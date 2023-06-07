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Медведев жестко высказался о наступлении ВСУ и его кураторах на Западе
Медведев жестко высказался о наступлении ВСУ и его кураторах на Западе - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Медведев жестко высказался о наступлении ВСУ и его кураторах на Западе
Запад стремится уничтожить Россию руками киевского режима, который уже приговорен к уничтожению в случае провала, однако эта задача недостижима, поскольку... РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T13:05
2023-06-07T13:05
2023-06-07T13:06
дмитрий медведев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Запад стремится уничтожить Россию руками киевского режима, который уже приговорен к уничтожению в случае провала, однако эта задача недостижима, поскольку Вооруженные силы РФ имеют существенное превосходство и несомненно достигнут целей спецоперации, заявил в среду зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что провал украинского наступления обернется физическим уничтожением нынешней власти, причем Запад традиционно сделает это чужими руками, убедив радикальных националистов в том, что киевский режим предал интересы "Родной Украины и дела Бандеры". Понимая это, Зеленский будет идти до конца и отправлять на верную гибель тысячи мобилизованных украинцев.При этом зампредседателя Совбеза считает, что противника не стоит недооценивать, поскольку враг и поддерживающий его западный мир готовы на все, чтобы стереть Россию с лица земли."Поэтому сейчас главное – максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ. У нашей армии существенное преимущество и в авиации, и в бронетанковых силах, и в высокоточном оружии. И конечно, моральное превосходство.Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление. Его цель сегодня не только в освобождении наших земель и защите наших людей. Его цель - полное низложение нацистского киевского режима, который окопался в стране 404", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о начале наступления ВСУ на разных участках фронта. При этом Киев несет значительные потери. Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев назвал должностных лиц Британии законной целью для РоссииТри дня наступления: названы потери армии России и ВСУАрмия России нанесла удар по центру принятия решений ВСУ
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дмитрий медведев, совет безопасности рф, украина, владимир зеленский (президент украины), политика, россия, новости
Медведев жестко высказался о наступлении ВСУ и его кураторах на Западе
Медведев прокомментировал попытки наступления ВСУ
13:05 07.06.2023 (обновлено: 13:06 07.06.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым.
Запад стремится уничтожить Россию руками киевского режима, который уже приговорен к уничтожению в случае провала, однако эта задача недостижима, поскольку Вооруженные силы РФ имеют существенное превосходство и несомненно достигнут целей спецоперации, заявил
в среду зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.
"Никаких неожиданностей, поскольку выбор у киевского режима отсутствует. Надо наступать. Надо оправдывать полученное бабло и оружие. Разочарование хозяев может стоить Зеленскому и Co не только постов, но и самой жизни", - прокомментировал Медведев попытки наступления ВСУ.
Он подчеркнул, что провал украинского наступления обернется физическим уничтожением нынешней власти, причем Запад традиционно сделает это чужими руками, убедив радикальных националистов в том, что киевский режим предал интересы "Родной Украины и дела Бандеры". Понимая это, Зеленский будет идти до конца и отправлять на верную гибель тысячи мобилизованных украинцев.
При этом зампредседателя Совбеза считает, что противника не стоит недооценивать, поскольку враг и поддерживающий его западный мир готовы на все, чтобы стереть Россию с лица земли.
"Поэтому сейчас главное – максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ. У нашей армии существенное преимущество и в авиации, и в бронетанковых силах, и в высокоточном оружии. И конечно, моральное превосходство.Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление. Его цель сегодня не только в освобождении наших земель и защите наших людей. Его цель - полное низложение нацистского киевского режима, который окопался в стране 404", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил
о начале наступления ВСУ на разных участках фронта. При этом Киев несет значительные потери.
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