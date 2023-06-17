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Контрнаступление ВСУ и мир после СВО: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 17.06.2023
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Контрнаступление ВСУ и мир после СВО: топ новостей недели
Контрнаступление ВСУ и мир после СВО: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 17.06.2023
Контрнаступление ВСУ и мир после СВО: топ новостей недели
Попытки украинского контрнаступления. Атака беспилотников на Крым. Каким будет мир после СВО - интервью Якова Кедми. В зоне особого затопления: чем живы люди... РИА Новости Крым, 17.06.2023
2023-06-17T17:15
2023-06-17T17:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня - РИА Новости Крым. Попытки украинского контрнаступления. Атака беспилотников на Крым. Каким будет мир после СВО - интервью Якова Кедми. В зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭС. Жуткое ДТП в Бахчисараем с погибшими.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Попытки контрнаступления ВСУСерьезные бои идут практически по всей линии соприкосновения, сообщил на этой неделе военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Непростая ситуация сложилась в Купянске и в Красном лимане, в Артемовске , где ВСУ атакуют по флангам. Основная задача противника – обойти город и занять господствующие высоты. Со стороны Марьинки и Авдеевки противник регулярно обстреливает Донецк из артиллерии. По мнению эксперта, Украина не отказывается от наступления и на Угледарском направлении, это делается для того, чтобы отсечь границы ДНР и ЛНР от Запорожской и Херсонской областей, также с этого направления ближе всего к Азовскому морю, чтобы попытаться перерезать пути снабжения из России в Крым.Самая тяжелая ситуация на Ореховском направлении, где идут позиционные бои высокой интенсивности. Кнутов считает, что киевский режим не применил все боевые ресурсы. Речь идет о девяти бригадах, которые подготовила НАТО, численность каждой из бригад четыре-пять тысяч солдат. Кроме того, еще три бригады были подготовлены поляками на территории Украины. Оценивая наступательные попытки ВСУ зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Запад стремится уничтожить Россию руками киевского режима, который уже приговорен к уничтожению в случае провала, однако эта задача недостижима, поскольку Вооруженные силы РФ имеют существенное превосходство и несомненно достигнут целей спецоперации.Атака беспилотников на КрымВ ночь на 15 июня, а также в четверг утром над территорией Крыма зафиксировано девять беспилотников. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, шесть аппаратов сбили силами ПВО, три заглушили и приземлили средствами РЭБ. Один из них сдетонировал в красногвардейском селе Докучаево. В результате в ряде домов выбиты стекла. К счастью, никто не пострадал. Мир после СВОВ случае развития наступления ВС РФ, количество населения на территориях, куда не зайдет российская армия, будет меньше 10 млн. Без всякой промышленной базы, без всего. Это будет такой же нежизнеспособный огрызок, как балтийские государства, в которых нет ни промышленности, ни сельского хозяйства, где все живут на дотациях Запада. Такое мнение РИА Новости Крым на этой неделе выразил политический эксперт Яков Кедми. Также, по его мнению, Россия должна устранить опасность превращения Украины в базу для сил НАТО и США, которую можно использовать для военной атаки на ее территорию, поэтому приемлемо только такое мирное соглашение, которое обеспечило бы это условие. Зона особого затопленияВ ночь на 6 июня людей разбудила дикая весть, от которой даже у самых крепких ноги подкосились – взорвана плотина Каховской ГЭС. Громадное, 130 км в длину Каховское водохранилище устремилось в узкое горло плотины. 12-метровая волна. И еще – выше по Днепру, в Запорожье – нацисты подняли плотину ДнепроГЭСа… Спустя несколько дней корреспонденты РИА Новости Крым побывали в зоне затопления и рассказали, чем живы люди после теракта на Каховской ГЭС. Жуткое ДТП под Бахчисараем11 июня в Крыму недалеко от села Кочергино Бахчисарайского водитель автомобиля Kia выехал на "встречку" и врезался в Dacia Logan MCV. В результате ДТП погибли водители двух авто и взрослые пассажиры из Dacia Logan MCV. Также пострадали четверо несовершеннолетних, позже один из детей скончался в больнице. Расследование поставлено на контроль руководства прокуратуры Крыма.
https://crimea.ria.ru/20230613/yakov-kedmi-o-kryme-ukraine-i-buduschem-rossii-1129350569.html
https://crimea.ria.ru/20230617/takaya-raznaya-surganova-lyubov-k-rodine-vselennaya-i-pushkin-1129450664.html
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топ новостей недели, новости, новости крыма, общество, политика, сво, каховская гэс, разрушение каховской гэс
Контрнаступление ВСУ и мир после СВО: топ новостей недели

Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым

17:15 17.06.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня - РИА Новости Крым. Попытки украинского контрнаступления. Атака беспилотников на Крым. Каким будет мир после СВО - интервью Якова Кедми. В зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭС. Жуткое ДТП в Бахчисараем с погибшими.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.

Попытки контрнаступления ВСУ

Серьезные бои идут практически по всей линии соприкосновения, сообщил на этой неделе военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Непростая ситуация сложилась в Купянске и в Красном лимане, в Артемовске , где ВСУ атакуют по флангам. Основная задача противника – обойти город и занять господствующие высоты.
Со стороны Марьинки и Авдеевки противник регулярно обстреливает Донецк из артиллерии. По мнению эксперта, Украина не отказывается от наступления и на Угледарском направлении, это делается для того, чтобы отсечь границы ДНР и ЛНР от Запорожской и Херсонской областей, также с этого направления ближе всего к Азовскому морю, чтобы попытаться перерезать пути снабжения из России в Крым.
Самая тяжелая ситуация на Ореховском направлении, где идут позиционные бои высокой интенсивности. Кнутов считает, что киевский режим не применил все боевые ресурсы. Речь идет о девяти бригадах, которые подготовила НАТО, численность каждой из бригад четыре-пять тысяч солдат. Кроме того, еще три бригады были подготовлены поляками на территории Украины.
Оценивая наступательные попытки ВСУ зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Запад стремится уничтожить Россию руками киевского режима, который уже приговорен к уничтожению в случае провала, однако эта задача недостижима, поскольку Вооруженные силы РФ имеют существенное превосходство и несомненно достигнут целей спецоперации.

Атака беспилотников на Крым

В ночь на 15 июня, а также в четверг утром над территорией Крыма зафиксировано девять беспилотников. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, шесть аппаратов сбили силами ПВО, три заглушили и приземлили средствами РЭБ. Один из них сдетонировал в красногвардейском селе Докучаево. В результате в ряде домов выбиты стекла. К счастью, никто не пострадал.
Израильский политолог Яков Кедми в студии радио Спутник в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
13 июня, 12:59Радио "Спутник в Крыму"
Яков Кедми о Крыме, Украине и будущем России

Мир после СВО

В случае развития наступления ВС РФ, количество населения на территориях, куда не зайдет российская армия, будет меньше 10 млн. Без всякой промышленной базы, без всего. Это будет такой же нежизнеспособный огрызок, как балтийские государства, в которых нет ни промышленности, ни сельского хозяйства, где все живут на дотациях Запада. Такое мнение РИА Новости Крым на этой неделе выразил политический эксперт Яков Кедми.
Также, по его мнению, Россия должна устранить опасность превращения Украины в базу для сил НАТО и США, которую можно использовать для военной атаки на ее территорию, поэтому приемлемо только такое мирное соглашение, которое обеспечило бы это условие.

Зона особого затопления

В ночь на 6 июня людей разбудила дикая весть, от которой даже у самых крепких ноги подкосились – взорвана плотина Каховской ГЭС. Громадное, 130 км в длину Каховское водохранилище устремилось в узкое горло плотины. 12-метровая волна. И еще – выше по Днепру, в Запорожье – нацисты подняли плотину ДнепроГЭСа… Спустя несколько дней корреспонденты РИА Новости Крым побывали в зоне затопления и рассказали, чем живы люди после теракта на Каховской ГЭС.

Жуткое ДТП под Бахчисараем

11 июня в Крыму недалеко от села Кочергино Бахчисарайского водитель автомобиля Kia выехал на "встречку" и врезался в Dacia Logan MCV. В результате ДТП погибли водители двух авто и взрослые пассажиры из Dacia Logan MCV. Также пострадали четверо несовершеннолетних, позже один из детей скончался в больнице. Расследование поставлено на контроль руководства прокуратуры Крыма.
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Заголовок открываемого материала
17:15Контрнаступление ВСУ и мир после СВО: топ новостей недели
16:35Российские войска отразили 13 атак ВСУ на трех направлениях
16:14Такая разная Сурганова: любовь к Родине, Вселенная и Пушкин
15:50Армия России нанесла групповой удар по центру принятия решений ВСУ
15:08Три беспилотника ВСУ атаковали нефтеперегонную станцию в Брянской области
14:31С затопленных территорий Херсонщины вывезли около 8 тысяч человек
13:42Крым намерен наладить прямое морское сообщение с Алжиром – власти
12:58ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине
12:11Группировкой "Днепр" уничтожена позиция ВСУ, минометы и артиллерия
12:05Поезда "Ласточка" будут ходить в Запорожской области – власти
11:47Паромы и погода в проливе: как работает Керченская переправа 17 июня
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