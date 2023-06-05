https://crimea.ria.ru/20230605/rossiyskie-voennye-otrazili-popytku-krupnomasshtabnogo-nastupleniya-vsu-1129186165.html

Российские военные отразили попытку крупномасштабного наступления ВСУ

Российские военные отразили попытку крупномасштабного наступления ВСУ - РИА Новости Крым, 05.06.2023

Российские военные отразили попытку крупномасштабного наступления ВСУ

Российские военные отбили попытку крупномасштабного наступления ВСУ на Южно-донецком направлении. Все атаки отбиты, сообщил официальный представитель МО РФ... РИА Новости Крым, 05.06.2023

2023-06-05T10:10

2023-06-05T10:10

2023-06-05T11:11

министерство обороны рф

валерий герасимов

контрнаступление всу

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Российские военные отбили попытку крупномасштабного наступления ВСУ на Южно-донецком направлении. Все атаки отбиты, сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.В ведомстве пояснили, что утром 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-донецком направлении. Целью украинских боевиков являлся прорыв обороны российских войск на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта.Однако своих задач противник не добился. Военные Восточной группировки войск отбили все попытки прорыва обороны. В результате потери вооруженных сил Украины превысили 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты и 21 боевая бронированная машина.Начальник Генштаба ВС РФ, командующий объединенной группировки войск Валерий Герасимов в этот период находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении, добавил Конашенков.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что потери армии украинских националистов только за одни сутки составили около 600 человек. Ранее сообщалось, сообщалось, что безвозвратные потери ВСУ на основных направлениях в зоне проведения специальной военной операции вновь растут и за минувшие сутки составили около 600 военнослужащих. Также Днепропетровском был уничтожен цех по сборке украинских беспилотников. А в ночь на воскресенье ВС РФ ударом высокоточного оружия большой дальности поразили военные аэродромы на Украине. Цели удара достигнуты.Читайте также на РИА Новости Крым:"Рыбаки" по указу ВСУ спрятали 9 ящиков осколочных гранат под ХерсономАрмия России нанесла высокоточный удар по военным аэродромам УкраиныАрмия России пресекла попытки ВСУ форсировать Днепр

https://crimea.ria.ru/20230604/zachem-diversanty-prodolzhayut-zavedomo-provalnye-ataki-na-rossiyu-1129182110.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, валерий герасимов, контрнаступление всу, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, армия и флот