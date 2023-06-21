https://crimea.ria.ru/20230621/kontrnastuplenie-vsu-v-krymu-otsenili-promezhutochnye-itogi-i-perspektivy-1129526143.html

Контрнаступление ВСУ: в Крыму оценили промежуточные итоги и перспективы

Контрнаступление ВСУ: в Крыму оценили промежуточные итоги и перспективы - РИА Новости Крым, 21.06.2023

Контрнаступление ВСУ: в Крыму оценили промежуточные итоги и перспективы

Слухи о "сокрушительном украинском контрнаступлении" на данный момент оказались сильно преувеличенными, однако не следует относиться к противнику легкомысленно. РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T11:41

2023-06-21T11:41

2023-06-21T11:41

новости крыма

государственный совет рк (госсовет)

владимир константинов

новости

сергей шойгу

нато

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Слухи о "сокрушительном украинском контрнаступлении" на данный момент оказались сильно преувеличенными, однако не следует относиться к противнику легкомысленно. Об этом заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.По его словам, в течение последнего месяца один за одним, как мыльные пузыри, лопнули мифы о "неуязвимости западной бронетехники", которой НАТО напичкала Украину, о "неотвратимой точности натовских ракет" и "непроницаемости их систем ПВО".Однако это вовсе не означает, что к врагу следует относиться легкомысленно, подчеркнул Константинов.Но стиль действий Вооруженных сил РФ выбирает верховный главнокомандующий с высшим политическим и военным руководством страны, а властям Крыма следует сконцентрироваться на помощи нашим бойцам, их семьям, новым российским территориям, добавил председатель Госсовета республики.Киев продолжает попытки атак на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. При этом киевский режим задействует большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, с начала контрнаступления ВСУ предприняли более 260 атак на российские позиции, все они были отражены, украинские боевики целей не достигли.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ходе контрнаступления украинские силы несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, их потери в 10 раз превышают утраты российской армии. ВСУ лишились больше 186 танков и 418 бронемашин различного класса.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ приостановлено: изменит ли Киев тактикуПочему Киев приостановил контрнаступлениеКонтрнаступление ВСУ и мир после СВО: топ новостей недели

https://crimea.ria.ru/20230616/u-vsu-net-shansov-v-kontrnastuplenii--putin-1129442059.html

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новости крыма, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, новости, сергей шойгу, нато, владимир зеленский (президент украины)