https://crimea.ria.ru/20230604/raketnye-udary-po-ukraine-povrezhden-aerodrom-v-kirovogradskoy-oblasti-1129176708.html
Ракетные удары по Украине: поврежден аэродром в Кировоградской области
Ракетные удары по Украине: поврежден аэродром в Кировоградской области - РИА Новости Крым, 04.06.2023
Ракетные удары по Украине: поврежден аэродром в Кировоградской области
В Кировоградской области в результате ракетного удара получил повреждения оперативный аэродром. Об этом украинским СМИ заявил советник командования ВС Украины... РИА Новости Крым, 04.06.2023
2023-06-04T13:33
2023-06-04T13:33
2023-06-04T13:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Кировоградской области в результате ракетного удара получил повреждения оперативный аэродром. Об этом украинским СМИ заявил советник командования ВС Украины Юрий Игнат.В ночь на воскресенье в СМИ и соцсетях сообщалось о звуках взрывов в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях. Позже воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Разбит аэродромПо его данным, по области выпущено шесть ракет.В свою очередь глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович сообщил, что в регионе воздушная тревога длилась более трех часов. Жертв и разрушений гражданской инфраструктуры нет."В Кировоградской области обошлось без жертв и разрушений гражданских объектов", - написал он в Telegram-канале.По данным главы Днепропетровской ВГА Сергея Лысака, серия взрывов ночью также прозвучала в Никополе. Ранее сообщалось, что российские военнослужащие за минувшие сутки пресекли попытку украинских боевиков форсировать Днепр на Херсонском направлении, а также разбили наблюдательный пункт противника, места дислокации и уничтожили военную технику вместе с экипажами. Противник понес значительные потери.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с Украиной, если ВСУ не пойдут в контрнаступление – экспертМентор лжи ведет ВСУ в "мясорубку": историк о контрнаступлении ЗеленскогоАрмия России уничтожила в Херсоне склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУ
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РИА Новости Крым
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украина, сво, днепропетровская область, днепропетровск, кировоград, киевская область, сумская область, новости, в мире
Ракетные удары по Украине: поврежден аэродром в Кировоградской области
В Кировоградской области Украины поражен оперативный аэродром
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Кировоградской области в результате ракетного удара получил повреждения оперативный аэродром. Об этом украинским СМИ заявил советник командования ВС Украины Юрий Игнат.
В ночь на воскресенье в СМИ и соцсетях сообщалось о звуках взрывов в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях. Позже воздушная тревога была объявлена по всей Украине.
Разбит аэродром
"Есть попадание в оперативный аэродром возле Кропивницкого (Кировоградская область - ред.). О последствиях я не буду говорить", - сказал он в эфире телеканала "Рада".
По его данным, по области выпущено шесть ракет.
В свою очередь глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович сообщил, что в регионе воздушная тревога длилась более трех часов. Жертв и разрушений гражданской инфраструктуры нет.
"В Кировоградской области обошлось без жертв и разрушений гражданских объектов", - написал он в Telegram-канале.
По данным главы Днепропетровской ВГА Сергея Лысака, серия взрывов ночью также прозвучала в Никополе.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие за минувшие сутки пресекли попытку
украинских боевиков форсировать Днепр на Херсонском направлении, а также разбили наблюдательный пункт противника, места дислокации и уничтожили военную технику вместе с экипажами. Противник понес значительные потери.
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