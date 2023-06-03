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Ментор лжи ведет ВСУ в "мясорубку": историк о контрнаступлении Зеленского - РИА Новости Крым, 03.06.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Ментор лжи ведет ВСУ в "мясорубку": историк о контрнаступлении Зеленского
Ментор лжи ведет ВСУ в "мясорубку": историк о контрнаступлении Зеленского - РИА Новости Крым, 03.06.2023
Ментор лжи ведет ВСУ в "мясорубку": историк о контрнаступлении Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил о контрнаступлении, которое Киев якобы готов начать уже сейчас, не дожидаясь помощи НАТО, в расчете... РИА Новости Крым, 03.06.2023
2023-06-03T19:32
2023-06-03T19:32
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мнения
владимир зеленский (президент украины)
контрнаступление всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил о контрнаступлении, которое Киев якобы готов начать уже сейчас, не дожидаясь помощи НАТО, в расчете на то, что эта помощь быстро придет. Но этого не случится. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал председатель координационного совета ООД "Росрекон", историк-исследователь Алексей Новиков.В субботу издание Wall Street Journal опубликовало интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором тот заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению и не будут для этого ждать новой военной помощи от Запада. В то же время он отметил, что Украине для защиты от российских ракет требуется как минимум 50 батарей Patriot.По словам Алексея Новикова, в нынешней ситуации Киеву просто необходимо как-то себя проявить, чтобы успеть добиться еще чего-то от западных партнеров, но все зря."Ситуация такая, что ему нужно что-то показать Западу, чтобы что-то опять получить. Вряд ли ему дадут Patriot. США сейчас вообще не до них. У них обострилась предвыборная гонка, и с учетом всех скандалов республиканцев с демократами им точно не до Зеленского", – считает Новиков.То, что ВСУ действительно могут начать действовать активнее по команде Зеленского, не дождавшись помощи, доказывают события в Артемовске (Бахмут), где Украина потеряла десятки тысяч военных, говорит историк. Однако сил и средств на контрнаступление у Киева нет, это понимают все, включая Зеленского, а значит, будут вести людей на убой ради пиара. Контроль информационного поля на Украине курируют англосаксы, и он очень мощный, отметил Новиков. И в контексте радикальной украинской пропаганды, защищенной от внешних влияний, Зеленский, "игрок и ментор лжи, успешно выступает как лидер общественного мнения, играя роль вояки из первого эшелона"."И да, он хороший актер, и за ним стоят сильные кукловоды. Но, поймите, в геополитическом плане ни Европе, ни США победа Украины не нужна", – заключил эксперт.Накануне глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что США не сможет предоставить Украине современные танки Abrams и истребители F-16 к анонсированному летнему контрнаступлению ВСУ. Ранее экс-разведчик вооруженных сил США, военный эксперт Скотт Риттер высказал мнение, что Америка непременно предаст Украину. Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожение американских ЗРК Patriot на Украине вопрос времени – эксперт Удары по центрам принятия решений: в Минобороны РФ рассказали детали Противник выбит: российская армия успешно наступает в ДНР
https://crimea.ria.ru/20230603/chto-budet-s-ukrainoy-esli-vsu-ne-poydut-v-kontrnastuplenie--ekspert-1129156871.html
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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мнения, владимир зеленский (президент украины), контрнаступление всу, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, алексей новиков
Ментор лжи ведет ВСУ в "мясорубку": историк о контрнаступлении Зеленского

Зеленский заявил о контрнаступлении с расчетом на помощь НАТО, которой не получит - мнение

19:32 03.06.2023
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил о контрнаступлении, которое Киев якобы готов начать уже сейчас, не дожидаясь помощи НАТО, в расчете на то, что эта помощь быстро придет. Но этого не случится. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал председатель координационного совета ООД "Росрекон", историк-исследователь Алексей Новиков.
В субботу издание Wall Street Journal опубликовало интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором тот заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению и не будут для этого ждать новой военной помощи от Запада. В то же время он отметил, что Украине для защиты от российских ракет требуется как минимум 50 батарей Patriot.
По словам Алексея Новикова, в нынешней ситуации Киеву просто необходимо как-то себя проявить, чтобы успеть добиться еще чего-то от западных партнеров, но все зря.
"Ситуация такая, что ему нужно что-то показать Западу, чтобы что-то опять получить. Вряд ли ему дадут Patriot. США сейчас вообще не до них. У них обострилась предвыборная гонка, и с учетом всех скандалов республиканцев с демократами им точно не до Зеленского", – считает Новиков.
То, что ВСУ действительно могут начать действовать активнее по команде Зеленского, не дождавшись помощи, доказывают события в Артемовске (Бахмут), где Украина потеряла десятки тысяч военных, говорит историк. Однако сил и средств на контрнаступление у Киева нет, это понимают все, включая Зеленского, а значит, будут вести людей на убой ради пиара.
"Они провели опять мобилизацию. Поэтому, думаю, "мясо" какое-нибудь набрали, которым будут кидаться в котел. Конечно, жалко этих людей, и я надеюсь, разум преобладает, и они просто сдадутся в плен, сохранят себя и начнут потом мирную жизнь. А так – у них очень сильно развита "информационка", пиар. И они накручивают максимально", – сказал эксперт.
Контроль информационного поля на Украине курируют англосаксы, и он очень мощный, отметил Новиков. И в контексте радикальной украинской пропаганды, защищенной от внешних влияний, Зеленский, "игрок и ментор лжи, успешно выступает как лидер общественного мнения, играя роль вояки из первого эшелона".
"И да, он хороший актер, и за ним стоят сильные кукловоды. Но, поймите, в геополитическом плане ни Европе, ни США победа Украины не нужна", – заключил эксперт.

Накануне глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что США не сможет предоставить Украине современные танки Abrams и истребители F-16 к анонсированному летнему контрнаступлению ВСУ.

Ранее экс-разведчик вооруженных сил США, военный эксперт Скотт Риттер высказал мнение, что Америка непременно предаст Украину.

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Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияВладимир Зеленский (президент Украины)Контрнаступление ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОУкраинаАлексей Новиков
 
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