посечены фасад и выбиты окна в жилом многоквартирном доме. Жителям помогут с ремонтом в самое ближайшее время, заверил губернатор.
БПЛА сбиты под Воронежем
Минувшей ночью жители Воронежа слышали взрывы: в нескольких километрах от города средствами ПВО сбиты три беспилотника.
"В нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА", - написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев
По уточненной информации, жертв и пострадавших нет, инфраструктурные объекты не разрушены
Также губернатор заверил, что держит ситуацию на личном контроле.
В воскресенье, 9 июля, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что система ПВО сбила
украинскую ракету в регионе, есть повреждения инфраструктуры.
Также глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российская система противовоздушной обороны сбила над Керчью крылатую ракету
. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.
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