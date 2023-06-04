https://crimea.ria.ru/20230604/armiya-rossii-nanesla-vysokotochnyy-udar-po-voennym-aerodromam-ukrainy-1129177226.html

Армия России нанесла высокоточный удар по военным аэродромам Украины

Армия России нанесла высокоточный удар по военным аэродромам Украины - РИА Новости Крым, 04.06.2023

Армия России нанесла высокоточный удар по военным аэродромам Украины

Вооруженные силы России ударом высокоточного оружия большой дальности поразили военные аэродромы на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.06.2023

2023-06-04T14:15

2023-06-04T14:15

2023-06-04T14:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударом высокоточного оружия большой дальности поразили военные аэродромы на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что удар был нанесен ночью в воскресенье высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования."Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах", - сказано в сообщении ведомства.Цель удара достигнута, добавили в Минобороны.Ранее в комментарии украинским СМИ советник командования ВС Украины Юрий Игнат сообщил о повреждении оперативного аэродрома в Кировоградской области. В ночь на воскресенье в СМИ и соцсетях сообщалось о звуках взрывов в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях. Позже воздушная тревога была объявлена по всей Украине.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли мощный удар по аэродромам УкраиныЦель достигнута: российские военные поразили еще один Patriot в КиевеРадиоактивное облако движется на Европу с Украины – Патрушев

https://crimea.ria.ru/20230604/raketnye-udary-po-ukraine-povrezhden-aerodrom-v-kirovogradskoy-oblasti-1129176708.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, украина, новости, воздушно-космический силы (вкс)