https://crimea.ria.ru/20230604/raketnye-udary-po-ukraine-povrezhden-aerodrom-v-kirovogradskoy-oblasti-1129176708.html

Ракетные удары по Украине: поврежден аэродром в Кировоградской области

Ракетные удары по Украине: поврежден аэродром в Кировоградской области - РИА Новости Крым, 04.06.2023

Ракетные удары по Украине: поврежден аэродром в Кировоградской области

В Кировоградской области в результате ракетного удара получил повреждения оперативный аэродром. Об этом украинским СМИ заявил советник командования ВС Украины... РИА Новости Крым, 04.06.2023

2023-06-04T13:33

2023-06-04T13:33

2023-06-04T13:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Кировоградской области в результате ракетного удара получил повреждения оперативный аэродром. Об этом украинским СМИ заявил советник командования ВС Украины Юрий Игнат.В ночь на воскресенье в СМИ и соцсетях сообщалось о звуках взрывов в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях. Позже воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Разбит аэродромПо его данным, по области выпущено шесть ракет.В свою очередь глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович сообщил, что в регионе воздушная тревога длилась более трех часов. Жертв и разрушений гражданской инфраструктуры нет."В Кировоградской области обошлось без жертв и разрушений гражданских объектов", - написал он в Telegram-канале.По данным главы Днепропетровской ВГА Сергея Лысака, серия взрывов ночью также прозвучала в Никополе. Ранее сообщалось, что российские военнослужащие за минувшие сутки пресекли попытку украинских боевиков форсировать Днепр на Херсонском направлении, а также разбили наблюдательный пункт противника, места дислокации и уничтожили военную технику вместе с экипажами. Противник понес значительные потери.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с Украиной, если ВСУ не пойдут в контрнаступление – экспертМентор лжи ведет ВСУ в "мясорубку": историк о контрнаступлении ЗеленскогоАрмия России уничтожила в Херсоне склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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