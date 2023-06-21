https://crimea.ria.ru/20230621/kak-krym-zaschischen-ot-udarov-raketami-storm-shadow-i-himars--vlasti-1129531327.html

Как Крым защищен от ударов ракетами Storm Shadow и HIMARS – власти

Как Крым защищен от ударов ракетами Storm Shadow и HIMARS – власти - РИА Новости Крым, 21.06.2023

Как Крым защищен от ударов ракетами Storm Shadow и HIMARS – власти

Силы противовоздушной обороны в Крыму работают очень надежно, жителям и гостям полуострова ничего не угрожает. Такое мнение высказал председатель парламента... РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T14:03

2023-06-21T14:03

2023-06-21T14:03

крым

владимир константинов

безопасность республики крым и севастополя

пво

общество

мнения

storm shadow

himars

американское оружие против крыма

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в Крыму работают очень надежно, жителям и гостям полуострова ничего не угрожает. Такое мнение высказал председатель парламента республики Владимир Константинов, комментируя заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о планах Киева нанести удар британскими и американскими ракетами по полуострову.По мнению главы Госсовета РК, если руководство Минобороны РФ заявило об этих намерениях Киева, значит, в ведомстве уверены в том, что ситуация находится под контролем и угрозу удастся предотвратить.Шойгу во вторник заявил, что руководство вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует нанести удары по территории России, в том числе Крыму, ракетами HIMARS и Storm Shadow. Министр предупредил, что такой шаг будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине.Военный волонтер, журналист и политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что российская сторона в лице Шойгу четко дала понять Киеву и Западу, что за атакой ракетами HIMARS и Storm Shadow на Крым последуют жесткие и решительные ответные действия.При этом эксперт считает угрозу нанесения таких ударов "максимально серьезной". По его мнению, ВСУ надеются поразить в первую очередь аэродромы на полуострове, чтобы ограничить возможности российской авиации работать на запорожском фронте, где российские летчики демонстрируют значительные успехи в отражении контрнаступления украинских войск.Читайте также на РИА Новости Крым:План Киева ударить по Крыму ракетами Storm Shadow: эксперт оценил угрозуПолитолог о планах Киева: цель ВСУ – проломить оборону в ЗапорожьеКонтрнаступление ВСУ: в Крыму оценили промежуточные итоги и перспективы

https://crimea.ria.ru/20230618/kontrnastuplenie-vsu-priostanovleno-izmenit-li-kiev-taktiku-1129460790.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир константинов, безопасность республики крым и севастополя, пво, общество, мнения, storm shadow, himars, американское оружие против крыма, новости крыма