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Как Крым защищен от ударов ракетами Storm Shadow и HIMARS – власти - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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Как Крым защищен от ударов ракетами Storm Shadow и HIMARS – власти
Как Крым защищен от ударов ракетами Storm Shadow и HIMARS – власти - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Как Крым защищен от ударов ракетами Storm Shadow и HIMARS – власти
Силы противовоздушной обороны в Крыму работают очень надежно, жителям и гостям полуострова ничего не угрожает. Такое мнение высказал председатель парламента... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T14:03
2023-06-21T14:03
крым
владимир константинов
безопасность республики крым и севастополя
пво
общество
мнения
storm shadow
himars
американское оружие против крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в Крыму работают очень надежно, жителям и гостям полуострова ничего не угрожает. Такое мнение высказал председатель парламента республики Владимир Константинов, комментируя заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о планах Киева нанести удар британскими и американскими ракетами по полуострову.По мнению главы Госсовета РК, если руководство Минобороны РФ заявило об этих намерениях Киева, значит, в ведомстве уверены в том, что ситуация находится под контролем и угрозу удастся предотвратить.Шойгу во вторник заявил, что руководство вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует нанести удары по территории России, в том числе Крыму, ракетами HIMARS и Storm Shadow. Министр предупредил, что такой шаг будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине.Военный волонтер, журналист и политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что российская сторона в лице Шойгу четко дала понять Киеву и Западу, что за атакой ракетами HIMARS и Storm Shadow на Крым последуют жесткие и решительные ответные действия.При этом эксперт считает угрозу нанесения таких ударов "максимально серьезной". По его мнению, ВСУ надеются поразить в первую очередь аэродромы на полуострове, чтобы ограничить возможности российской авиации работать на запорожском фронте, где российские летчики демонстрируют значительные успехи в отражении контрнаступления украинских войск.Читайте также на РИА Новости Крым:План Киева ударить по Крыму ракетами Storm Shadow: эксперт оценил угрозуПолитолог о планах Киева: цель ВСУ – проломить оборону в ЗапорожьеКонтрнаступление ВСУ: в Крыму оценили промежуточные итоги и перспективы
https://crimea.ria.ru/20230618/kontrnastuplenie-vsu-priostanovleno-izmenit-li-kiev-taktiku-1129460790.html
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крым, владимир константинов, безопасность республики крым и севастополя, пво, общество, мнения, storm shadow, himars, американское оружие против крыма, новости крыма
Как Крым защищен от ударов ракетами Storm Shadow и HIMARS – власти

Константинов о возможных ударах ракетами Storm: уверен, крымчанам ничего не угрожает

14:03 21.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в Крыму работают очень надежно, жителям и гостям полуострова ничего не угрожает. Такое мнение высказал председатель парламента республики Владимир Константинов, комментируя заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о планах Киева нанести удар британскими и американскими ракетами по полуострову.
"Если министр обороны об этом заявляет, значит, он убежден и уверен в надежности нашей ПВО, в том, что у нас все под контролем и ни крымчанам, ни отдыхающим ничего не угрожает", - сказал Константинов журналистам.
По мнению главы Госсовета РК, если руководство Минобороны РФ заявило об этих намерениях Киева, значит, в ведомстве уверены в том, что ситуация находится под контролем и угрозу удастся предотвратить.
Шойгу во вторник заявил, что руководство вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует нанести удары по территории России, в том числе Крыму, ракетами HIMARS и Storm Shadow. Министр предупредил, что такой шаг будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине.
Украинский флаг на экипировке во время участия украинских солдат в позиционных учениях на военной базе британской армии - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
18 июня, 18:22Эксклюзивы РИА Новости Крым
Контрнаступление ВСУ приостановлено: изменит ли Киев тактику
Военный волонтер, журналист и политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что российская сторона в лице Шойгу четко дала понять Киеву и Западу, что за атакой ракетами HIMARS и Storm Shadow на Крым последуют жесткие и решительные ответные действия.
При этом эксперт считает угрозу нанесения таких ударов "максимально серьезной". По его мнению, ВСУ надеются поразить в первую очередь аэродромы на полуострове, чтобы ограничить возможности российской авиации работать на запорожском фронте, где российские летчики демонстрируют значительные успехи в отражении контрнаступления украинских войск.
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КрымВладимир КонстантиновБезопасность Республики Крым и СевастополяПВООбществоМненияStorm ShadowHIMARSАмериканское оружие против КрымаНовости Крыма
 
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