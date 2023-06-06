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Шойгу заявил о начале наступления ВСУ на разных участках фронта - РИА Новости Крым, 06.06.2023
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Шойгу заявил о начале наступления ВСУ на разных участках фронта
Шойгу заявил о начале наступления ВСУ на разных участках фронта - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Шойгу заявил о начале наступления ВСУ на разных участках фронта
Украинский режим предпринял попытку обещанного наступления на разных участках линии боевого соприкосновения в течение последних трех дней. Киев несет... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T16:10
2023-06-06T17:23
министерство обороны рф
сергей шойгу
сво
потери всу
контрнаступление всу
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Украинский режим предпринял попытку обещанного наступления на разных участках линии боевого соприкосновения в течение последних трех дней. Киев несет значительные потери, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В течение трех суток украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив в этих целях большое количество техники и живой силы. 4 июня силами 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ предприняли попытку наступления на пяти направлениях. Ни на одном из них противник успеха не добился, понес значительные потери: 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, 14 автомобилей", - сказал он.А 5 июня ВСУ попытались атаковать на семи направлениях, но были остановлены и потеряли 1 600 боевиков."5 июня киевский режим предпринял попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад. Был остановлен, понес еще более ощутимые потери: более 1 600 военнослужащих, 28 танков, в том числе восемь танков Leopard и три колесных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 - иностранной", - отметил Шойгу.Киевские националисты не добились своих целей в ходе попыток наступления, подчеркнул глава Минобороны.В субботу издание Wall Street Journal опубликовало интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором тот заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению и не будут для этого ждать новой военной помощи от Запада. В то же время он отметил, что Украине для защиты от российских ракет требуется как минимум 50 батарей Patriot.Украинская сторона неоднократно анонсировала скорое контрнаступление в зоне спецоперации. ВСУ заявили о прорабатывании нескольких вариантов, которые будут использованы в зависимости от обстоятельств. Владимир Зеленский в интервью финскому Yle заявил, что верит в успех контрнаступления ВСУ, которое якобы позволит Киеву "вернуть" Крым. Но вместе с тем не исключил, что конфликт может иметь затяжной характер и длиться годами или даже десятилетиями.В Москве и Крыму в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Глава республики Сергей Аксенов отмечал, что Крым готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ на Херсонском направлении заблокированы группировкой "Днепр"Российские военные отразили попытку крупномасштабного наступления ВСУЧто будет с Украиной, если ВСУ не пойдут в контрнаступление – эксперт
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министерство обороны рф, сергей шойгу, сво, потери всу , контрнаступление всу, вооруженные силы россии, армия и флот, новости
Шойгу заявил о начале наступления ВСУ на разных участках фронта

Шойгу: киевский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта

16:10 06.06.2023 (обновлено: 17:23 06.06.2023)
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Украинский режим предпринял попытку обещанного наступления на разных участках линии боевого соприкосновения в течение последних трех дней. Киев несет значительные потери, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В течение трех суток украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив в этих целях большое количество техники и живой силы. 4 июня силами 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ предприняли попытку наступления на пяти направлениях. Ни на одном из них противник успеха не добился, понес значительные потери: 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, 14 автомобилей", - сказал он.
Солдат ВСУ
2 июня, 11:58
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А 5 июня ВСУ попытались атаковать на семи направлениях, но были остановлены и потеряли 1 600 боевиков.
"5 июня киевский режим предпринял попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад. Был остановлен, понес еще более ощутимые потери: более 1 600 военнослужащих, 28 танков, в том числе восемь танков Leopard и три колесных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 - иностранной", - отметил Шойгу.
Киевские националисты не добились своих целей в ходе попыток наступления, подчеркнул глава Минобороны.
"Попытки наступления сорваны, противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм. Повторю, своих целей противник не добился, понес значительные и несопоставимые потери", - сказал министр.
В субботу издание Wall Street Journal опубликовало интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором тот заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению и не будут для этого ждать новой военной помощи от Запада. В то же время он отметил, что Украине для защиты от российских ракет требуется как минимум 50 батарей Patriot.
Украинская сторона неоднократно анонсировала скорое контрнаступление в зоне спецоперации. ВСУ заявили о прорабатывании нескольких вариантов, которые будут использованы в зависимости от обстоятельств. Владимир Зеленский в интервью финскому Yle заявил, что верит в успех контрнаступления ВСУ, которое якобы позволит Киеву "вернуть" Крым. Но вместе с тем не исключил, что конфликт может иметь затяжной характер и длиться годами или даже десятилетиями.
В Москве и Крыму в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Глава республики Сергей Аксенов отмечал, что Крым готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.
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Министерство обороны РФСергей ШойгуСВОПотери ВСУКонтрнаступление ВСУВооруженные силы РоссииАрмия и флотНовости
 
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