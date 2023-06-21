Как Крым защищен от ударов ракетами Storm Shadow и HIMARS – власти
Константинов о возможных ударах ракетами Storm: уверен, крымчанам ничего не угрожает
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в Крыму работают очень надежно, жителям и гостям полуострова ничего не угрожает. Такое мнение высказал председатель парламента республики Владимир Константинов, комментируя заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о планах Киева нанести удар британскими и американскими ракетами по полуострову.
"Если министр обороны об этом заявляет, значит, он убежден и уверен в надежности нашей ПВО, в том, что у нас все под контролем и ни крымчанам, ни отдыхающим ничего не угрожает", - сказал Константинов журналистам.
По мнению главы Госсовета РК, если руководство Минобороны РФ заявило об этих намерениях Киева, значит, в ведомстве уверены в том, что ситуация находится под контролем и угрозу удастся предотвратить.
Шойгу во вторник заявил, что руководство вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует нанести удары по территории России, в том числе Крыму, ракетами HIMARS и Storm Shadow. Министр предупредил, что такой шаг будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине.
Военный волонтер, журналист и политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что российская сторона в лице Шойгу четко дала понять Киеву и Западу, что за атакой ракетами HIMARS и Storm Shadow на Крым последуют жесткие и решительные ответные действия.
При этом эксперт считает угрозу нанесения таких ударов "максимально серьезной". По его мнению, ВСУ надеются поразить в первую очередь аэродромы на полуострове, чтобы ограничить возможности российской авиации работать на запорожском фронте, где российские летчики демонстрируют значительные успехи в отражении контрнаступления украинских войск.
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