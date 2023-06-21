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Контрнаступление ВСУ: в Крыму оценили промежуточные итоги и перспективы - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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Контрнаступление ВСУ: в Крыму оценили промежуточные итоги и перспективы
Контрнаступление ВСУ: в Крыму оценили промежуточные итоги и перспективы - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Контрнаступление ВСУ: в Крыму оценили промежуточные итоги и перспективы
Слухи о "сокрушительном украинском контрнаступлении" на данный момент оказались сильно преувеличенными, однако не следует относиться к противнику легкомысленно. РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T11:41
2023-06-21T11:41
новости крыма
государственный совет рк (госсовет)
владимир константинов
новости
сергей шойгу
нато
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Слухи о "сокрушительном украинском контрнаступлении" на данный момент оказались сильно преувеличенными, однако не следует относиться к противнику легкомысленно. Об этом заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.По его словам, в течение последнего месяца один за одним, как мыльные пузыри, лопнули мифы о "неуязвимости западной бронетехники", которой НАТО напичкала Украину, о "неотвратимой точности натовских ракет" и "непроницаемости их систем ПВО".Однако это вовсе не означает, что к врагу следует относиться легкомысленно, подчеркнул Константинов.Но стиль действий Вооруженных сил РФ выбирает верховный главнокомандующий с высшим политическим и военным руководством страны, а властям Крыма следует сконцентрироваться на помощи нашим бойцам, их семьям, новым российским территориям, добавил председатель Госсовета республики.Киев продолжает попытки атак на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. При этом киевский режим задействует большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, с начала контрнаступления ВСУ предприняли более 260 атак на российские позиции, все они были отражены, украинские боевики целей не достигли.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ходе контрнаступления украинские силы несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, их потери в 10 раз превышают утраты российской армии. ВСУ лишились больше 186 танков и 418 бронемашин различного класса.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ приостановлено: изменит ли Киев тактикуПочему Киев приостановил контрнаступлениеКонтрнаступление ВСУ и мир после СВО: топ новостей недели
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новости крыма, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, новости, сергей шойгу, нато, владимир зеленский (президент украины)
Контрнаступление ВСУ: в Крыму оценили промежуточные итоги и перспективы

Константинов: слухи о сокрушительном "контрнаступе" ВСУ оказались сильно преувеличенными

11:41 21.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Слухи о "сокрушительном украинском контрнаступлении" на данный момент оказались сильно преувеличенными, однако не следует относиться к противнику легкомысленно. Об этом заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

"Наши украинские "небратья" обещали весенний зубодробительный удар по нашим позициям. Чуть ли не весь офис Зеленского вместе с украинскими генштабом и ГУР наперебой выражали уверенность, что не то в апреле, не то в мае будут пить кофе на набережной Ялты... Но, как выяснилось, некоторым уже не до кофе. Они уже существуют только в фотошопе", – сказал председатель Госсовета РК на сессии парламента региона в среду.

По его словам, в течение последнего месяца один за одним, как мыльные пузыри, лопнули мифы о "неуязвимости западной бронетехники", которой НАТО напичкала Украину, о "неотвратимой точности натовских ракет" и "непроницаемости их систем ПВО".
Однако это вовсе не означает, что к врагу следует относиться легкомысленно, подчеркнул Константинов.

"Враг жесток и коварен. И если у него появится хоть малейший шанс куда-то прорваться, что-то разрушить — он это сделает незамедлительно. Все мы должны действовать так, чтобы не дать на это ни малейшего шанса. А как по мне — действовать значительно жестче и работать на упреждение: не просто отвечать на их наглые действия, а бить первыми и так, чтобы никаких действий они предпринять попросту не могли", - убежден политик.

Но стиль действий Вооруженных сил РФ выбирает верховный главнокомандующий с высшим политическим и военным руководством страны, а властям Крыма следует сконцентрироваться на помощи нашим бойцам, их семьям, новым российским территориям, добавил председатель Госсовета республики.
Киев продолжает попытки атак на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. При этом киевский режим задействует большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, с начала контрнаступления ВСУ предприняли более 260 атак на российские позиции, все они были отражены, украинские боевики целей не достигли.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ходе контрнаступления украинские силы несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, их потери в 10 раз превышают утраты российской армии. ВСУ лишились больше 186 танков и 418 бронемашин различного класса.
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Новости КрымаГосударственный совет РК (Госсовет)Владимир КонстантиновНовостиСергей ШойгуНАТОВладимир Зеленский (президент Украины)
 
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