https://crimea.ria.ru/20230607/medvedev-zhestko-vyskazalsya-o-nastuplenii-vsu-i-ego-kuratorakh-na-zapade-1129236039.html

Медведев жестко высказался о наступлении ВСУ и его кураторах на Западе

Медведев жестко высказался о наступлении ВСУ и его кураторах на Западе - РИА Новости Крым, 07.06.2023

Медведев жестко высказался о наступлении ВСУ и его кураторах на Западе

Запад стремится уничтожить Россию руками киевского режима, который уже приговорен к уничтожению в случае провала, однако эта задача недостижима, поскольку... РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T13:05

2023-06-07T13:05

2023-06-07T13:06

дмитрий медведев

совет безопасности рф

украина

владимир зеленский (президент украины)

политика

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Запад стремится уничтожить Россию руками киевского режима, который уже приговорен к уничтожению в случае провала, однако эта задача недостижима, поскольку Вооруженные силы РФ имеют существенное превосходство и несомненно достигнут целей спецоперации, заявил в среду зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что провал украинского наступления обернется физическим уничтожением нынешней власти, причем Запад традиционно сделает это чужими руками, убедив радикальных националистов в том, что киевский режим предал интересы "Родной Украины и дела Бандеры". Понимая это, Зеленский будет идти до конца и отправлять на верную гибель тысячи мобилизованных украинцев.При этом зампредседателя Совбеза считает, что противника не стоит недооценивать, поскольку враг и поддерживающий его западный мир готовы на все, чтобы стереть Россию с лица земли."Поэтому сейчас главное – максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ. У нашей армии существенное преимущество и в авиации, и в бронетанковых силах, и в высокоточном оружии. И конечно, моральное превосходство.Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление. Его цель сегодня не только в освобождении наших земель и защите наших людей. Его цель - полное низложение нацистского киевского режима, который окопался в стране 404", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о начале наступления ВСУ на разных участках фронта. При этом Киев несет значительные потери. Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев назвал должностных лиц Британии законной целью для РоссииТри дня наступления: названы потери армии России и ВСУАрмия России нанесла удар по центру принятия решений ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, совет безопасности рф, украина, владимир зеленский (президент украины), политика, россия, новости