https://crimea.ria.ru/20230606/tri-dnya-nastupleniya-nazvany-poteri-armii-rossii-i-vsu-1129220508.html

Три дня наступления: названы потери армии России и ВСУ

Три дня наступления: названы потери армии России и ВСУ - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Три дня наступления: названы потери армии России и ВСУ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) за три дня боевых действий потеряли более 3,7 тысяч боевиков и 52 танка. РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T16:51

2023-06-06T16:51

2023-06-06T16:52

сво

сергей шойгу

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) за три дня боевых действий потеряли более 3,7 тысяч боевиков и 52 танка."Всего за три дня боевых действий на всех направлениях потери вооруженных сил Украины составили до 3 715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата", - заявил Шойгу во вторник.В ходе отражения украинского наступления погиб 71 российский военнослужащий, 210 получили ранения."К сожалению, не обошлось и без наших потерь. Всего в ходе отражения наступления противника в Объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения. Подбиты 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий", - сказал глава ведомства.Шойгу отметил героизм российских военных, которые наиболее отличились в боях, проявив упорство и стойкость. В их числе - подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 60-й мотострелковых бригад.Особый героизм, по словам Шойгу, показала 3-я рота 37 мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Юрия Желанова и командира 1-го батальона этой же бригады майора Владимира Положенцева.Также он отметил умелые действия оперативно-тактической, штурмовой и армейской авиации."Ими было применено 50 противотанковых управляемых ракет. В результате уничтожено пять танков и 29 других боевых бронированных машин", - добавил руководитель военного ведомства.Ранее во вторник министр обороны Сергей Шойгу заявил, что украинский режим предпринял попытку обещанного наступления на разных участках линии боевого соприкосновения в течение последних трех дней. Киев несет значительные потери.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда ВС РФ смогут переломить ситуацию на фронте – военный экспертШойгу заявил о начале наступления ВСУ на разных участках фронтаУкраину ждет кровавая баня: Орбан призвал предотвратить контрнаступление

https://crimea.ria.ru/20230530/zapredelnye-tsifry-shoygu-nazval-poteri-vsu-v-mae-1129078163.html

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сво, сергей шойгу, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, армия и флот