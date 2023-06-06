https://crimea.ria.ru/20230606/vsu-predprinyali-nastuplenie-na-raznykh-uchastkakh-fronta---shoygu-1129219405.html

Шойгу заявил о начале наступления ВСУ на разных участках фронта

Шойгу заявил о начале наступления ВСУ на разных участках фронта - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Шойгу заявил о начале наступления ВСУ на разных участках фронта

Украинский режим предпринял попытку обещанного наступления на разных участках линии боевого соприкосновения в течение последних трех дней. Киев несет... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T16:10

2023-06-06T16:10

2023-06-06T17:23

министерство обороны рф

сергей шойгу

сво

потери всу

контрнаступление всу

вооруженные силы россии

армия и флот

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126059835_0:0:3184:1790_1920x0_80_0_0_0b91ea605ad1e936093496ed27e0d399.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Украинский режим предпринял попытку обещанного наступления на разных участках линии боевого соприкосновения в течение последних трех дней. Киев несет значительные потери, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В течение трех суток украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив в этих целях большое количество техники и живой силы. 4 июня силами 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ предприняли попытку наступления на пяти направлениях. Ни на одном из них противник успеха не добился, понес значительные потери: 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, 14 автомобилей", - сказал он.А 5 июня ВСУ попытались атаковать на семи направлениях, но были остановлены и потеряли 1 600 боевиков."5 июня киевский режим предпринял попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад. Был остановлен, понес еще более ощутимые потери: более 1 600 военнослужащих, 28 танков, в том числе восемь танков Leopard и три колесных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 - иностранной", - отметил Шойгу.Киевские националисты не добились своих целей в ходе попыток наступления, подчеркнул глава Минобороны.В субботу издание Wall Street Journal опубликовало интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором тот заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению и не будут для этого ждать новой военной помощи от Запада. В то же время он отметил, что Украине для защиты от российских ракет требуется как минимум 50 батарей Patriot.Украинская сторона неоднократно анонсировала скорое контрнаступление в зоне спецоперации. ВСУ заявили о прорабатывании нескольких вариантов, которые будут использованы в зависимости от обстоятельств. Владимир Зеленский в интервью финскому Yle заявил, что верит в успех контрнаступления ВСУ, которое якобы позволит Киеву "вернуть" Крым. Но вместе с тем не исключил, что конфликт может иметь затяжной характер и длиться годами или даже десятилетиями.В Москве и Крыму в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Глава республики Сергей Аксенов отмечал, что Крым готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ на Херсонском направлении заблокированы группировкой "Днепр"Российские военные отразили попытку крупномасштабного наступления ВСУЧто будет с Украиной, если ВСУ не пойдут в контрнаступление – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230602/ukrainu-zhdet-krovavaya-banya-orban-prizval-predotvratit-kontrnastuplenie-1129145973.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сергей шойгу, сво, потери всу , контрнаступление всу, вооруженные силы россии, армия и флот, новости